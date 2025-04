Unibail R Westfield : -6,5%, plombé par la hausse des taux information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 14:16









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield chute de -6,5%, sous 62,3E (enfoncement de l'ex-résistance du 3 février 2023), plombé par la hausse des taux.

Le titre enfonce le support majeur des 65,5E du 5 août 2024 et semble filer tout droit vers le prochain support long terme situé vers 55,7E.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 62,7400 EUR Euronext Paris -5,68%