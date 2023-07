Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail R Westfield : +3,5% et renoue avec les 50E information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 16:01









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield s'installe en tête du CAC40 avec +3,5% et renoue avec les 50E : le titre dépasse ses sommets du 26 avril et le retracement de la résistance des 51,6E du 14 avril semble accessible faute d'obstacles majeurs à court terme.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +2.84%