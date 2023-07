Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Unibail R Westfield : -3,5% et renoue avec les 50E information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 15:13









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield cale au niveau du sommet du 17 avril (le retracement de la résistance des 51,6E du 14 avril étant un 'one shot' de quelques minutes semblait dépendre d'un emballement haussier) et rechute vers 47,8E.

Le titre devrait rapidement refermer le 'gap' des 47,53 du 29 juin puis tester le support des 45,6E.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris -5.23%