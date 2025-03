Unibail R Westfield : 2ème forte baisse d'affilée, -7,5%/48H information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Avec la forte remontée des taux depuis le début de la semaine, Unibail R Westfield aligne une 2ème forte en baisse consécutive et perd -7,5% en 48H.

Le titre referme le 'gap' des 23,92E du 23 janvier et devrait retrouver un 1er soutien vers 74,4E, puis un support plus solide vers 70,5E





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 75,94 EUR Euronext Paris -4,29%