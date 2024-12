Unibail R.W : nouvel échec sous les 78E, rechute sur 74E information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 13:35









(CercleFinance.com) - Unibail R.W subit un nouvel échec sous les 78,5E, après les 27/09, 17/10, 29/11, 25/11 puis 7/12.

Le titre ouvre un 'gap' de rupture sous 76,26E et rechute sur 74,5E : le principal support moyen terme reste le plancher des 72E du 13 novembre.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 74,10 EUR Euronext Paris -0,22%