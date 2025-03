Unibail : cession d'un centre commercial en Espagne pour 305 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield annonce un accord pour la vente de "Bonaire", un centre commercial à ciel ouvert situé à Valence en Espagne à Castellana Properties pour un prix de cession de 305 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée en mars 2025. L'actif a rouvert le 13 février 2025 à la suite des inondations survenues dans la région de Valence en octobre 2024. Les parties communes et les unités commerciales du rez-de-chaussée, touchées par l'inondation, ont été entièrement rénovées.

