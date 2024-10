Unibail a achevé la rénovation du prochain siège d'Arkema à la Défense

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield (+1,17% à 78,04 euros) annonce avoir achevé le chantier de Lightwell, son projet de régénération de bureaux à la Défense, et livré l’immeuble à Arkema, qui occupe 80 % des surfaces du bâtiment. Le spécialiste des matériaux de spécialités y installera début 2025 son nouveau siège social. URW souligne que Lightwell, immeuble d’environ 33 600 mètres carrés est d’abord le choix de la rénovation plutôt que de la démolition et illustre son savoir-faire dans la création de bureaux qui "offrent un environnement de travail propice au bien-être et à la collaboration".

Lightwell s'affirme aussi comme une référence sur le plan environnemental. Le projet a préservé les deux tiers de la structure existante et de par sa façade avec isolation par l'extérieur et ses nouvelles installations techniques faisant la part belle à la récupération d'énergie, il permettra de diviser par deux sa consommation d'énergie. 100 % de l'électricité sera d'origine renouvelable par rapport au bâtiment existant.

