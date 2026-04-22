Une unité de Sinopec vend des actions de CATL pour 768,5 millions de dollars, selon une feuille de conditions

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(Ajoute plus de détails à partir du paragraphe 2)

Sinopec (Hongkong) Ltd a vendu 8,5 millions d'actions H de Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), le fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques, pour un montant d'environ 768,5 millions de dollars dans le cadre d'un placement accéléré, selon une feuille de conditions examinée par Reuters mercredi.

Les actions ont été vendues au prix de 708 HK$ (90,41 $) l'unité, soit une décote d'environ 3,8 % par rapport à la clôture de mardi de CATL à 736 HK$, selon la feuille de conditions. L'offre était entièrement secondaire, ce qui signifie que CATL n'a reçu aucun produit de la vente.

Sinopec (Hongkong) a accepté un blocage de 90 jours sur sa participation restante dans CATL, selon la feuille de conditions. Goldman Sachs était l'unique agent de placement, selon la feuille de conditions.

Sinopec et CATL n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique.

(1 $ = 7,8308 dollars de Hong Kong)