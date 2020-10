Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une trêve possible à court terme au Haut-Karabakh, selon Paris Reuters • 09/10/2020 à 13:05









(Actualisé avec Elysée) par Nailia Bagirova et Nvard Hovhannisyan BAKOU/EREVAN, 9 octobre (Reuters) - Une trêve pourrait entrer en vigueur prochainement au Haut-Karabakh, où le conflit entre séparatistes arméniens et forces azerbaïdjanaises a repris fin septembre, a déclaré la France vendredi, alors que des pourparlers doivent débuter à Moscou. "Le président de la République s'est de nouveau entretenu avec le Premier ministre arménien M. (Nikol) Pachinian hier soir, et avec le président de la République d'Azerbaïdjan M. (Ilham) Aliev ce matin. On s'oriente vers une trêve prochainement, même si la situation est encore fragile", dit l'Elysée, dans un message adressé à Reuters. "Nous avons coordonné nos efforts depuis le début de la semaine avec (le président russe) Vladimir Poutine. Nous allons élaborer une reprise des négociations dans les prochains jours. M. Pachinian comme M. Aliev ont réitéré, comme le président de la République, leur attachement au groupe de Minsk, dans le cadre duquel ces efforts de paix se poursuivent", ajoute la présidence française. Ce groupe chargée de la médiation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh est coprésidé par la France, les Etats-Unis et la Russie. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont confirmé la venue, ce vendredi à Moscou, de leurs chefs de la diplomatie pour des entretiens sur le conflit du Haut-Karabakh, où les combats continuent. "Bakou et Erevan ont confirmé leur participation aux pourparlers de Moscou. Des préparatifs sont en cours", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, citée par l'agence de presse RIA. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian, et son homologue azerbaïdjanais Jeikhun Bayramova ont été conviés jeudi par le Kremlin. STEPANAKERT BOMBARDÉE On ignore s'ils doivent se rencontrer. Il n'y a pour le moment eu aucun contact direct entre les deux parties depuis la reprise des combats, le 27 septembre, dans et autour du Haut-Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan peuplée majoritairement d'Arméniens de souche. Ces affrontements, d'une intensité sans précédent depuis ceux qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique, en 1991, ont fait plus de 400 morts. Les liens entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui, selon Paris, serait déjà impliquée militairement, font craindre une internationalisation du conflit, tout comme les accords de défense entre Moscou et Erevan. L'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), qui regroupe l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan, a fait savoir jeudi qu'elle pourrait intervenir en cas de menace pour la souveraineté arménienne. Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères a accepté d'assister jeudi à des pourparlers avec des représentants français, russes et américains, mais rien n'en a filtré. Son homologue arménien doit quant à lui les rencontrer lundi à Moscou. Selon le ministère azerbaïdjanais de la Défense, de violents combats ont encore eu lieu dans la nuit, malgré les efforts diplomatiques du groupe de Minsk. Stepanakert, que les séparatistes du Haut-Karabakh considèrent comme la capitale de leur Etat, a été bombardée vendredi matin, d'après le ministère de la Défense local. Depuis la reprise du conflit, 31 civils ont été tués et 154 blessés côté azerbaïdjanais, selon Bakou. Les autorités séparatistes du Haut-Karabakh font quant à elles état de 376 militaires et 22 civils tués. (Avec Michel Rose à Paris, Alexander Marrow et Maria Kiselyova, version française Jean-Philippe Lefief)

