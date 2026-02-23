 Aller au contenu principal
Une tempête de neige cloue au sol des milliers de vols sur la côte Est
23/02/2026

Une violente tempête de neige a fortement perturbé le trafic aérien dans les principaux aéroports de la côte Est des États-Unis, notamment à New York, Boston et Philadelphie. Les autorités ont placé une large zone du Maryland au Maine en alerte blizzard, avec des chutes atteignant près de 60 centimètres dans certaines parties du New Jersey et de Long Island.

À 9h40 (heure de l'Est), plus de 4.800 vols au départ des États-Unis, soit près de 20% du programme quotidien, avaient été annulés, contre environ 1% en temps normal, selon Cirium. Près d'un quart des vols internationaux à destination du pays ont également été supprimés. À LaGuardia, environ 98% des départs et arrivées ont été annulés, tandis que plus de 90% des vols à Boston et plus de 80% à Philadelphie et Newark ont été supprimés. Environ 40% des vols prévus mardi à LaGuardia et à l'aéroport John F. Kennedy sont déjà annulés.

Les compagnies aériennes ont anticipé les perturbations pour éviter que les appareils et équipages ne se retrouvent immobilisés loin de leurs bases. American Airlines, Delta, JetBlue, Spirit, United et Southwest ont assoupli leurs conditions de modification, certaines mesures courant jusqu'au 4 mars. Un épisode similaire en janvier avait déjà entraîné d'importantes difficultés opérationnelles et coûté entre 150 millions et 200 millions de dollars de chiffre d'affaires à American Airlines, ravivant les tensions internes. Suite à cette information, les compagnies aériennes à l'image de Delta Air Lines (-4%), (-5%) ou United Airlines (-4,8%) sont toutes en baisse.

