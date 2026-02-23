Une tempête de neige cloue au sol des milliers de vols sur la côte Est
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 20:37
À 9h40 (heure de l'Est), plus de 4.800 vols au départ des États-Unis, soit près de 20% du programme quotidien, avaient été annulés, contre environ 1% en temps normal, selon Cirium. Près d'un quart des vols internationaux à destination du pays ont également été supprimés. À LaGuardia, environ 98% des départs et arrivées ont été annulés, tandis que plus de 90% des vols à Boston et plus de 80% à Philadelphie et Newark ont été supprimés. Environ 40% des vols prévus mardi à LaGuardia et à l'aéroport John F. Kennedy sont déjà annulés.
Les compagnies aériennes ont anticipé les perturbations pour éviter que les appareils et équipages ne se retrouvent immobilisés loin de leurs bases. American Airlines, Delta, JetBlue, Spirit, United et Southwest ont assoupli leurs conditions de modification, certaines mesures courant jusqu'au 4 mars. Un épisode similaire en janvier avait déjà entraîné d'importantes difficultés opérationnelles et coûté entre 150 millions et 200 millions de dollars de chiffre d'affaires à American Airlines, ravivant les tensions internes. Suite à cette information, les compagnies aériennes à l'image de Delta Air Lines (-4%), (-5%) ou United Airlines (-4,8%) sont toutes en baisse.
Valeurs associées
|12,9576 USD
|NASDAQ
|-4,65%
