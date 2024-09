Une start-up israélienne spécialisée dans l'informatique quantique lève 50 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

SAN FRANCISCO, 10 septembre - La société Quantum Source, basée en Israël, a levé 50 millions de dollars pour aider à produire des ordinateurs quantiques qui utilisent une technologie basée sur la lumière pour traiter les données, a déclaré la société mardi. Les géants de la technologie tels que Google GOOGL.O (Alphabet) et Intel INTC.O travaillent sur diverses approches pour construire un ordinateur quantique commercialement utile. À l'heure actuelle, aucune application commerciale viable n'a été possible, mais on espère qu'à l'avenir, les ordinateurs quantiques pourront traiter certaines données qui sont effectivement impossibles pour les puces d'aujourd'hui. Quantum Source a mis au point une méthode de création d'ordinateurs quantiques qui implique la génération de photons, ou de lumière, ce qui rend ses systèmes plus efficaces que d'autres approches, a déclaré le directeur général Oded Melamed dans une interview. L'utilisation de photons permet à l'entreprise de construire des systèmes d'informatique quantique à température ambiante, alors que d'autres approches nécessitent des systèmes à très basse température, encombrants et coûteux. Des systèmes plus petits, à température ambiante, permettraient de déployer les ordinateurs dans des centres de données ou ailleurs sans modifications particulières.

"Cela signifie que nous pouvons bénéficier d'une efficacité supérieure d'environ quatre ordres de grandeur par rapport à d'autres solutions", a déclaré M. Melamed. "Et quatre ordres de grandeur d'efficacité signifient une machine plus petite, une machine qui peut être installée dans un serveur standard (unit) et, de plus, dans l'infrastructure standard ()."

L'entreprise prévoit d'utiliser le produit de la levée de fonds pour construire un système quantique complet qui lui permettra de générer des millions de qubits, les éléments constitutifs de l'informatique quantique. Le tour de table a été mené par Eclipse, une société californienne, et comprenait des investissements de Standard Investments, Level VC et Canon Equity. Plusieurs investisseurs existants y ont participé et la société a levé un total de 77 millions de dollars, y compris le montant de mardi.

La société compte 45 employés et est basée dans la banlieue de Tel Aviv. Elle a été fondée en 2021.