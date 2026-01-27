Une sous-commission du Sénat tiendra une audition sur le projet d'accord entre Netflix et Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 5)

La commission judiciaire du Sénat américain a déclaré mardi que sa sous-commission antitrust tiendra une audition la semaine prochaine sur le projet de rapprochement entre Netflix NFLX.O et Warner Brothers WBD.O .

L'audition du 3 février examinera l'impact concurrentiel de la transaction proposée, a déclaré la commission.

Paramount Skydance PSKY.O cherche également à acquérir Warner Brothers.

Jeudi, elle a repoussé la date limite de son offre hostile d'environ un mois, jusqu'au 20 février, gagnant ainsi plus de temps pour persuader les investisseurs que son offre pour le studio hollywoodien l'emporte sur celle de Netflix.

Si l'opération réussit, elle modifiera le paysage hollywoodien en donnant à l'acquéreur la propriété de franchises emblématiques, de "Friends" à "Batman", ainsi que du service de diffusion en continu HBO Max.