Une société de jeux de société s'apprête à entrer sur le marché boursier privé britannique

Un concepteur de jeux de société est sur le point de devenir la première entreprise à coter ses actions sur le nouveau marché boursier privé britannique dans le courant du mois, dans le cadre d'une opération qui se déroulera sur une plateforme rivale de celle gérée par la Bourse de Londres. QPlay, qui développe des jeux de société "hybrides", physiques et numériques, autorisera la négociation de ses actions le 18 mars sur une plateforme PISCES gérée par la société de marchés privés JP Jenkins, basée à Londres, selon une déclaration de la société.

Il s'agira de la première transaction de ce type sur PISCES (Private Intermittent Securities and Capital Exchange System), un nouveau type de marché boursier introduit l'an dernier par l'autorité britannique de régulation financière afin de stimuler les investissements dans les entreprises privées. Dans le cadre du PISCES, les entreprises peuvent autoriser la négociation de leurs actions sur une base temporaire sans avoir besoin de s'introduire en bourse. "Le fait d'être le premier opérateur à organiser un événement de liquidité PISCES est une étape importante pour l'équipe de JP Jenkins, ainsi que pour les décideurs et les partenaires avec lesquels nous avons travaillé en étroite collaboration au cours des dernières années", a déclaré Veronika Oswald, directrice commerciale de JP Jenkins, qui a obtenu l'autorisation d'exploiter un marché PISCES en novembre de l'année dernière.

L'introduction du PISCES fait partie d'une série de réformes des marchés de capitaux britanniques visant à stimuler la croissance et à augmenter le taux d'introduction en bourse à Londres, après un déclin ces dernières années.

La Bourse de Londres a été la première entreprise à obtenir l'autorisation réglementaire pour PISCES et a annoncé sa première opération prévue au début du mois, qui devrait avoir lieu après celle de QPlay. D'autres marchés proposent des plateformes réglementées similaires. La bourse rivale Nasdaq

NDAQ.O à New York dispose depuis longtemps d'un segment de marché privé.