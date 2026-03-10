 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une société de jeux de société s'apprête à entrer sur le marché boursier privé britannique
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 11:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Charlie Conchie

Un concepteur de jeux de société est sur le point de devenir la première entreprise à coter ses actions sur le nouveau marché boursier privé britannique dans le courant du mois, dans le cadre d'une opération qui se déroulera sur une plateforme rivale de celle gérée par la Bourse de Londres. QPlay, qui développe des jeux de société "hybrides", physiques et numériques, autorisera la négociation de ses actions le 18 mars sur une plateforme PISCES gérée par la société de marchés privés JP Jenkins, basée à Londres, selon une déclaration de la société.

Il s'agira de la première transaction de ce type sur PISCES (Private Intermittent Securities and Capital Exchange System), un nouveau type de marché boursier introduit l'an dernier par l'autorité britannique de régulation financière afin de stimuler les investissements dans les entreprises privées. Dans le cadre du PISCES, les entreprises peuvent autoriser la négociation de leurs actions sur une base temporaire sans avoir besoin de s'introduire en bourse. "Le fait d'être le premier opérateur à organiser un événement de liquidité PISCES est une étape importante pour l'équipe de JP Jenkins, ainsi que pour les décideurs et les partenaires avec lesquels nous avons travaillé en étroite collaboration au cours des dernières années", a déclaré Veronika Oswald, directrice commerciale de JP Jenkins, qui a obtenu l'autorisation d'exploiter un marché PISCES en novembre de l'année dernière.

L'introduction du PISCES fait partie d'une série de réformes des marchés de capitaux britanniques visant à stimuler la croissance et à augmenter le taux d'introduction en bourse à Londres, après un déclin ces dernières années.

La Bourse de Londres a été la première entreprise à obtenir l'autorisation réglementaire pour PISCES et a annoncé sa première opération prévue au début du mois, qui devrait avoir lieu après celle de QPlay. D'autres marchés proposent des plateformes réglementées similaires. La bourse rivale Nasdaq

NDAQ.O à New York dispose depuis longtemps d'un segment de marché privé.

Valeurs associées

LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
NASDAQ
88,0500 USD NASDAQ -0,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une personne tient un sac Lego devant l'un des magasins de l'entreprise à Copenhague
    Lego mise sur Pokémon et les briques interactives face à la hausse des coûts
    information fournie par Reuters 10.03.2026 13:11 

    Lego anticipe une hausse des coûts de l’énergie et des ‌matières premières avec la flambée des prix du pétrole et du gaz dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, a déclaré mardi son ​directeur général, alors que le fabricant de jouets danois cherche à stimuler ... Lire la suite

  • Vue générale du terminal à conteneurs HHLA Burchardkai dans le port de Hambourg, depuis un pont à conteneurs
    Allemagne-Les exportations baissent en janvier avec la chute de la demande en Chine et en UE
    information fournie par Reuters 10.03.2026 13:10 

    Les exportations allemandes ont enregistré ‌en janvier leur plus forte baisse depuis mai 2024 en raison ​de la chute de la demande chinoise et européenne, selon les données publiées mardi par l'Office fédéral des statistiques. Les exportations ont baissé de 2,3% ... Lire la suite

  • Un motocycliste passe devant un panneau représentant les trois guides suprêmes iraniens, le 10 mars 2026 à Téhéran ( AFP / - )
    L'Iran défie les Etats-Unis, menace Donald Trump
    information fournie par AFP 10.03.2026 13:10 

    L'Iran a menacé mardi d'abattre le président américain, en rejetant ses avertissements de la veille et en promettant que plus aucune goutte de pétrole ne sortirait du Moyen-Orient "jusqu'à nouvel ordre". "L'Iran n'a pas peur de vos menaces vides. Des plus puissants ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.03.2026 13:07 

    (Actualisé avec secteur des satellites, Kohl's, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank