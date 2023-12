Une société de gestion londonienne ferme après le retrait d’un gros mandat

La société de gestion londonienne Somerset Capital Management va mettre la clé sous la porte, suite au retrait d’un important client. La société de gestion britannique a annoncé le 7 décembre être en négociations avancées pour transférer ses fonds les plus performants à une autre société de gestion. Son activité de gestion institutionnelle sera fermée.

Les fonds britanniques de Somerset, dont le Somerset Asia Income Fund et le Somerset Emerging Market Dividend Growth Fund, ainsi que leurs équipes d’investissement, cherchent donc à se recaser au sein d’une autre société de gestion.

Somerset avait été fondée en 2007 par Sir Jacob Rees-Mogg, Edward Robertson et Dominic Johnson et se spécialisait sur les marchés émergents. A son plus haut, en 2018, la société de gestion gérait 10 milliards de dollars, rappelle le Financial Times. Il y a quatre ans, elle avait même repoussé une offre de 90 millions de livres de la part de sa concurrente Artemis Investment Management.

Le FT avait révélé le 2 décembre que Somerset avait perdu plus des deux tiers de ses actifs après que son plus gros client, St James’s Place, avait coupé ses liens avec la société. Les actifs de la boutique ont ainsi chuté de 3,5 milliards de dollars fin octobre à environ 1 milliard de dollars.

Laurence Marchal