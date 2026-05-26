Une société contrôlée par CVC lance une procédure de bookbuilding en vue de céder sa participation de 13,8 % dans Naturgy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marta Serafinko

Rioja Acquisition, une entité détenue majoritairement par la société de capital-investissement CVC Capital Partners, a lancé un processus de bookbuilding accéléré dans le cadre de la cession de la totalité de sa participation de 13,8 % dans le groupe espagnol de gaz et d'électricité Naturgy NTGY.MC , a annoncé mardi Goldman Sachs.

* La valeur totale de cette participation s'élève à environ 4,01 milliards d'euros (4,66 milliards de dollars) sur la base du cours de clôture de Naturgy, qui s'établissait à 29,94 euros le 26 mai.

* Le placement porte sur 107,5 millions d'actions ordinaires, représentant environ 11,08 % du capital social de Naturgy.

* Rioja Acquisition a également réglé des opérations sur dérivés préexistantes, cédant 26,4 millions d'actions.

* Le placement et les opérations sur dérivés représentent environ 13,8 % du capital social de Naturgy.

* Naturgy ne percevra aucun produit de ce placement.

* Goldman Sachs agit à la fois en tant que teneur de livre unique pour le placement et en tant que contrepartie de couverture dans le règlement des produits dérivés.

(1 $ = 0,8603 euro)