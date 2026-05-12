Une série télévisée « Fast & Furious » en préparation pour Peacock

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (LEAD: NBC précise qu'une seule émission est en cours de développement (paragraphes 1 à 3); ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 4 et 9) par Danielle Broadway et Dawn Chmielewski

Une série télévisée inspirée de la franchise cinématographique à succès « Fast & Furious » est en cours de développement pour la plateforme de streaming Peacock, a annoncé lundi l' CMCSA.O e de NBCUniversal. Vin Diesel, qui incarne Dominic Toretto dans les films, a annoncé que la série allait faire son apparition sur le petit écran lors d’une présentation aux annonceurs au Radio City Music Hall.

Lors de cet événement, Diesel a déclaré que quatre séries télévisées étaient en préparation. Un communiqué de presse de NBCUniversal diffusé plus tard dans la journée ne mentionnait qu'une seule série « Fast & Furious » en cours de développement. L'acteur a déclaré qu'il avait d'abord hésité à s'engager dans des suites de « Fast & Furious », craignant que la poursuite de l'histoire d'un groupe de pilotes de rue n' empêche le film originald'être un jour considérécommeun classique.

Cette inquiétude a depuis été dissipée: ce mercredi, le Festival de Cannes marquera le 25e anniversaire de cette franchise à grande vitesse avec une projection de minuit, lui rendant ainsi hommage en tant que classique.

Vin Diesel assistera à la projection à Cannes aux côtés de plusieurs de ses partenaires à l’écran.

Depuis le premier film « Fast & Furious » en 2001, les 11 films de la série ont rapporté plus de 7 milliards de dollars au box-office mondial.

La célébration de la franchise s'étend bien au-delà du grand écran. Une nouvelle montagne russe « Fast & Furious » devrait ouvrir ses portes à Universal Studios Hollywood cet été, et une autre attraction est prévue dans les parcs à thème Universal d'Orlando.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons réalisé que les fans en voulaient plus », a déclaré Diesel, soulignant que les spectateurs de longue date sont impatients de voir la suite des aventures des personnages et des intrigues emblématiques de la franchise. Vin Diesel a fait l’éloge de Donna Langley, présidente de NBCUniversal Entertainment & Studios et directrice des contenus, qui supervise la programmation cinématographique et télévisuelle .

« J’ai dû attendre que tout soit en place », a-t-il déclaré. « Tout s’est mis en place lorsque Donna Langley a commencé à superviser l’ensemble du projet. C’est là que j’ai su que l’intégrité des personnages, l’attrait international de la franchise et ce qui nous donne à tous le sentiment d’appartenir à une famille seraient préservés à la télévision », a déclaré l’acteur de 58 ans.

Le dernier film « Fast & Furious » devrait sortir le 17 mars 2028.