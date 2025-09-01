Une série de nominations dans la direction de Renault information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 11:02









(Zonebourse.com) - Renault Group annonce plusieurs nominations et évolutions organisationnelles, à effet immédiat, dont celle de Fabrice Cambolive comme chief growth officer, nouvelle fonction créée qu'il occupera en plus de son rôle de directeur général de la marque Renault.



Concernant la marque Dacia, Katrin Adt est nommée directrice générale. Elle rendra compte au nouveau chief growth officer et rejoint la leadership team. Elle succède à Denis Le Vot, qui a choisi de quitter le constructeur automobile.



Philippe Brunet est nommé chief technology officer (CTO) et intègre la leadership team. Il succède à Philippe Krief, qui sera entièrement dédié au développement de la future gamme et du positionnement de la marque Alpine.



Anthony Plouvier est nommé chief procurement officer, Thierry Charvet voit son périmètre élargi à la supply chain, Claire Fanget est nommée chief people & organisation officer et Christian Stein, le chief communications officer, rejoint la leadership team.





Valeurs associées RENAULT 34,2000 EUR Euronext Paris +1,79%