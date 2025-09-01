Une série de nominations dans la direction de Renault
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 11:02
Concernant la marque Dacia, Katrin Adt est nommée directrice générale. Elle rendra compte au nouveau chief growth officer et rejoint la leadership team. Elle succède à Denis Le Vot, qui a choisi de quitter le constructeur automobile.
Philippe Brunet est nommé chief technology officer (CTO) et intègre la leadership team. Il succède à Philippe Krief, qui sera entièrement dédié au développement de la future gamme et du positionnement de la marque Alpine.
Anthony Plouvier est nommé chief procurement officer, Thierry Charvet voit son périmètre élargi à la supply chain, Claire Fanget est nommée chief people & organisation officer et Christian Stein, le chief communications officer, rejoint la leadership team.
