Une semaine sur les marchés : le récap du 8 au 12 mars

(Crédits photo : Unsplash - Matthew Henry )

Lundi 8 mars

CAC 40 : +2,08% à 5902,99 points

Le fait du jour

La Bourse de Paris termine la séance au dessus des 5900 points pour la première fois depuis le 21 février 2020, dans un marché galvanisé par les perspectives de relance économique, notamment aux États-Unis.

La Bourse de New York termine en hausse portée par les valeurs les plus susceptibles de profiter de la reprise économique, mais les valeurs technologies ont une nouvelle fois pâti des craintes autour des rendements obligataires et de l'inflation. Le Nasdaq recule ainsi de 2,41% à 12 609,16 points.

Valeur(s) en vue

La hausse des taux longs profite au secteur bancaire : Société Générale +4,69% à 22,34 euros, BNP Paribas +3,22% à 53,25 euros et Crédit Agricole +2,87% à 12,57 euros.

Le baril de Brent franchit le seuil symbolique des 70 dollars, soit son plus haut niveau depuis janvier 2020.

Mardi 9 mars

CAC 40 : +0,37% à 5924,97 points

Le fait du jour

Le Nasdaq (+3,69%) à 13.073,83 points affiche une hausse quotidienne record depuis novembre dernier pour effacer ses pertes de la séance précédente, sous l'impulsion du rebond des grandes valeurs technologiques.

Les rendements des bons du Trésor américain à long terme reculent fortement : le dix ans revenant à 1,554% après le pic de près d'un an atteint vendredi à 1,625%.

Valeur(s) en vue

Après avoir profité de la hausse des taux longs, les valeurs bancaires sont de nouveau en retrait. Société Générale est lanterne rouge du CAC 40 (-2,37% à 21,80 euros).

Mercredi 10 mars

CAC 40 : +1,11% à 5990,55 points

Les investisseurs ont été rassurés par des chiffres de l'inflation américaine conforme aux attentes en février : +0,1% (hors énergie et alimentation), provoquant une détente immédiate des taux à 10 ans. A noter ce nouvel accès de fièvre spéculative sur Gamestop qui progresse de 25%.

Valeur en vue

Maisons du monde a enregistré une perte nette de 16,1 millions d'euros en 2020. legroupe, qui dit par ailleurs envisager un désengagement des Etats-Unis, vise toutefois un rebond de son activité cette année et une augmentation de la marge d'exploitation pouvant aller jusqu'à 0,5 point de pourcentage

Jeudi 11 mars

CAC 40 : +0,72% à 6033,76 points

Un an de crise effacé pour le CAC 40 qui repasse le cap sybmolique des 6.000 points. La BCE a maintenu sans surprise ses taux inchangés, mais elle a fait sensation en annonçant une accélération de ses achats de titres sur les marchés dans le cadre du Plan d'achats d'urgence pandémique (PEPP) et ce, à partir du deuxième trimestre. Aux Etats-Unis grâce, le plan de relance, adopté par le Congrès, pourrait être finalement signé dès demain par Joe Biden.

Valeur en vue

Le cours d'EDF était électrique aujourd'hui +10,9%. Selon des sources proches du dossier, les négociations entre Paris et la Commission européenne sur le projet de restructuration du groupe seraient entrées en phase finale. Baptisé Hercules, ce projet vise à réorganiser l'entreprise en trois entités afin de lui donner plus de moyens financiers.

Vendredi 12 mars (actualisation à venir)

CAC 40 :

L'indice français consolide sur cette dernière séance de la semaine alors que les taux longs américains sont à nouveau orientés à la hausse (le 10 ans américaine a dépassé 1,60%)

Valeur en vue

M6 profite des spéculations entourant son possible rachat. Ce matin, RTL Group, actionnaire de référence du groupe de télévisions, a plaidé dans un communiqué de presse pour une consolidation du secteur de la télévision en Europe : "Nous envisageons actuellement un certain nombre d'options concernant notre participation de contrôle dans le groupe français M6, avec l'idée de créer de la valeur pour nos actionnaires."