Une semaine sur les marchés : le récap du 8 au 12 janvier

Lundi 8 janvier

CAC 40 : +0,4% à 7.450,24 points et 2,1 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Après avoir hésité pendant une grande partie de la séance sur la direction à suivre, la Bourse de Paris a terminé la journée sur une note plus positive grâce à l'ouverture de Wall Street : +0,40% vers les 7.450 points, mais dans des volumes un peu timides, seulement 2,1 milliards d'euros échangés.

La tendance a été positive aussi côté Wall Street avec un Dow Jones qui gagne 0,58% et un Nasdaq en progression de 2,2% ! La baisse des rendements du Trésor a profité aux valeurs techno à l'image de Nvidia et AMD. De son côté, Apple a gagné 2,4%. Le fabricant d'iPhone a annoncé que son appareil de réalité mixte Vision Pro serait disponible à la vente à partir du 2 février aux États-Unis. Le trou d'air était en revanche pour Boeing qui a plongé de 8% après l'incident survenu vendredi sur un avion 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines.

Valeur en vue

Biomérieux s'est distingué sur la séance. Le spécialiste français du diagnostic in vitro a annoncé le rachat de Lumed, portant de 16 à 100% sa participation dans l'éditeur de logiciels qui a "créé un système d'aide à la décision clinique destiné à soutenir les hôpitaux dans l'optimisation des prescriptions d'antibiotiques et la surveillance des infections associées aux soins".

Mardi 9 janvier

CAC 40 : -0,32% à 7.426,62 points et 2,35 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas à Paris. A l'inverse de la veille, le CAC 40 a bien entamé a séance pour céder du terrain et finalement terminer dans le rouge, dans des volumes qui restent limités. Ce début d'année reste marqué par la prudence alors qu'on guette les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis jeudi et que la saison des trimestriels va bientôt débuter : plusieurs grandes banques américaines, comme JPMorgan, donneront vendredi le coup d'envoi officieux de la saison des résultats. Séance contrastée d'ailleurs aux Etats-Unis avec un Dow Jones en repli de 0,42% et un Nasdaq qui a fait du surplace (+0,09%).

Valeur en vue

En territoire positif la veille, l'action Teleperformance a fini lanterne rouge du CAC 40. Le spécialiste de la gestion de la relation client a annoncé le départ de Thomas Mackenbrock. L'ancien directeur général de Majorel quittera ses fonctions en mai prochain, dans le cadre d'un accord mutuel. Pour rappel, Teleperformance avait annoncé fin avril dernier un projet d'OPA sur Majorel pour un montant de 3 milliards d'euros. Le titre avait alors perdu 14% en une séance.

Mercredi 10 janvier

CAC 40 : 0% à 7.426,08 points et 2,32 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Il est urgent d'attendre, c'est ce que semble suggérer la séance d'aujourd'hui. Le CAC 40 finit la journée presque parfaitement stable, à 7426 points dans des volumes restreints avec à peine 2,3 milliards d'euros échangés depuis l'ouverture. Les quelques statistiques à l'ordre du jour n'ont pas ému les investisseurs : la production dans l'industrie manufacturière française s'est inscrite en légère hausse en novembre de +0,3% après +0,2% en octobre et rebondit dans l'ensemble de l'industrie (+0,5% après ‑0,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee. La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, profitant des gains enregistrés par les valeurs à forte croissance, au premier rang desquelles les géants technologiques, même si la prudence a marqué la séance en amont de la publication de données sur l'inflation et de l'ouverture de la saison des résultats. L'indice Dow Jones a gagné 0,45%, à 37.695,73 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 111,94 points (0,75%) à 14.969,65 points.

Valeur en vue

Les investisseurs n'ont pas vraiment goûté l'annonce, pourtant encourageante de Valneva. La biotech a perdu plus de 5% en Bourse alors qu'elle a annoncé la vaccination du premier participant à son étude clinique de phase 2 évaluant l'innocuité et l'immunogénicité de deux doses différentes de son vaccin à injection unique contre le chikungunya chez l'enfant. Cette étude multicentrique, randomisée et en double aveugle, devrait inclure environ 300 enfants en bonne santé, âgés d'un à onze ans répartis sur trois sites d'essais cliniques se trouvant en République Dominicaine et au Honduras.

Jeudi 11 janvier

CAC 40 : -0;52%, à 7.575,85 points et 4,7 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

L'inflation ne désarme pas si facilement aux Etats-Unis. Publié aujourd'hui, l'indice CPI est finalement ressorti en hausse de 0,3% en décembre, un peu supérieur aux attentes (+0,2%), tout comme le +3,4% en rythme annualisé contre +3,2% attendu. L'indice CPI core (qui exclut les éléments les plus volatils) ressort, lui, à +3,9% en glissement annuel contre 3,8% attendu par le consensus.

On a d'abord eu le sentiment que la publication n'avait guère d'influence sur les marchés avant que ceux-ci ne se mettent à piquer du nez alors que ces chiffres affaiblissent la probabiilité d'une baisse rapide des taux par la Fed.

Le CAC 40 finit donc la journée sur un repli

Valeur en vue

Toujours très volatil, Teleperformance a pris les commandes sur le SBF 120, un peu poussé par Exane BNP Paribas. Le bureau d'analyses a repris son suivi sur le spécialiste des centres d'appels avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours à 205 euros. "Le marché accordant désormais une valeur négative à son activité principale de relations avec les clients, nous pensons qu'il y a un excès de pessimisme", note Exane, qui avait cessé son suivi sur la valeur le 23 avril dernier.

Vendredi 12 janvier (actualisation à venir)

Le fait du jour

La Bourse de Paris débute la séance en hausse en attendant le coup d'envoi de la saison des résultats aux Etats-Unis, qui débute aujourd'hui alors que les marchés connaissent un début d'année compliqué.

Valeur en vue

Les valeurs du luxe reculent à la suite du profit warning de Burberry. Le groupe de luxe britannique chute de 7% à la Bourse de Londres après l'abaissement de ses prévisions de bénéfice d'exploitation ajusté pour son exercice clos fin mars. Il cible désormais entre 410 et 460 millions de livres sterling contre de 552 à 668 millions de livres sterling auparavant.

