Une semaine sur les marchés : le recap du 6 au 10 juin

Lundi 6 juin

CAC 40 : +0,98% à 6548,78 points

Le fait du jour

Une séance de hausse pour ouvrir la semaine même s'il faut reconnaître qu'en cette journée de pentecôte, les volumes sur l'indice français son peu étoffés. La Bourse de New York fint elle en léger progrès à l'issue d'une séance en dents de scie, grâce aux gains des valeurs de croissance dont les technologiques.

Valeur en vue

La tendance reste porteuse pour Euroapi. Le goupe se distingue après l'annonce de son premier plan mondial d'actionnariat salarié, opération qui "vise à promouvoir le sentiment d'appartenance des salariés et à les associer à la réussite et au développement du groupe à long terme".

Mardi 7 juin

CAC 40 : -0,74% à 6500,35 points

Le fait du jour

Machine arrière pour le CAC 40 qui finit cette deuxième journée de la semaine sur une légère baisse. Après un jour à moitié férié, les volumes ne sont pas vraiment de retour avec moins de 3 milliards d'euros échangés sur le CAC 40. Outre-Atlantique, c'est une 2e séance de progression pour les marchés américains, malgré de prévisions décevantes du distributeur Target.

Valeur en vue

Dassault Systèmes recule 2,31%, après l'abaissement de la recommandation de Jefferies à "sous-performance". La banque américaine explique douter de la capacité de l'éditeur de logiciels à tenir ses objectifs dans le "cloud" sans recourir à des opérations de croissance externe.

Mercredi 8 juin

CAC 40 : -0,80%% à 6448,63 points

Le fait du jour

Les séances se suivent et se ressemblent avec un nouveau repli de l'indice français dans des volumes qui restent très limités. C'est une contre-performance acceptable alors que le Brent repasse à la hausse la barre des 120 dollars et une OAT à 10 ans qui dépasse désormais 1,87%...

Valeur en vue

Atos lâche plus de 3,5%, sans doute un peu à cause d'Oddo BHF, qui réitère son opinion "sous-performance" sur le titre du groupe de services informatiques mais rehausse son objectif de cours de 21,50 à 23 euros. Le bureau d'études considère que "le risk/reward ne semble toujours pas favorable en amont du CMD" du 14 juin prochain qui fait selon lui "l'objet d'une attente croissante de la part du marché", et indique que la valorisation lui semble "trop riche".

Jeudi 9 juin

CAC 40 : -1,40% à 6358,46 points

Le fait du jour

Et encore une séance dans le rouge pour le CAC 40 qui fait toutefois preuve de résistance après les annonces de la BCE. La Banque centrale européenne a indiqué qu'elle relèverait son taux directeur de 0,25% (ou 0,5% ?) d'ici 6 semaines et qu'un second relèvement serait opéré à la rentrée. Elle a aussi sa prévision de croissance dans l'Eurozone, ciblant désormais 2.8% pour 2022 puis 2.3% en 2023. Par ailleurs, le banque centrale a relevé ses estimations concernant l'inflation dans la zone, passant de 5,1% à 6,8% en 2022, de 2,1% à 3,5% pour 2023 puis de 1,9% à 2,1% pour 2024.

Valeur en vue

Orpea enchaine lui aussi les séances de repli. Le groupe a dévoilé hier soir les conclusions de la mission d'évaluation externe confiée à deux cabinets d'audit. Le rapport a confirmé l'existence de "dysfonctionnements" et de "comportements fautifs". Hier, un groupe d'actionnaires a d'ailleurs appelé à "une réforme profonde de la gouvernance et de la culture du groupe".

Vendredi 10 juin

CAC 40 : actualisation à venir

Le fait du jour

Le CAC 40 évolue encore en baisse dans l'attente des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

Valeur en vue

Deuxième journée de forte progression pour DBV Technologies : la biotech a annoncé mercredi les résultats positifs de l'étude de phase 3 menée avec son patch Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 1 à 3 ans allergiques à l'arachide : 67% des sujets du groupe Viaskin Peanut ont répondu au traitement après 12 mois, comparé à 33,5% des sujets du groupe placebo. L'étude pivot a atteint son critère d'évaluation principal.

