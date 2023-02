Une semaine sur les marchés : le recap du 6 au 10 février

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 6 février

CAC 40 : -1,34% à 7.137,10 points / 3,3 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 achève cette première séance de la semaine sur un net recul, lesté par le recul de Kering (-3,8%) ou Publicis (-3%). Même son de cloche à Wall Street : le Dow Jones cède -0,11% à 33.890,16 points, quand le Nasdaq recule plus nettement (-1%), à 11.887,45 points.

Valeur(s) en vue

Après une séance folle vendredi, la petite valeur Europlasma prend encore plus de 30%. Le spécialiste de la torche à plasma utilisée notamment dans le traitement et la transformation des déchets cnnait un attrait spéculatif soudain qui va retomber les jours suivants avec une augmentation de capital.

Mardi 7 février

CAC 40 : -0,07% à 7.132,35 points / 3,48 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Comme un air de "pas envie" aujourd'hui à la Bourse de Paris. Le CAC 40 termine en baisse symbolique.Outre-Atlantique, Wall Street signe une belle séance, notamment le Nasdaq qui grimpe de 1,9%. Le temps fort du jour, le discours du président de la Fed devant le Club économique de Washington, n'a pas chamboulé les investisseurs. Jerome Powell s'est avoué surpris par la vigueur du marché de l'emploi américain, expliquant que le processus de lutte contre l'inflation "prendrait du temps". Il a toutefois ajouté que l'inflation devrait décliner de manière importante en 2023.

Valeur en vue

BNP Paribas termine en hausse de 2,6%. Les chiffres de la banque sont pourtant ressortis en dessous des attentes au quatrième trimestre 2022 mais les analystes ont salué des objectifs 2025 rehaussés : une croissance annuelle moyenne de plus de 9% du résultat net entre 2022 et 2025 contre une précédente prévision à "plus de 7%" et une rentabilité des fonds propres d'environ 12% en 2025 contre une prévision au-dessus de 11% précédemment.

Mercredi 8 février

CAC 40 : -0,18% à 7119,83 points / 3,8 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 était pourtant parti avec de bonnes intentions mais tout cela s'est étiolé vers 16h30 et l'indice finit en légère baisse. Le discours de Jerome Powell hier n'a pas vrament apporté de nouveauté sur la position de la banque centrale américaine, le président de la Fed estimant que le processus de désinflation avait bien commencé mais que des hausses de taux restaient nécessaires.

Valeur en vue

Amundi se distingue. Le gestionnaire d'actifs qui a annoncé que la collecte nette s'était élevée à 15 milliards d'euros sur les trois derniers mois de 2022, contre une décollecte de 12,9 milliards d'euros au trimestre précédent. Sur la période, le résultat net ajusté s'établit à 303 millions d'euros en hausse séquentielle de 7,5%. Amundi a proposé un dividende stable à 4,10 euros par action.

Jeudi 9 février

CAC 40 : +0,96%, à 7188,36 points / 3,6 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Après avoir gagné jusqu'à près de 1.5%, le CAC 40 a réduit un peu l'allure mais termine toutefois en belle progression, porté par les bons résultats de Crédit Agricole et Legrand. De son côté, la Bourse américaine n'est pas parvenue à rebondir, cloutrant finalement dans le rouge.

Valeur en vue

Legrand signe l'une des meilleures progressions du CAC 40 dans la foulée de sa publication 2022. Le chiffre d'affaires grimpe de 19,2%, à 8,3 milliards d'euros quand le résultat net part du groupe gagne 10,5%, à 999,5 millions. Pour 2023, l'équipementier électrique mise sur une croissance de ses ventes hors effet de change entre 2 et 6% (comprenant un effet périmètre d'environ +3%), et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions d'environ 20%.

Vendredi 10 février (actualisation à venir)

CAC 40 : -

Le fait du jour

Le CAC 40 s'affiche en baisse dans les premiers échanges, notamment pénalisé par la remontée des taux d'intérêt : l'OAT à 10 ans remontait ainsi à 2,80%, proche de son plus haut depuis le 3 janvier.

Valeur en vue

Aperam se replie dans la foulée de ses résultats 2022. Au titre de l'exercice écoulé, le fabricant d'acier inoxydable a publié un résultat net en baisse d'environ 35% à 625 millions d'euros, même si l'excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitda) a lui progressé de 6,5% à 1,13 milliard, pour des ventes en croissance de 60% à près de 8,16 milliards.

LG (redaction@boursorama.fr)