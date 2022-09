Une semaine sur les marchés : le recap du 5 au 9 septembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 5 septembre

CAC 40 : -1,20% à 6093,22 points

Le fait du jour

Le CAC 40 termine cette première journée de la semaine sur un repli de 1,2%, c'est toutefois mieux qu'en cours de séance où l'indice a perdu jusqu'à plus de 2%. Le marché français a dû composer sans ses homologues américains aujourd'hui alors que Wall Street est reste fermé aujourd'hui pour le Labor Day.

La séance a été marquée par un regain de tension sur le marché de l'énergie alors que Gazprom a décidé d'interrompre plus longtemps que prévu les livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1, officiellement pour une opération de maintenance technique, ce qui a entraîné une augmentation de plus de 30% des prix du gaz européen.

Valeurs en vue

Le secteur pétrolier est à l'honneur à l'image de TotalEnergies, Vallourec, GTT ou encore CGG alors que les pays de l'Opep+ ont décidé de réduire leur production de 100.000 barils en octobre pour soutenir les prix face aux craintes de récession.

Mardi 6 septembre

CAC 40 : +0,19% à 6104,61 points

Le fait du jour

Après un démarrage de semaine difficile, le CAC 40 était bien parti avec les meilleures intentions mais après une matinée hésitante, il est plus nettement passé dans le rouge peu après 16h mais a repris du terrain pour terminer essoufflé sur la ligne d'arrivée à +0,19%

Valeur en vue

Casino a annoncé que sa filiale brésilienne GPA envisageait de vendre à ses actionnaires environ 83% de Grupo Exito, sa division colombienne, et de conserver une participation d'environ 13% qui pourrait être cédée ultérieurement.

Mercredi 7 septembre

CAC 40 : +0,75% à 6257,94 points

Le fait du jour

Zéro prise de risque à la veille de la réunion de la BCE. L'indice a passé le plus clair de la journée dans le rouge avant de remonter avec l'ouverture de Wall Street et de finir au point mort +0,02% vers les 6.106 points et des volumes qui restent anémiques : 2,7 milliards d'euros échangés.

Valeur en vue

Ubisoft qui arrive largement en tête des baisses après l'annonce d'un accord sur la montée de Tencent, à hauteur de 49,9% de Guillemot Brothers Limited, la holding familiale, premier actionnaire du l'éditeur de jeux vidéo. Le géant chinois pourra également monter jusqu'à 9,99% d'ubisoft, mais ne pourra pas aller au-delà avant huit ans. De quoi faire perdre son aspect spéculatif au dossier d'où le mouvement du jour : -17% tout de même.

Jeudi 8 septembre

CAC 40 : +0,33% à 6125,90 points

Le fait du jour

C'était jour de BCE et le message délivré par l'institution monétaire a un peu déprimé les investisseurs. Alors oui, on s'attendait à la hausse historique de 0,75% du taux directeur mais le discours très prudent voire pessimiste de la banque centrale sur l'inflation a fait son effet. Malgré un décrochage après l'annonce des prévisions d'inflation revues à la hausse, l'indice termine malgré tout dans le vert, soutenu par Wall Street.

Valeur en vue

Atos chute lourdement pénalisé par le sévère abaissment de recommandation de Goldman Sachs. Le bureau d'analyse de la banque américaine abaisse sa recommandation à "vendre" et passe son objectif de cours de 23... à 8 euros.

Vendredi 9 septembre (actualisation à venir)

CAC 40 : -

Le fait du jour

Porté par les bancaires dans la foulée de la hausse des taux, l'indice français évolue en nette hausse dans la matinée.

Valeur en vue

Séance difficile pour Carmila. la foncière commerciale contrôlée à plus de 35% par Carrefour est pénalisé alor que son actionnaire SCI Vendome Commerces a vendu 5 millions de titres, soit 3,4% du capital, au prix unitaire de 13,60 euros, soit une décote de 13,4% par rapport au cours de clôture de la veille (15,70 euros).

