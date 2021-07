Une semaine sur les marchés : le récap du 5 au 9 juillet

(Crédits photo : Unsplash - Matthew Henry )

Lundi 5 juillet

CAC 40 : +0,22% à 6 567.54 points

Le fait du jour

Les marchés américains sont fermés (fête nationale).

L'absence d'accord entre les membres de l'Opep+ sur une réduction de la production d'or noir pousse à la hausse les cours du pétrole. Le baril de Brent progresse de 1,30% à 77 dollars, et le WTI gagne 1,45% à 76 dollars.

Valeur en vue

Sanofi est pénalisé (-1,1% à 88,40 euros) par une mise sur le marché d'un vaccin contre la Covid-19 repoussée à décembre.

Mardi 6 juillet

CAC40 : -0,91% à 6 507,48 points

Le fait du jour

L'indice ISM de l'activité dans le secteur tertiaire américain a déçu les investisseurs en sortant à 60,1 contre un consensus à 63,5.

Valeur en vue

Alstom dévisse (-8,43% à 40,10 euros) après avoir prévenu que sa génération de trésorerie serait significativement négative sur l'ensemble de son exercice 2021-2022. Des prévisions de trésorerie qui sont jugées inquiétantes par plusieurs analystes.

Mercredi 7 juillet

CAC 40 : 0,31% à 6 527,72 points

Le fait du jour

Paris a tâtonné en attendant la publication des 'minutes' de la Fed, qui doivent venir confirmer l'orientation de la politique monétaire.

Valeur en vue

EDF gagne 2,01% à 11,41 euros. Le groupe a révisé à la hausse son objectif de résultat brut d'exploitation (Ebitda) pour 2021, après avoir relevé son estimation de production nucléaire en France.

Jeudi 8 juillet

CAC 40 : -2,01% à 6 396,73 points

Le fait du jour

L'état d'urgence déclaré à Tokyo, le rebond des cas en Israël, le gouvernement qui conseille d'éviter l'Espagne et le Portugal pour les congés... Autant de facteurs qui inquiètent les investisseurs, et remettent en cause le scénario d'un retour à la normale. Le CAC 40 lâche plus de 2% et termine en dessous des 6400 points.

Dans son compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de juin, la Réserve fédérale (Fed) estime que l'économie ne s'est pas pleinement rétablie de la crise sanitaire. Ce qui est plutôt de bon augure pour les investisseurs et les marchés actions : elle devrait donc poursuivre sa politique monétaire très accommodante.

Valeur en vue

Stellantis (-3,2% à 16 euros) annonce que sa marge opérationnelle courante du premier semestre devrait dépasser la fourchette de 5,5% à 7,5% précédemment communiquée. Le groupe a toutefois averti qu'il prévoit un flux de trésorerie disponible industriel négatif du fait des volumes de production inférieurs aux prévisions.

Vendredi 9 juillet (actualisation à venir)

Le fait du jour

Les marchés repartent à la hausse sans parvenir toutefois à effacer les pertes de la veille.

Valeur en vue

Airbus progresse après avoir annoncé une hausse de 52% de ses livraisons au premier semestre.