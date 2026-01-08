Une semaine sur les marchés : le recap du 5 au 9 janvier

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 5 janvier

CAC 40 : +0,2% à 8.211,50 points et 2,9 milliards d'euros

La séance

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse, peu échaudée par les tensions géopolitiques provoquées par l'opération militaire américaine au Venezuela.

Quelques secteurs profitent même de la situation. Partout en Europe, les valeurs en Bourse du secteur de la défense ont bondi lundi. A Paris, Thales a pris 4,72%, finissant à 246,10 euros, Dassault Aviation 4,14% à 292,00 euros et Safran 1,82% à 312,80 euros. La société Maurel et Prom, spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel, présente au Venezuela, a gagné 7,22% à 6,08 euros. Après les bombardements aériens et la capture de Nicolas Maduro, le président américain Donald Trump a affirmé samedi qu'il autoriserait les compagnies pétrolières des Etats-Unis à exploiter les ressources pétrolières du Venezuela. Ce pays dispose des plus grandes réserves de brut prouvées du monde mais sa production est pour le moment faible, estimée à environ 1 million de barils par jour (contre environ 3,5 millions de barils par jour il y a 25 ans), soit aux alentours de 1% seulement de l'offre mondiale. Côté valeurs, le laboratoire français d'analyses Eurofins a bondi de 8,29%, à 67,14 euros, après un relèvement de la recommandation de BNP Paribas , qui a passé l'action de sa catégorie "sous-performance" à "surperformance".

Wall Street aussi est bien orientée, portée par les valeurs de l'énergie. Le Dow Jones a gagné 1,23% et a touché un nouveau sommet en clôture, à 48.977,18 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,64% et l'indice Nasdaq a pris 0,69%. L'action du groupe Chevron, déjà présent au Venezuela, a grimpé de 5,11%. Exxon Mobil a pris de son côté 2,25% et ConocoPhillips a progressé de 2,62%. Le spécialiste des services pour l'industrie pétrolière Halliburton a bondi, lui, de 7,85% et le raffineur Marathon Petroleum de 5,96%.

A la cote, les valeurs de la défense ont profité de l'opération américaine au Venezuela. Lockheed Martin a gagné 2,91%, Northrop Grumman a avancé de 4,37% et General Dynamics, de 3,59%.

Valeurs en vue

Exail Technologies a bondi de x%, après l'annonce de la signature d'une commande importante, d'un montant d'environ 40 millions d'euros, portant sur plusieurs centaines de drones de neutralisation de mines K-STER, à destination de plusieurs marines. "Cette nouvelle commande constitue la deuxième plus grosse commande de drones K-STER jamais enregistrée, juste après celle de 60 MEUR reçue en 2024", met en avant le groupe de hautes technologies pour la robotique autonome et la navigation. Les drones K-STER interviennent dans la dernière phase des missions afin de neutraliser les menaces sous-marines identifiées préalablement par les autres drones du système de déminage UMIS. Drones "consommables" détruits lors de la neutralisation de la mine, ils constituent une partie des revenus récurrents qui sont générés tout au long de la vie opérationnelle des systèmes UMIS. Exail dispose désormais d'un carnet de commandes de plus de 1.000 drones autonomes et de la capacité nécessaire pour les produire dans les prochaines années. La production des K-STER sera assurée sur le site d'Ostende (Belgique), désormais pleinement opérationnel pour soutenir la montée en cadence des programmes majeurs de modernisation des capacités de lutte contre les mines.

Mardi 6 janvier

CAC 40 : +0,32% à 8.237,43 points et 3,8 milliards d'euros échangés

La séance

Nouvelle progression pour le CAC 40, porté par un certain optimisme des investisseurs en ce début d'année, en dépit des tensions géopolitiques, et par le ralentissement de l'inflation dans plusieurs pays de la zone euro, dont la France. A Paris, le spécialiste des semi-conducteurs STMicroelectronics a par exemple bondi de 5,33% à 25,02 euros. Les investisseurs ont aussi salué le ralentissement de l'inflation en Allemagne et en France au mois de décembre.

De son côté, la Bourse de New York a terminé avec un double record. Le Dow Jones a effacé son record de la veille, grimpant de 0,99% à 49.462,08 points et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,62% à 6.944,82 points, un plus-haut historique. Le Nasdaq a lui gagné 0,65%, mais restait légèrement en deçà de ses sommets. En cause, notamment Nvidia qui a annoncé le lancement de la production de ses nouveaux processeurs IA, plus rapides et moins gourmands en énergie que les versions précédentes. L'action du principal fournisseur de puces pour l'IA a subi quelques prises de bénéfices en fin de séance, cédant finalement 0,45%. Mais cette nouvelle a suffi à entraîner tout l'écosystème lié au développement de l'IA: les fabricants des semi-conducteurs Micron et Texas Instrument ont bondi respectivement de 10,04% et 8,41%, le spécialiste du stockage numérique Western Digital s'est envolé de 16,77%. Un enthousiasme aussi nourri par les prévisions pour le trimestre tout juste écoulé du fabricant de puces Microchip Technology (+11,65%), supérieures aux attentes des analystes.

Valeur en vue

Valneva a bondi de plus de 11%, sur fond de propos favorables de Stifel qui réaffirme sa recommandation "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 9,5 à 10 euros, dans l'attente des résultats d'une étude de phase III pour VLA15 dans Lyme. "Le vaccin bénéficie d'un mécanisme d'action validé et a déjà démontré des réponses d'anticorps robustes en phase II, sans problème de sécurité, nous rendant confiants dans les résultats de l'étude", indique le broker. Stifel considère que ce catalyseur présente un rapport risque-rendement convaincant. "L'action Valneva offre l'un des profils risque-rendement les plus attractifs dans l'espace des biotechs européennes", juge-t-il plus largement.

Mercredi 7 janvier

CAC 40 : -0,04% à 8.233,92 points et 3,9 milliards d'euros

La séance

La Bourse de Paris marque le pas et échoue à gagner le 0,5% qui la séparait de ses records : le CAC40 affiche un repli limité de 0,25%, s'alignant sur l'Euro Stoxx 50. Malgré un calme apparent, les mouvements restent marqués au sein des valeurs de la cote parisienne, témoignant d'une volatilité élevée et de nombreux arbitrages en cours.

Ainsi, Thales flambe de 7%, suivis par Eiffage (4%) et Vinci (3%) mais le luxe souffre avec -5% pour Kering -3,2% pour Hermès et -2,8% pour LVMH (lire ci-dessous).

"Les trois premiers jours de trading de l'année ont marqué un véritable élargissement du rally boursier en cours", analysent les équipes de Danske Bank. Alors que les marchés digèrent encore l'intervention US au Venezuela et la chute du régime de Maduro, certains observateurs veulent croire à un redémarrage rapide de l'offre pétrolière à Caracas.

La Bourse de New York a, elle, fini en ordre dispersé : le Dow Jones .DJI a cédé 0,94%, le S&P 500 .SPX , 0,34% à 6.920,93 points, les deux indices terminant dans le rouge alors qu'il s'étaient initialement établis à des plus hauts inédits en séance.. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,16% à 23.584,28 points.

Mettant en exergue l'intérêt des investisseurs pour les principaux acteurs de l'IA, Anthropic a dit prévoir une levée de fonds de plusieurs milliards de dollars qui valoriserait l'éditeur du chatbot Claude à... 350 milliards de dollars.

Des données publiées mercredi montrent que le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a reculé plus qu'attendu en novembre, tandis qu'un rapport distinct indique que le secteur privé américain a créé moins d'emplois que prévu en décembre.

Si la publication de ces données marque un retour à la normale, après l'interruption provoquée par le "shutdown" de l'administration fédérale, les prévisions des marchés concernant la politique de la Réserve fédérale (Fed) n'ont pas bougé.

Valeurs en vue

Le luxe a clôturé en net repli après une note sévère de Berenberg, qui estime que le “super‑cycle” du secteur est terminé. La banque pointe trois fragilités majeures pour 2026 : une Chine en crise de bilan, une demande américaine dépendante des marchés financiers et une clientèle “aspirationnelle” affaiblie, que les changements de directeurs artistiques ne suffiront pas à réactiver. Berenberg reste vendeur sur Kering, neutre sur LVMH et acheteur sur Hermès, seule maison jugée vraiment capable de maintenir une croissance solide.

Jeudi 8 janvier

CAC 40 : +0,12% à 8.243,47 points et 3,4 milliards d'euros échangés

La séance

On continue à naviguer à vue à Paris avec un CAC 40 qui clôture en faible hausse, après avoir passé une bonne partie de la journée légèrement dans le rouge. Très dynamique dans les autres places boursières mondiales en raison des tensions géopolitiques qui parcourent la planète, le secteur de la défense s'est montré plus discret en France au sein du CAC 40. Dassault Aviation a pris seulement 0,20%, à 306,20 euros, Thales a perdu 1,01%, à 265,80 euros.

C'est un peu le même sentiment d'incertitude qui domine à Wall Street. Certes, le Dow Jones a gagné 0,55%, à 49.266,11 points mais le Standard & Poor's 500 est resté stable, à +0,01% et le Nasdaq Composite a ‌reculé de 0,44% à 23.480,016 points. Nvidia, Broadcom et Microsoft ont terminé en baisse. Le secteur des nouvelles technologie est en déclin d'environ ​1% depuis le début de l'année, alors que les investisseurs deviennent plus tatillons face ⁠aux valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA). Les valeurs du secteur de la défense ont, elles, progressé après que Donald Trump a estimé que le budget de l'armée américaine ​pour 2027 devrait être porté à 1.500 milliards de dollars, soit une progression de 50%.

Côté statistiques, les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors ​de la semaine au 3 janvier, à 208.000 contre 200.000 (révisé) la ​semaine précédente, a annoncé ​jeudi le département du Travail.

Valeur en vue

Rémy Cointreau a bondi grâce à un bénéfice trimestriel meilleur que prévu de son concurrent Constellation Brands. Le bénéfice par action du groupe américain spécialisé dans la production et la distribution de boissons alcoolisées a baissé de 6% à 3,06 dollars au troisième trimestre de son exercice 2025-2026. Il dépasse les estimations de 2,63 dollars par action. Constellation Brands a aussi confirmé ses objectifs sur cet exercice. Rémy Cointreau a grimpé à la faveur de son message plutôt rassurant sur ses objectifs de son exercice 2025/2026 en cours. Celui-ci a été transmis lors de sa conférence téléphonique de pré-clôture du troisième trimestre, comme le rapporte le bureau d'études Alphavalue.

Vendredi 9 janvier

CAC 40 : -

La séance

L'indice parisien évolue à 8295 points vers midi (+0,5%), à quelques encablures de son record absolu de 8314 points, profitant notamment du rebond à l'oeuvre sur le secteur du luxe.

Valeur en vue

Avec une hausse de 4,7%, L'Oréal mène la danse sur la place parisienne, le titre étant soutenu par un changement de recommandation d'UBS qui a relevé son conseil de "neutre" à "acheter" sur le titre, assorti d'un objectif de cours relevé de 367 à 430 euros.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP, ZoneBourse et AOF