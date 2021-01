Une semaine sur les marchés : le récap du 4 au 8 janvier

(Crédits photo : Adobe Stock - Peshkova )

Lundi 4 janvier

Le fait du jour

Pour sa première séance de l'année 2021, la Bourse de Paris termine sur une hausse de 0,68% à 5.588,96 points, portée par l'espoir d'une sortie de crise. Jeudi 31 décembre, l'indice CAC 40 avait perdu 0,86%, clôturant l'année 2020 sur un recul de 7,14%.

Outre-Atlantique, la prudence l'emporte à la veille de deux élections sénatoriales en Géorgie qui décideront des marges de manœuvre du président démocrate élu Joe Biden. D'autant que les inquiétudes concernant la situation sanitaire persistent. Le Dow Jones lâche 1,25% à 30.223,89 points, le S&P 500 recule de 1,48%, à 3.700,65 points ( après un pic historique dans les premiers échanges à 3.769,99 points), et le Nasdaq chute de 1,47% à 12.698,45 points.

Valeur en vue

Peugeot progresse de 1,70% après l'approbation par ses actionnaires de la fusion avec Fiat-Chrysler pour former Stellantis, le 4e groupe automobile mondial. La fusion sera effective le 16 janvier.

Mardi 5 janvier

Le fait du jour

Le renforcement des mesures de restriction dans plusieurs pays en raison du contexte sanitaire, dont le Royaume-Uni, freine l'enthousiasme de la veille. Le CAC 40 clôture sur une baisse de 0,44% à 5 564,44 points.

A New York, les marchés, toujours dans l'attente de l'issue du second tour des élections sénatoriales en Géorgie qui déterminera l'équilibre des pouvoirs à Washington, terminent en hausse ce mardi. Le Dow Jones gagne 0,55% à 30.391,60 points, le S&P 500 avance de 0,7%, à 3.726,86 points, et le Nasdaq moissonne 0,95% à 12.818,96 points.

Valeur en vue

Nexity s'offre la première place du SBF 120 après avoir annoncé que l'impact du second confinement sur son activité serait moins fort qu'attendu au dernier trimestre 2020. Le groupe immobilier anticipe désormais pour 2020 un chiffre d'affaires autour de 4,7 milliards d'euros (au lieu d'au moins 4,2 milliards d'euros), avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 5% (au lieu d'un taux de l'ordre de 5%) et pour 2021, un chiffre d'affaires à périmètre constant autour de 4,7 milliards d'euros, avec un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 7%.

Mercredi 6 janvier

Le fait du jour

Alors que se profile en Géorgie, aux Etats-Unis, une victoire des deux candidats démocrates aux élections sénatoriales, la Bourse de Paris s'offre un rebond (+1,19% à 5.630,6 points).

A Wall Street, l'invasion du Capitole à Washington par des manifestants pro-Trump a pesé sur la tendance en fin de séance. Le Dow Jones gagne toutefois 1,44%, à 30.829,40 points après un plus haut historique à 31.022,65 points, le S&P 500 avance de 0,57%, à 3.748,14 points après être monté à 3.783,04 points. En revanche, le secteur technologique souffre d'un possible tour de vis réglementaire par la future administration Biden et recule de 0,61%, à 12.740,79 points.

Valeur en vue

Après la décision de Riyad d'accroître la réduction de sa production sur les deux prochains mois à l'issue de la réunion de l'Opep+, les cours continuent de grimper pour évoluer à des plus hauts depuis fin février. Le baril de Brent s'échange à 54 dollars tandis que le WTI se monnaye à 50,73 dollars. Total en profite et s'offre une hausse de 4,39%.

Jeudi 7 janvier

Le fait du jour

Les investisseurs veulent parier sur de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis après la victoire des démocrates au Sénat et relèguent ainsi au second plan le climat insurrectionnel qui a ébranlé Washington mercredi soir. Le CAC 40 affiche une progression de 0,70% à 5669,85 points.

La Bourse de New York clôture également en hausse, tirée par le rebond des valeurs technologiques. Le Nasdaq bondit de 2,56% à 13.067,48 points. Le Dow Jones clôture pour la première fois au-dessus du seuil des 31.000 points (+0,69% à 31.041,13 points). Le S&P 500 progresse quant à lui de 1,48%, à 3.803,79 points.

Valeur en vue

Saint-Gobain a créé la surprise mercredi soir en annonçant que ses ventes du quatrième trimestre seraient meilleures que prévu. Le chiffre d'affaires devrait atteindre environ 10,2 milliards d'euros, affichant une croissance interne de plus de 6%. Le titre s'offre la première place du CAC 40 avec une progression sur la séance de 6,20%.

Vendredi 8 janvier (actualisation à venir)

Le fait du jour

Les espoirs de relance budgétaire aux Etats-Unis continuent de jouer leur rôle de locomotive pour les marchés. La Bourse de Paris prenait 0,53% à la mi-séance.

Valeur en vue

Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics annonce avoir réalisé au quatrième trimestre de l'exercice 2020 un chiffre d'affaires supérieur à ses prévisions et aux attentes des analystes. Selon des données préliminaires, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 3,24 milliards de dollars, en hausse de 21,3% en rythme séquentiel, soit un taux de croissance supérieur de 580 points de base aux prévisions des dirigeants. Le titre gagne 3,61% en début d'après-midi. Soitec profite de la bonne nouvelle : 1,65% à 14h30.

SB (redaction@boursorama.fr)