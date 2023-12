Une semaine sur les marchés : le recap du 4 au 8 décembre

AM (redaction@boursorama.fr)

Lundi 4 décembre

CAC 40 : -0,18% à 7.332,59 points et 2,33 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La semaine débute sans grande conviction à la bourse de Paris, avec un léger recul de 0,18% pour l'indice parisien, qui maintient toutefois son niveau au-dessus des 7.300 points. Les marchés seront attentifs cette semaine aux indices PMI services prévus mardi dans la zone euro, ainsi qu'au rapport sur le PIB du troisième trimestre jeudi. Outre-Atlantique, l'indicateur d'activité du secteur tertiaire sera publié mardi, suivi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, vendredi.

L'or a atteint un record historique à 2.148 dollars dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis le début d'octobre, le prix de l'once a augmenté de plus de 200 dollars, en raison des anticipations de maintien des taux directeurs de la Banque Centrale Américaine et des tensions géopolitiques.

Valeur en vue

La société immobilière Unibail-Rodamco-Westfield a clôturé en tête de l'indice parisien avec une performance de 2,20%. Le titre enregistre ainsi une quatrième séance consécutive de gains et affiche une progression de plus de 10% sur cinq jours. Dans le cadre de ses initiatives environnementales, le groupe a annoncé dans la soirée, la réalisation d'une émission obligataire verte, totalisant 750 millions d'euros, avec une échéance de sept ans et un taux fixe de coupon de 4,125%. L'obligation a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, enregistrant une sursouscription de 6,1 fois.

Mardi 5 décembre

CAC 40 : +0,74% à 7.386,99 points et 3,06 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Aujourd'hui, le CAC 40 ne fait pas faux bon et s'achemine résolument vers les 7.400 points. Cette progression est soutenue par les performances positives de BNP Paribas (+2,21%), du secteur du luxe avec une augmentation de 2,08% pour LVMH, ainsi que par la cinquième séance consécutive de hausse d'Unibail-Rodamco-Westfield. La bourse de Paris a été également rassuré par les déclarations d'Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale (BCE), qui a jugé "improbable" une nouvelle hausse de taux en zone euro au regard du recul de l'inflation.

Valeur en vue

Ce mardi, l'action du fabricant de bioprothèses cardiaques, Carmat, a enregistré une hausse remarquable de 32,20%. Cette augmentation découle de l'annonce de la mise en service de sa nouvelle unité de production à Bois-d'Arcy (Yvelines). L'opérationnalisation de ce bâtiment de 1 500 m2 vise à permettre à la société d'atteindre une capacité de production de 500 cœurs artificiels par an à partir de 2024, conforme à ses objectifs. Malgré ce bond, le titre affiche une contre-performance de 48,61% depuis le début de l'année

Mercredi 6 décembre

CAC 40 : +0,66% à 7.435,99 points et 3,10 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La Bourse de Paris maintient sa dynamique ascendante, atteignant les niveaux observés en août 2023. La séance se conclut avec un indice parisien en hausse de 0,66%, boosté par la publication des données de l'ADP signalant un assouplissement sur le marché de l'emploi aux États-Unis. En novembre, le secteur privé américain a créé 103 000 emplois, enregistrant un léger repli par rapport au mois précédent (106 000) et manquant surtout les anticipations du marché. À voir si les chiffres officiels de vendredi confirmeront cet assouplissement.

Valeur en vue

Lors d'une conférence de presse dans la matinée, les principaux dirigeants de Renault Group et Nissan ont communiqué sur les développements survenus un mois après la mise en vigueur du nouvel accord au sein de l'Alliance. À cette occasion, Nissan et Mitsubishi ont officialisé leurs engagements financiers envers Ampere, la filiale de Renault spécialisée dans les domaines de l'électrique et du logiciel. Ils prévoient d'investir respectivement jusqu'à 600 millions d'euros et 200 millions d'euros dans cette initiative. En réaction à ces annonces, l'action de du constructeur automobile a enregistré une hausse de 5,88%, atteignant les 38,02 euros.

Jeudi 7 décembre

CAC 40 : -0,10%, à 7.428,52 points et 2,68 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Il s'en est fallu de rien pour que le CAC 40, porté par l'ouverture de Wall Street, arrache une troisième séance de hausse après une belle remontée en fin de séance mais il rate la dernière marche. On joue un peu la montre avant les chiffres de l'emploi américain demain alors que l'agenda de baisse des taux de la Fed reste l'élément le plus déterminant à court terme pour les investisseurs. A Wall Street, le Dow Jones finit en progression symbolique de +0,17% quand le Nasdaq est à +1,37%. L'IA fait une nouvelle fois parler d'elle : Alphabet bondit de plus de 5% au lendemain de la présentation de Gemini, son modèle d'intelligence artificielle le plus avancé quand AMD est presque à +10% après avoir dévoilé la dernière née de ses puces dédiées à l'IA pour venir concurrencer Nvidia.

Valeur en vue

D'abord en repli, Derichebourg termine finalement à +4,36%. L'opérateur de services aux entreprises et de recyclage des matières premières a publié des résultats inférieurs aux attentes pour son exercice 22-23 avec notamment un résultat net de 5,6 millions d'euros, contre 19,2 millions lors de l'exercice précédent. Mais les investisseurs semblent avoir apprécié les objectifs fixés : un Ebitda courant supérieur à 350 millions d'euros pour 23-24, contre 334,8 millions sur l'exercice écoulé.

Vendredi 8 décembre

Le fait du jour

Le CAC 40 a ouvert en légère progression, dans l'attente, en début d'après-midi du rapport mensuel de l'emploi américain pour novembre. Un ralentissement de ce dernier serait un signe supplémentaire de la baisse de rythme de l'économie américaine et donc d'une inflation qui poursuit son reflux. De bon augure donc pour ceux qui espérent des baisses de taux rapides.

Valeur en vue

Euronext a annoncé une recomposition de l'indice CAC 40, avec le retour de Vivendi et la sortie du spécialiste des paiements électroniques Worldline. Ces changements seront effectifs à compter de la séance du lundi 18 décembre, a indiqué l'opérateur à l'occasion de sa revue trimestrielle des indices. Aucun changement en revanche au sein de l'indice SBF 120.

