Une semaine sur les marchés : le recap du 31 mars au 4 avril

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 31 mars

CAC 40 : -1,58% à 7.790,71 points et 5,2 milliards d'euros échangés

La séance

Début de semaine mais fin de trimestre pour le CAC 40. L'indice français a cédé près de 4% sur le mois écoulé mais il progresse cependant de 5,55% sur le trimestre. Sur la séance, il a cédé 1.58% pénalisé par Saint-Gobain et Capgemini (-5% chacun) ou encore Kering (-4.2%). Les inquiétudes liées aux questions commerciales continuant de peser sur la tendance à l'orée d'une semaine qui s'annonce volatile.

La Bourse de New York a, elle, terminé en ordre dispersé : le Dow Jones a gagné 1% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,55%, après avoir atteint en début de séance un plus bas depuis septembre. Malgré ce rebond en milieu de séance, il a enregistré son pire trimestre depuis 2022. C'est l'attentisme qui prédomine alors que le 2 avril, qu'il surnomme "jour de la libération", M. Trump compte ériger de nouvelles barrières douanières qui devraient notamment dépendre des taxes que les pays concernés imposent eux-mêmes sur les produits américains. Côté valeurs, Moderna a perdu près de 9%, après la démission du principal responsable vaccinal de l'Agence américaine du médicament (FDA) en raison de son opposition au ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr, notoirement sceptique sur l'efficacité des vaccins.

Valeur en vue

Maurel & Prom a annoncé que les Etats-Unis avaient révoqué sa licence au Venezuela, dans un contexte de tension entre Caracas et Washington, qui cherche à asphyxier économiquement le pays d'Amérique du Sud.Ces licences avaient été accordées par les Etats-Unis à plusieurs grands pétroliers pour leur permettre de continuer leurs activités dans le pays malgré les sanctions et l'embargo pétrolier destinés à évincer le président Nicolas Maduro du pouvoir. Le groupe a spécifié avoir obtenu "une licence de transition" l'autorisant "à effectuer les transactions nécessaires à la conclusion des opérations précédemment couvertes par la licence désormais révoquée", jusqu'au 27 mai. La junior pétrolière a perdu 14,6% en une séance

Mardi 1er avril

CAC 40 : +1,10% à 7.876,36 points

La séance

La Bourse de Paris a terminé en nette hausse, s'octroyant une respiration à la veille des annonces de Donald Trump sur les droits de douane que les Etat-Unis devraient imposer à leurs partenaires commerciaux. La séance en Europe a notamment été portée par la publication de l'inflation dans la zone euro, qui s'est encore rapprochée de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE). Sur le marché obligataire, les taux auxquels les Etats européens empruntent à échéance dix ans se sont nettement détendus: l'Allemand était à 2,68% contre 2,74% à la clôture lundi, le Français à 3,40%, contre 3,45%, l'Italien à 3,79% contre 3,87%.

Les places financières américaines ont, elles, une nouvelle fois terminé en ordre dispersé : l'indice Dow Jones a cédé 0,03%, le S&P500 a pris 0,38%, à 5.633,07 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,87%, à 17.449,89 points. La Maison blanche a fait savoir que Donald Trump s'exprimerait mercredi à 16h (20h00 GMT), soit au moment de la clôture à Wall Street, lors de ce qu'il a appelé le "Jour de la Libération" (Liberation Day) devant marquer le lancement d'une politique commerciale présentée comme favorable aux consommateurs et produits américains. côté valeur, Johnson & Johnson a cédé 7,6% après qu'un juge américain a rejeté une proposition de 10 milliards de dollars émise par le groupe pharmaceutique pour mettre fin à des dizaines de milliers de plaintes liées à son talc.

Valeur en vue

Résultats appréciés pour Solutions30 qui a grimpé de plus de 10% sur la séance. Le groupe a publié une perte nette part du groupe (RNPG) de 15,8 millions d'euros au titre de 2024, réduite par rapport aux 22,7 millions l'année précédente, avec une légère progression de l'EBITDA ajusté, de 0,7%, à 75,1 millions. La marge d'EBITDA ajusté agrimpé de 40 points de base à 7,5%, pour un chiffre d'affaires en baisse de 5,8% à 996 millions d'euros (-6,4% en organique) avec l'adoption d'une "approche plus sélective dans certains marchés matures". Solutions30 confirme ses objectifs 2026, présentés le 26 septembre dernier, dont l'atteinte d'une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 10% dans chacune de ses trois zones géographiques principales (Benelux, France et Allemagne).

Mercredi 2 avril

CAC 40 : -0,96% à 8.030,68 points et 4 miliards d'euros

La séance

La Bourse de Paris a fini en repli, retenant son souffle avant l'annonce, attendue dans la soirée, des hausses massives de droits de douane aux Etats-Unis promises par Donald Trump, qui pourraient faire chavirer l'économie mondiale. Donald Trump va détailler vers 20H00 GMT, après la fermeture de Wall Street, de nouvelles mesures douanières qui pourraient toucher l'ensemble des partenaires commerciaux de la première économie mondiale. Dans ce contexte, côté obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt à dix ans français a atteint 3,43%, contre 3,40% la veille.

La Bourse de New York a fini en hausse après une chute initiale et une séance agitée, les investisseurs ayant fait des paris de dernière minute pour se positionner avant l'annonce de nouveaux droits de douane dits "réciproques" par le président américain Donald Trump, prévue plus tard dans la journée. L'indice Dow Jones a gagné 0,56%, à 42.225,32 points. Le Standard & Poor's 500 a pris 0,67% à 5.670,97 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,87% à 17.601,046 points. L'indice de volatilité du CBOE, connu comme "l'indice de la peur" de Wall Street, est resté au cours des trois dernières séances autour d'un niveau observé pour la dernière fois à la mi-mars. Tesla a bondi de 5,33% après une baisse initiale provoquée par la publication de ses livraisons trimestrielles, en baisse de 13%. Le constructeur automobile est passé dans le vert après que Politico a rapporté que Donald Trump a informé son proche entourage qu'Elon Musk quitterait ses fonctions au département de l'Efficacité gouvernementale (DOGE) dans les prochaines semaines.

Valeur en vue

Le gestionnaire d'actifs du Crédit Agricole, Amundi, a chuté de 6,79% à 68 euros, après une information du média financier Bloomberg selon laquelle le partenariat de "fournisseur privilégié" qui le lie à Unicredit pourrait ne pas être renouvelé après son terme, en 2027. Or, les encours gérés par Amundi pour Unicredit représentent 5% des encours totaux gérés par le groupe français. Selon Bloomberg, Unicredit réfléchirait à trouver un autre partenaire, en raison notamment du manque de soutien de Crédit Agricole de son projet de rachat de son compatriote Banco BPM, qui considère cette offre comme hostile. Cette information intervient alors que la Banque centrale européenne (BCE) a justement autorisé mardi soir Crédit Agricole à franchir le seuil de 10% du capital de Banco BPM, où il est déjà actionnaire principal, lui permettant ainsi de grimper jusqu'à 19,9% du capital.

Jeudi 3 avril

CAC 40 : -3,31% à 7.598,98 points et 5,6 milliards d'euros échangés

La séance

Cette fois, on y est ! Donald Trump a annoncé ses nouveaux tarifs douaniers provoquant une onde de choc sur les marchés. À Paris, le CAC 40 a abandonné 3,31% à 7598,98 points, plus forte baisse quotidienne depuis mars 2023, tandis que le Dax allemand s'est replié de 3,08% et le Footsie britannique a décliné de 1,55%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 3,61%, tandis que le FTS Eurofirst 300 inscrivait une perte de 2,7% et que le Stoxx 600 reculait de 2,67, plus fort repli en une séance depuis le 2 août. Donald Trump a dévoilé mercredi de nouveaux droits de douane dits "réciproques" d'au moins 10% sur toutes les importations aux Etats-Unis, des mesures bien plus dures qu'anticipé par les observateurs qui craignent désormais une guerre commerciale généralisée. L'Union européenne et la Chine, notamment, ont annoncé leur intention de riposter aux mesures douanières américaines et les marchés pourraient devoir accepter de rester plongés dans l'incertitude. Le dollar chute en dépit des hausses de droits de douane, Deutsche Bank s'inquiétant notamment du risque "d'une crise de confiance dans le dollar" déclenchée par une politique américaine erratique. Le billet vert plonge de 1,88% face à un panier de devises de référence. Le baril s'effondre, tandis que huit pays de l'Opep+ sont convenus jeudi de manière inattendue d'accélérer leur plan d'augmentation de la production de pétrole, additionnant 411.000 barils par jour à partir de mai.

Côté américain.... c'est pire. Le Dow Jones a clôturé en perte de 3,98%, l'indice Nasdaq a chuté de 5,97%, au plus bas depuis mars 2020, et l'indice S&P 500 a reculé de 4,84%, sa plus forte baisse en clôture depuis juin 2020. A la cote, peu de valeurs ont été épargnées par l'onde de choc provoquée par M. Trump. Le secteur de la tech était en berne. Plusieurs géants du secteur ont plongé face aux craintes d'une facture plus lourde pour leur chaîne d'approvisionnement. Première capitalisation mondiale, Apple a connu sa pire chute depuis 5 ans (-9,25%), laissant s'envoler plus de 300 milliards de dollars de capitalisation boursière. D'autres géants du secteur ont aussi été touchés, comme Nvidia (-7,81%), Dell (-19%), Broadcom (-10,51%) ou HP (-14,74%).

Entreprises de l'habillement et équipementiers sportifs ont aussi reculé, plombés par les annonces du président américain sur les droits de douane, avec une addition très lourde pour l'industrie textile. Les marques dont une partie des vêtements sont fabriqués en Chine ou au Vietnam (respectivement taxés à hauteur 34% et 46%, en plus des droits de douane déjà imposés) ont dévissé, à l'instar de Gap (-20,38%), Ralph Lauren (-16,27%), Lululemon (-9,58%) ou encore le géant américain Nike (-14,47%).

Valeur en vue

Les équipementiers sportifs Adidas et Puma ont perdu 11,7% et 11,2%, après que le Viêt Nam a été visé par la nouvelle politique américaine de droits de douane à hauteur de 46%, le Cambodge à 49%, le Bangladesh à 37% et l'Indonésie à 32%. Donald Trump a également augmenté les droits de douane la Chine de 34 points de pourcentage supplémentaires, après les droits de douane antérieurs de 20%. Selon les calculs de Sheng Lu, professeur d'études sur la mode et l'habillement à l'université du Delaware, les nouveaux droits de douane feraient passer le taux moyen des droits de douane américains sur les vêtements de 14,5% en 2024 à 30,6%. Sur la base des valeurs d'importation de 2024, cela se traduirait par 26 milliards de dollars de droits de douane sur les vêtements, soit plus du double du niveau de l'année dernière, a déclaré M. Lu.

Vendredi 4 avril

CAC 40 : -

La séance

Les principales Bourses européennes reculent en début de séance, les investisseurs continuant de se positionner après les annonces de Donald Trump du 2 avril.

À Paris, le CAC 40 se replie de 0,77% à 7.540,43 points vers 08h05 GMT. Le Dax à Francfort abandonne 0,75%, tandis que le FTSE à Londres décline de 0,68%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 1,03%, l'EuroStoxx 50 recule de 0,97% et le Stoxx 600 décline de 1,06%.

Valeur en vue

A contre-courant du marché, l'action OVHCloud continue à grimper sans raison vraiment claire si ce n'est peut-être à cause de la prise de conscience de l'importance d'un cloud souverain. Le titre du leader européen de services de cloud computing aligne les séances de hausse. Il grimpe encore de plus de 10% ce matin et de plus de 30% sur cinq séances glissantes.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP, Cercle Finance et AOF