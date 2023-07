Une semaine sur les marchés : le recap du 3 au 7 juillet

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 3 juillet

CAC 40 : -0,18% à 7386,50 points et 2,28 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

En ce début du second semestre, le CAC 40 marque une pause, enregistrant un léger recul. Ce repli est en partie dû à la contraction de l'activité manufacturière dans la zone euro et aux États-Unis, révélée par les indices des directeurs d'achat. Toutefois, la contraction est moins prononcée en France, où le PMI manufacturier atteint 46,0, dépassant légèrement la prévision de 45,5.

Valeur en vue

Le constructeur américain de véhicules électriques, Tesla, enregistre une hausse significative de 6,90% en une demi-séance. Cette performance est directement liée à l'annonce des livraisons du groupe pour le deuxième trimestre, qui s'élèvent à un total de 466 140 véhicules expédiés. Ce chiffre dépasse les estimations moyennes qui tablaient sur 445 000 véhicules. A noter que la croissance de Tesla se démarque avec une augmentation de 83% par rapport à la même période de l'année précédente, et une progression de 10% par rapport au premier trimestre 2023.

Mardi 4 juillet

CAC 40 : -0,23% à 7369,93 points et 1,72 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

À l'occasion de la fête nationale américaine, les marchés boursiers ont été marqués par une certaine indécision. Sur la place parisienne, les fluctuations ont été minimes, avec des passages du territoire positif au territoire négatif. Les investisseurs ont adopté une approche prudente et se sont montrés réticents à prendre des positions fermes en l'absence de la principale référence de Wall Street.

Valeur en vue

Dans la saga en cours de Casino, le titre a été suspendu vers 11h après avoir affiché une augmentation de 16% en début de séance. La maison-mère a demandé à Euronext de suspendre la cotation du distributeur stéphanois en attendant la publication d'un communiqué. Cette hausse du titre fait suite à la réception de deux offres visant à renforcer les fonds propres de l'entreprise. La première offre émane d'un groupement comprenant EP Global Commerce et Fimalac, tandis que la seconde offre est proposée par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari via leur véhicule d'investissement 3F Holding.

Mercredi 5 juillet

CAC 40 : -0,80% à 7310,81 points et 3,09 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Troisième séance de baisse pour la CAC 40 avec un recul plus prononcé cette fois-ci. Les investisseurs se montrent prudents suite aux indicateurs du matin, mettant en évidence l'essoufflement de la reprise post-Covid en Chine et le ralentissement de l'activité en zone euro. De plus, l'indice mesurant l'activité dans le secteur des services en France a franchi le seuil critique des 50 points, signalant une contraction plutôt qu'une progression de l'activité, après quatre mois de croissance continue.

Valeur en vue

Dans la continuité, Casino a connu une journée mouvementée... Plus forte baisse du SBF 120, le titre est marqué par une chute de 31,94%. Sa maison-mère, Rallye, a également enregistré une baisse de 14,79%.Casino a opté pour la divulgation publique, ce mercredi, des propositions reçues de la part d'EP Global Commerce a.s., de Fimalac et de 3F Holding. Parallèlement, le groupe a souligné que quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront confrontés à une dilution massive, tandis que Rallye perdra le contrôle de l'entreprise. Affaire à suivre....

Jeudi 6 juillet

CAC 40 : -3,13% à 7082,29 points et 4,33 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Cette séance est particulièrement difficile, avec une nouvelle baisse significative qui pèse lourdement sur les marchés européens. L'indice parisien décroche et s'enfonce sous les 7 100 points, faisant de cette séance la plus mauvaise depuis le 15 mars 2023. Le discours de la Réserve fédérale américaine mercredi soir n'a guère réussi à rassurer les investisseurs, étant donné que la majorité des membres de la banque centrale projettent de continuer à resserrer la politique monétaire, malgré la pause observée temporairement en juin.

Valeur en vue

Eh bien la perle rare dans cette mer agitée... c'est l'entreprise de biotechnologie Adocia qui voit son cours grimper de 17,55% à 4,65 euros. Après une suspension de sa cotation depuis le 1er juin, la société biotechnologique a annoncé la signature d'un accord d'exclusivité avec Sanofi pour son produit M1Pram. Cet accord vise à établir l'insuline rapide de référence dans le traitement du diabète et de l'obésité. Sanofi versera 10 millions d'euros pour ce droit exclusif, tandis qu'Adocia réalise simultanément une levée de fonds de 10 millions d'euros.

Vendredi 7 juillet

CAC 40 : +0,41% à 7111,45 points et 0,79 milliards d'euros échangés (Actualisation à venir)

Le fait du jour

Pour le moment, le CAC 40 sauve la mise en grimpant de quelques points, mais la question demeure : sera-t-il suffisant pour éviter une semaine entièrement rouge ? Les investisseurs sont dans l'attente des NFP qui auront lieu en début d'après-midi, ces chiffres sont d'une importance capitale, car ils fournissent des informations sur l'état du marché du travail aux Etats-Unis.

Valeur en vue

Du nouveau chez SES-imagotag, le titre grimpe de 33% à mi-séance. Cette hausse est en partie due à la publication de la seconde partie du rapport de Gotham City Research, jugée peu crédible par les marchés. Ce rapport met principalement en cause la gouvernance de l'entreprise française, en soulevant des accusations de "fautes graves" et de "conflits d'intérêts". Gotham souligne notamment que le centre de recherche et développement en Autriche est détenu par des membres de l'équipe dirigeante de SES-imagotag, qui le louent ensuite à l'entreprise, et que ces transactions entre parties liées n'auraient pas été divulguées.

