Une semaine sur les marchés : le récap du 3 au 7 février

(Crédits photo : Unsplash - Franck Busch )

Lundi 3 février

Le fait du jour

Après avoir fini la semaine dernière en nette baisse (-1,11%), le CAC 40 a progressé de 26,17 points (+0,45%) à 5832,51 points, dans un volume d'échanges de 3,4 milliards d'euros. Si les inquiétudes persistantes autour du coronavirus empêchent toute reprise franche sur les marchés, les investisseurs ont toutefois salué les signaux encourageants envoyés par la publication rassurante d'indicateurs économiques. Dans la zone euro, l'indice PMI final IHS Markit a progressé de 46,3 à 47,9 entre décembre et janvier, s'établissant légèrement au-dessus de sa précédente estimation (47,8). Aux Etats-Unis, l'ISM manufacturier est ressorti à 50,9 après 47,8 en décembre et un consensus de 48,5.

Valeur du jour

Sur le SBF 120, Ingenico grimpe de 17,16% à 123,25 euros sur la séance. Le spécialiste des services de paiement Worldline a dévoilé un projet de rachat de son concurrent pour créer le quatrième acteur mondial des paiements. La transaction, qui prend la forme d'une offre publique d'échange amicale, valorise Ingenico à 7,8 milliards d'euros. Pour rappel, Worldline est une ex-filiale d'Atos, géant français du service informatique, qui a pris son indépendance au début du mois de mai dernier. Dans la foulée, Atos a cédé 13,1% du capital de son ancienne filiale Worldine. Au total, « 23,9 millions d'actions Worldline à 61,50 euros par action» ont été cédées « dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés », a précisé le groupe informatique dans un communiqué. Atos ne possède plus que 3,8% du capital de Worldline.

Mardi 4 février

Le fait du jour

Si les craintes entourant le coronavirus n'ont pas disparu, les mesures de relance annoncées par la Banque Populaire de Chine (BPC) - injections massives de liquidité - font rebondir les actifs risqués. A Paris, l'indice CAC 40 accélère sa dynamique de redressement (+ 1,76% à 5935,05 points) dans un volume d'échanges modéré de 3,8 milliards d'euros.

Les mesures de stimulus monétaire annoncées par Pékin rassurent également les investisseurs outre-Atlantique. La Bourse de New York repart de l'avant. L'indice Dow Jones gagne 381,76 points sur la journée, soit 1,34%, à 28.781,57 points. De son côté, le cours de Tesla n'en finit plus de grimper : plus de 15% à la mi-journée mardi, près de 20% en séance lundi, et 146% en trois mois. Alphabet (maison-mère de Google) perd, quant à elle, 2,77% après la publication de résultats trimestriels décevants.

Valeur en vue

Après avoir été soutenue hier par une note d'UBS, la société de services pétroliers TechnipFMC signe la plus forte hausse du CAC40 (+5,49% à 15,85 euros). Le titre est également porté par une information de presse de BFM Business selon laquelle BpiFrance aurait choisi d'échanger ses actions TechnipFMC uniquement contre des titres Technip Energies, structure qui restera cotée à la Bourse de Paris et disposera d'un siège en France après la scission prochaine du groupe parapétrolier. Selon AOF, «la participation de Bpifrance passerait alors "mécaniquement" de 5% au capital de TechnipFMC à 15% de Technip Energies, sans mobiliser de trésorerie».

Sur le SBF 120, Iliad se voit boosté par une note favorable d'analyste. Exane BNP Paribas a relevé son opinion de «neutre» à «surperformer». Le broker relève également son objectif de cours à 155 euros contre 110 euros précédemment.

Mercredi 5 février

Le fait du jour

La Bourse de Paris a fini en hausse (+0,85%) à 5985,40 points, continuant à rattraper les pertes à la crise sanitaire du coronavirus.

Aux Etats-Unis, les créations d'emplois ont largement dépassé les attentes en janvier avec 291.000 emplois créés, selon l'enquête mensuelle dévoilée par ADP. Un chiffre nettement supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 150.000 créations de postes.

Valeur(s) en vue

En tête du SBF 120 on retrouve Aperam (+8,41%). Le spécialiste des aciers inoxydables a pourtant annoncé un résultat net divisé par deux en 2019 mais il fait mieux que prévu au 4e trimestre avec un excédent brut d'exploitation de 85 millions d'euros, au-dessus des attentes des analystes qui étaient à 81,7. Aperam a annoncé le maintien de son dividende, à 1,75 euro par action et un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 100 millions d'euros.

Difficile de passer à côté du phénomène Tesla ces derniers jours. L'action du constructeur américain de véhicules électriques n'en finit plus de grimper. En trois mois, le titre a progressé de 146%. Le sujet attire même les non-initiés et se classe en tête des requêtes sur Google. Ainsi, mercredi, les deux premières suggestions proposées automatiquement par le moteur de recherche Google après les mots "devrais-je" ("should I" en anglais) étaient "acheter l'action tesla" et "vendre l'action tesla"... Mais la valeur est extrêmement volatile : après avoir atteint son plus haut historique à la clôture mardi, à 887 dollars, le titre a perdu 17,18% sur la séance mercredi.

Jeudi 6 février

Le fait du jour

Enfin ! Le CAC 40 repasse le cap des 6.000 points ! L'indice phare parisien gagne 0,88% à 6.038 points, soit un niveau tout proche du plus haut depuis l'été 2007 atteint mi-janvier (6.109,81 points).

Les craintes liées au coronavirus et son impact sur l'économie mondiale s'estompent. La Bourse de Paris affiche une quatrième séance de hausse. Les marchés saluent notamment la décision de Pékin. La Chine a en effet annoncé qu'elle réduirait à partir du 14 février ses droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importations américaines.

Du côté des résultats financiers du jour, les investisseurs applaudissent la résilience de Total par rapport à ses concurrents Shell, Chevron ou encore ExxonMobil. Malgré le recul des prix du pétrole, la major pétrolière a en effet publié des résultats stables pour le quatrième trimestre 2019.

Valeur(s) en vue

Le groupe pharmaceutique Sanofi a présenté des résultats en hausse pour son exercice 2019, avec un chiffre d'affaires atteignant 36,13 milliards d'euros, soit une progression de 4,8%. En outre, le titre est porté par la progression des ventes de son médicament Dupixent et l'annonce de résultats encourageants dans un essai clinique d'un traitement potentiel de la sclérose en plaques.

La surprise de cette séance est venue de SES Global qui a brusquement décollé en fin de séance (+9,61%) dans la foulée de l'américain Intelsat. Selon Bloomberg, le consortium d'opérateurs satellitaires serait parvenu à un accord avec le régulateur américain pour mettre aux enchères les fréquences de la bande-C qui vont être utilisées pour le déploiement de la 5G.