Une semaine sur les marchés : le recap du 29 novembre au 3 décembre

Lundi 29 novembre

CAC 40 : +0,54% à 6776,25 points

Le fait du jour

Le CAC 40 se reprend après son décrochage de vendredi. Les valeurs les plus affectées par la baisse rebondissent. Outre-Atlantique, les Bourses aussi sont clairement orientées à la hausse. Après des baisses de plus de 2% vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq progressent respectivement de 1% et 1,70% à la clôture parisienne.

Valeur(s) en vue

L'équipementier automobile Faurecia abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2021 et perd près de 8%, après un recul déjà marqué vendredi. Les recettes des ventes seront comprises entre 15 et 15,5 milliards d'euros, contre environ 15,5 milliards précédemment. Le titre a entraîné Valeo et Plastic Omnium dans son sillage

Mardi 30 novembre

CAC 40 : -0,81% à 6721,16 points

Le fait du jour

Le CAC 40 repart en baisse alors que de plus en plus de pays ont détecté la nouvelle souche Omicron parmi les tests effectués sur leur sol. Jerome Powell, le président de la Fed, a affirmé de son côté que l'évolution de la situation sanitaire présentait des risques pour l'économie.

Valeur en vue

Danone a perdu 4,31% à 51,99 euros, terminant en bas du classement du CAC 40.

Mercredi 1er décembre

CAC 40 : +2,39% à 6881,87 points

Le fait du jour

Faisant fi des craintes entourant le nouveau variant Omicron, le CAC 40 clôture la séance sur un joli +2,39% et de beaux volumes d'échanges : 4,7 milliards d'euros. C'est rien moins que la meilleure séance de l'année pour l'indice français.

Malgré des statistiques encourageantes sur l'emploi, les marchés américains décrochent, eux, assez lourdement, notamment le Nasdaq qui recule de 1,83%.

Valeur(s) en vue

Au premier semestre de son exercice 2021-2022, le bénéfice net de Soitec a grimpé de 234% à un peu plus de 74 millions. L'excédent brut d'exploitation des activités poursuivies a lui gagné 78%. Fort de ses bons chiffres, le groupe vise une marge brute d'exploitation de l'électronique d'environ 34% sur l'exercice, avec un potentiel pour atteindre environ 35%.

Jeudi 2 décembre

CAC 40 : +1,33% à 6 685,21 points

Le fait du jour

Volatilité de retour à Paris. Après son rebond de 2,4% hier, revoilà le CAC 40 en proie au doute quant à la dangerosité du variant Omicron et aux velléités du patron de la Fed de durcir la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Résultat, le CAC 40 finit à -1,25% vers les 6796 points et 4,5 milliards d'euros échangés.

Valeur en vue

STMicro et Soitec baissent de plus de 5%. En cause, une information de Bloomberg expliquant qu'Apple a fait savoir à ses fournisseurs de composants que la demande pour la gamme de l'iPhone 13 s'était affaiblie à l'approche des fêtes de fin d'année. Pour rappel, la marque à la pomme est le premier client du groupe franco-italien représentant un quart de ses ventes en 2020.

Vendredi 3 décembre (actualisation à venir)

Le fait du jour

Après un début de séance dans le vert, la Bourse de Paris a finalement basculé en territoire négatif. Les marchés attendent une salve d'indicateurs économiques dont les PMI des services en Europe et le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.

Valeur(s) en vue

Safran est lanterne rouge du CAC 40. J.P. Morgan a abaissé son objectif de cours à 145 euros contre 155 euros, Independent Research à 110 euros contre 120 euros.