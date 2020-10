Une semaine sur les marchés : le récap du 28 septembre au 2 octobre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 28 septembre

Le fait du jour

Après avoir enregistré sa pire semaine en trois mois avec un plongeon de 5%, l'indice CAC 40 se reprend, et gagne 2,40% à 4.843,27 points. Le rebond est tiré par des achats à bon compte sur les valeurs cycliques, en particulier dans le secteur bancaire.

A Wall Street, portés par le regain d'intérêt des investisseurs pour les secteur de l'énergie, l'industrie et la finance, les trois grands indices clôturent sur de fortes hausses : +1,51% à 27 584,06 points pour le Dow Jones, +1,61% 3 351,6 points pour le S&P-500 et + 1,87% à à 11 117,53 points pour le Nasdaq.

Valeur(s) en vue

Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal a annoncé lundi qu'il allait céder ses activités américaines pour 1,4 milliard de dollars à Cleveland-Cliffs. Résultat, le titre affiche la plus forte hausse de l'indice (+10,92%).

La biotech Genfit grimpe de 30,85% après la signature d'un accord exclusif avec l'américain Labcorp pour la commercialisation d'un nouveau test de dépistage de la NASH.

Mardi 29 septembre

Le fait du jour

Le rebond de la veille n'a pas tenu : le CAC 40 recule de 0,23% à 4 832,07 points. Le spectre de nouvelles mesures pour endiguer la recrudescence du nombre de cas de Covid-19 continue d'inquiéter les investisseurs.

A quelques heures du premier débat entre Donald Trump et Joe Biden en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis, les investisseurs jouent la carte de la prudence. A la clôture, le Dow Jones recule de 0,48%, à 27.452,66 points, le S&P-500 également de 0,48% à 3.335,48 et le Nasdaq de 0,29% à 11.085,25 points.

Valeur en vue

Sur le SBF 120, Tarkett s'offre un décollage de 27,93%. Le spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives anticipe des résultats annuels supérieurs aux attentes du marché.

Mercredi 30 septembre

Le fait du jour

A l'issue d'une séance marquée par la volatilité, la Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,59% à 4803,44 points et ce malgré la publication d'indicateurs économiques encourageants aux Etats-Unis. En effet, près de 750.000 emplois ont été créés en septembre selon l'enquête ADP, soit 150.000 de plus que les prévisions des analystes. A noter que sur l'ensemble du mois de septembre, l'indice CAC 40 a perdu 2,91%.

Outre-Atlantique, les trois indices phares de la Bourse de New-York sont soutenus par les espoirs de voir les négociations aboutir sur l'instauration d'un nouveau plan de soutien à l'économie. L'indice Dow Jones a gagné 1,2% à 27.781,70 points, le S&P-500 0,83% à 3363 points et le Nasdaq a progressé de 0,74% à 11.167,51 points. Sur le trimestre qui s'achève, le Dow Jones a avancé de 7,6%, le S&P 500 de 8,5% et le Nasdaq de 11,02%, malgré les corrections subies par le secteur technologique. En septembre, toutefois, le Dow a cédé 2,3%, le S&P 500 3,9% et le Nasdaq 5,2%.

Valeur en vue

Le groupe pétrolier Total, qui présentait mercredi ses perspectives pour 2020, a assuré que même un prix du baril de pétrole à 40 dollars ne remettrait pas en cause le versement de ses dividendes et a continué à mettre l'accent sur le développement des énergies alternatives. Le titre a progressé de 3,07%.

Jeudi 1er octobre

Le fait du jour

Au lendemain de la proposition de l'administration Trump d'un plan de relance de 1.500 milliards de dollars, les investisseurs s'accrochent à l'idée qu'un accord va être trouvé au Congrès entre les Démocrates et les Républicains. Le CAC 40 termine en territoire positif de 0,43% à 4.824,04 points.

Outre-Atlantique, au terme d'une séance en dents de scie, la Bourse de New-York termine en territoire positif. Le Dow Jones progresse de 0,13% à 27.816,9 points, le S&P 500 de 0,53%, à 3.380,8 points, et le Nasdaq de 1,42% à 11.326,51 points.

Valeur en vue

STMicroelectronics affiche la plus forte hausse du CAC 40 (+6,85%) après le relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires pour 2020 à la suite d'un solide troisième trimestre.

Vendredi 2 octobre

Le fait du jour

Avec l'annonce d'un contrôle positif de Donald Trump au coronavirus, la Bourse de Paris a basculé dans le rouge. En effet, cette information vient renforcer les craintes sur l'issue de l'élection présidentielle du 3 novembre, ce qui pourrait bien provoquer une forte nervosité sur les marchés américains. Le CAC 40 termine la séance quasiment à l'équilibre (+0,02% à 4824,88 points).

Sans surprise, la Bourse de New York a débuté en nette baisse vendredi après la positivité de Donald Trump au Covid-19 et la publication des chiffres de l'emploi américains pour septembre, inférieurs aux attentes (661.000 créations de postes pour le mois dernier contre les 750.000 attendues).

Valeur en vue

Contre la tendance, les opérateurs télécoms français ont évolué en territoire positif après le résultat de l'attribution des fréquences mobiles 5G. Orange, qui a annoncé avoir remporté la quantité la plus élevée de fréquences 5G en France, gagne 1,80% sur cette séance.