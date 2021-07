Une semaine sur les marchés : le récap du 28 juin au 2 juillet

(Crédits photo : Unsplash - Matthew Henry )

Lundi 28 juin

CAC40 : -0,98% à 6 558,02 points

Le fait du jour

La progression du variant delta fait ressurgir le risque sanitaire. D'autant que plusieurs pays ont adopté de nouvelles mesures prophylactiques pour freiner le virus, ce qui vient renforcer la thèse d'une reprise économique désynchronisée.

Valeur en vue

Danone (+2,19% à 59,14 euros) prend la tête du CAC40 ce lundi, propulsé par JP Morgan qui passe de « neutre » à « surperformance » sur le titre, et qui relève l'objectif de cours à 75 euros contre 62.

Mardi 29 juin

CAC40 : +0,14% à 6 567,43 points

Le fait du jour

La confiance des consommateurs européens et américains se revèle plus forte que prévu. Les indices sortent respectivement à 117,9 et 127,3, là où les analsytes misaient sur 116,5 et 120.

Valeur(s) en vue

Les valeurs cycliques - très sensibles à la conjoncture économique - s'offrent une séance de hausse au détriment des valeurs dites "refuge". ArcelorMittal gagne 3,47% à 26,40 euros, Saint-Gobain 2,3% à 56,54 euros tandis que Carrefour perd 1,3% à 16,74 euros et Sanofi 0,88% à 89 euros.

Mercredi 30 juin

CAC40 : -0,91% à 6 507,83 points

Le fait du jour

La baisse du jour s'explique en partie par la clôture du semestre, qui entraîne des arbitrages dans la composition des portefeuilles. Il faut aussi relativiser cette mauvaise séance. Depuis début janvier, l'indice phare s'offre une progression de 17,2%.

A la Bourse de New York, le S&P 500 enregistre sa deuxième meilleure performance au premier semestre depuis 1998, avec une hausse de 14,4%.

Outre-Atlantique toujours, les chiffres de l'enquête ADP sur l'emploi se révèlent meilleurs qu'attendu, avec 692.000 créations contre les 600.000 estimées par les analystes. Ce qui est une bonne nouvelle sur le front économique l'est peut-être un peu moins pour les marchés qui craignent toujours une révision de la politique monétaire de la Fed plus tôt que prévu.

Valeur en vue

Après une mauvaise passe, Vallourec s'envole (+6,41% à 7,64 euros). Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre de «conserver à «acheter» avec un objectif de cours à 12,80 euros. Une première depuis que le broker américain a entamé la couverture du titre en 2018. Les analystes se montrent optimistes quant à la restructuration financière du fabricant de tubes pour le secteur de l'énergie.

Jeudi 1er juillet

CAC40 : +0,71% à 6 553,82 points

Le fait du jour

Malgré des craintes liées au variant delta, ce sont bien les perspectives d'une reprise économique qui poussent le CAC40, à la hausse. L'indice PMI manufacturier en zone euro vient confirmer la tendance, en sortant à 63,4 en juin, dépassant l'estimation initiale.

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, le S&P 500 s'établissant à un record de clôture pour la sixième séance consécutive (+0,52%, à 4.319,94 points). Les investisseurs sont galvanisés par des indicateurs économiques encourageants comme ces prévisions du FMI qui estime que la croissance aux Etats-Unis va atteindre en 2021 son rythme le plus rapide en 25 ans et s'établir à quelque 7%.

Valeur en vue

Trigano ou l'effet «bulle sanitaire mobile». Le titre progresse de 5,57% à 184 euros. Entre mars et mai 2021, le spécialiste du camping-car a réalisé un chiffre d'affaires de 905,7 millions d'euros, soit un bond de 131,2% à données publiées sur un an. C'est largement plus que ce que prévoyait Berenberg, soit 706 millions d'euros. Ce qui pousse le broker à réitérer sa recommandation d'achat et un objectif de cours à 200 euros.

Vendredi 2 juillet (actualisation à venir)

CAC40 :

Le fait du jour

La confirmation de la poursuite du redressement de l'emploi aux Etats-Unis pourrait relancer les spéculations sur une possible évolution du discours de politique monétaire de la Réserve fédérale à la fin de l'été.

Valeur en vue

La tech s'offre la plus forte hausse pour cette dernière séance de la semaine, tirée par les semi-conducteurs.