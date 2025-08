Une semaine sur les marchés : le recap du 28 juillet au 1er août

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 28 juillet

CAC 40 : +0,56% à 7.844,32 points et 3,3 milliards d'euros échangés.

La séance

La Bourse de Paris a accueilli fraîchement lundi l'accord commercial noué entre l'Union européenne et les États-Unis, perçu par les investisseurs comme défavorable au Vieux continent. Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont conclu dimanche en Ecosse un accord douanier prévoyant que les produits européens exportés aux Etats-Unis seront taxés à 15%. Espérant éviter une escalade commerciale, l'UE s'est aussi engagée à 750 milliards de dollars d'achats d'énergie et à 600 milliards d'investissements supplémentaires aux Etats-Unis. Les autres modalités ne sont pas encore connues et devraient être partagées par l'UE et les Etats-Unis dans une déclaration commune au cours des prochains jours.

Ce nouveau compromis vient s'ajouter à ceux déjà annoncés par Washington, notamment avec le Royaume-Uni et le Japon.

De l'autre côté de l'Atlantique, on ne peut pas dire que la tendance ait été très claire. Le Dow Jones a reculé de 0,14% tandis que les indices Nasdaq (+0,33%) et S&P 500 (+0,02%) ont grappillé quelques points pour atteindre de nouveaux records. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tendait légèrement, à 4,41% contre 4,39% vendredi en clôture.

Valeurs en vue

Forvia FRVIA.PA a signé la plus forte hausse sur le SBF 120, à +13,4%. u premier semestre, l'équipementier automobile a vu ses ventes reculer de 0,4% à cause notamment des effets de change, et sa marge opérationnelle progresser de 20 points de base à 5,4%. Le cash-flow net a doublé à 418 millions.

Forvia a confirmé viser un chiffre d'affaires compris entre 26,3 et 27,5 milliards sur l'ensemble de 2025, ainsi qu'une marge d'exploitation comprise entre 5,2 et 6% "en prenant en considération les droits de douane mis en place à ce jour". L'équipementier est par ailleurs parvenu à ramener son ratio d'endettement à 1,8x à la fin du premier semestre, confortant son objectif d'un ratio dette/Ebitda ajusté inférieur ou égal à 1,8 à la fin de l'année, et inférieur à 1,5 en 2026.

Mardi 29 juillet

CAC 40 : +0,72% à 7.857,36 points et 3,6 milliards d'euros échangés.

La séance

Le CAC 40 finit la journée dans le vert. Une séance marquée par de très nombreuses publications de résultats semestrielles à l'image d'Essilorluxottica, Orange, Forvia, Air Liquide, TF1 ou encore Amundi.

A l'inverse, Wall Street a fini en baisse. Le Dow Jones a reculé de 0,46%, l'indice Nasdaq a perdu 0,38% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,30%. Côté indicateurs, le rapport JOLTS du ministère américain du Travail a mis en évidence une baisse plus marquée que prévu du nombre d'offres d'emplois au mois de juin.

La confiance des consommateurs s'est quant à elle légèrement redressée en juillet aux Etats-Unis, un résultat meilleur que ce qui était anticipé par les marchés. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se détendait très nettement vers 20H10 GMT, à 4,32% contre 4,41% à la clôture la veille.

Valeur en vue

EssilorLuxottica s'est fait bien voir des investisseurs pour la publication de son chiffre d'affaires semestriel. Sur la première partie de l'année, celui-ci a grimpé de 7,3%, soutenu notamment par le triplement des ventes des lunettes connectées Ray-Ban Meta sur un an.

En revanche, les droits de douane appliqués aux principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis ont commencé à peser sur la rentabilité. La marge brute ajustée a enregistré une baisse de 0,9 point par rapport au premier semestre 2024, représentant 63,4% du chiffre d'affaires, "en raison des nouveaux droits de douane aux États-Unis" et "de la hausse du poids du chiffre d'affaires" des objets connectés portés sur soi, partiellement compensés par la gestion des prix et des coûts, selon le groupe.

Mercredi 30 juillet

CAC 40 : +0,06% à 7.861,96 points et 3,6 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre, l'attention des investisseurs oscillant entre les nouvelles publications de résultats d'entreprises (Hermès, L'Oréal, Kering, Danone) et la décision de politique monétaire attendue aux Etats-Unis.

La Fed a d'ailleurs sans surprise laissé ses taux d'intérêt inchangés, au niveau qui est le leur depuis décembre, entre 4,25% et 4,50%. Selon le patron de la banque centrale américaine (Fed), il reste "beaucoup, beaucoup d'incertitudes à lever" concernant les répercussions de la volée de nouveaux droits de douane imposés sur les produits entrant aux Etats-Unis par le gouvernement Trump.

La Bourse de New York a marqué le pas mercredi, plombée par des propos mesurés du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell, qui font reculer les anticipations d'une baisse de taux lors de la prochaine réunion de l'institution en septembre. Alors qu'une majorité d'analystes anticipait une baisse des taux lors de la prochaine réunion du FOMC en septembre, ils sont désormais plus circonspects, d'après l'outil de veille de CME. Sur douze membres du FOMC, deux ont voté contre le maintien des taux. Une telle opposition ne s'était pas vue depuis plus de 30 ans.

Résultat, après une session globalement dans le vert, le Dow Jones a terminé en recul de 0,38% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,12%. Seul l'indice Nasdaq est parvenu à clôturer en petite hausse (+0,15%). En début de session, Wall Street s'était montrée enthousiaste par la publication de données montrant une économie américaine en meilleure forme qu'attendu. L'activité économique a progressé de 3% au deuxième trimestre aux Etats-Unis en rythme annualisé là où les analystes de MarketWatch tablaient sur 2,3% de hausse du produit intérieur brut (PIB).

Publié aussi mercredi, le rapport mensuel du cabinet ADP et de Stanford Lab a fait état de 104.000 postes créés en juillet dans le secteur privé aux Etats-Unis, davantage que les 76.000 attendus par les analystes.

Valeur en vue

Danone a confirmé ses perspectives annuelles après avoir publié une croissance du chiffre d'affaires supérieure aux attentes au deuxième trimestre, porté par la demande en Chine pour les laits infantiles et les produits axés sur la santé. Le propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian a déclaré que son chiffre d'afaires avait augmenté de 4,1% en données comparables à 6,91 milliards d'euros au cours de la période allant d'avril à fin juin, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 3,8%, selon un consensus fourni par la société. Le résultat opérationnel courant s'est pour sa part élevé à 1,81 milliard, avec une marge opérationnelle de 13,2, contre 12,7% l'année précédente. Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'année en cours, notamment une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 3% et 5%, avec une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

Jeudi 31 juillet

CAC 40 : -1,14% à 7.771,97 points et 5,5 milliards d'euros échangés.

La séance

La Bourse de Paris se replie assez nettement, plombée par Accor (-9,6%), Sanofi (-7,8%) ou encore Bouygues (-7,3%), éclipsant les performances de Société Générale (+6,9%), Safran (+3,1%) ou encore Eurofins Scientific (+1,9%).

Du côté de Wall Street, Amazon a publié jeudi des prévisions de ventes supérieures aux attentes du marché pour le troisième trimestre, mais n'a pas réussi à convaincre avec les performances de sa division cloud. A contrario, Apple a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à de solides ventes d'iPhone.

Valeur en vue

Bonne première partie d'année pour Société Générale (NDLR : maison mère de BoursoBank). D'avril à juin, le groupe bancaire a vu son bénéfice net s'envoler de 30,6% à 1,4 milliard d'euros, supérieur aux attentes des experts sondés par la plateforme Factset qui tablaient en moyenne sur 1,2 milliard d'euros. Sur l'ensemble du premier semestre, le bénéfice net a bondi de 70,8% à plus de 3 milliards, porté par plusieurs cessions effectuées par la banque au premier trimestre.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, a lui augmenté de 1,6% à 6,8 milliards d'euros au premier trimestre, et de 4,1% à 13,9 milliards sur le semestre.

Conséquence de ces bons résultats, Société Générale a relevé ses prévisions de rentabilité.Le groupe annonce par ailleurs un programme de rachat d'actions additionnel de 1 milliard d'euros, qui débutera le 4 août.

Vendredi 1er août

La séance

La Bourse de Paris évolue en nette baisse vendredi, plombée à la fois par des résultats d'entreprises sanctionnés par les investisseurs mais aussi l'officialisation de surtaxes américaines qui doivent entrer en vigueur dans les prochains jours.

Valeur en vue

Le géant mondial des centres d'appels Teleperformance plonge au lendemain de la publication de ses résultats du premier semestre faisant état d'une nette baisse de son bénéfice.

