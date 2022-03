Une semaine sur les marchés : le récap du 28 février au 4 mars

(Crédits photo : Rawpixel - )

Lundi 28 février

Le fait du jour

Après le rebond de vendredi, les marchés sont de nouveau en recul pénalisés par le durcissement des sanctions occidentales contre le système financier russe. Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 1,39% vers les 6658 points. A noter néanmoins que l'indice a bien réduit ses pertes au fil de la séance à la faveur de l'annonce d'un entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, signe que le dialogue diplomatique n'est pas rompu.

Outre-Atlantique, la Bourse de New York termine en ordre dispersé . L'aggravation de la crise géopolitique a ajouté aux préoccupations des investisseurs concernant la montée en flèche de l'inflation et les plans de relèvement des taux de la Réserve fédérale.

Valeur en vue

C'est une nouvelle fois le secteur bancaire qui est le plus chahuté après la décision de l'exclusion de la majeure partie des banques russes du système international Swift. Ce qui affecte les établissements présents en Russie, à l'instar de Société Générale qui recule de 10%. BNP Paribas perd de son côté plus de 7%, Crédit Agricole lâche presque 5%.

Mardi 1er mars

Le fait du jour

La Bourse de Paris continue de creuser ses pertes dans un contexte international très tendu. Malgré les lourdes sanctions internationales, Moscou entend en effet poursuivre son offensive jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints.

La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi. L'indice Dow Jones a cédé 1,76%, à 33.294,95 points, le S&P 500 a perdu 1,55% à 4.306,24 points, et le Nasdaq a reculé de 1,59% à 13.532,46 points.

Valeur en vue

Atos dégringole après avoir présenté des perspectives pour 2022 jugées décevantes par les analystes. Le groupe a en outre fait état de lourdes pertes au titre de 2021 : 2,96 milliards d'euros contre un bénéfice net de 550 millions d'euros en 2020.

Mercredi 2 mars

Le fait du jour

La Bourse de New York termine en nette hausse après que le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que la banque centrale allait vraisemblablement relever ce mois-ci ses taux d'intérêt de manière moins importante que ne le craignaient les investisseurs.

Valeur en vue

Le rebond du jour est principalement porté par la hausse de TotalEnergies (+8,17%, plus forte hausse de l'indice) qui profite de l'envolée des cours du pétrole. Le Brent s'échange à 108 dollars le baril après être monté au-delà des 110.

Jeudi 3 mars

Le fait du jour

L'invasion russe de l'Ukraine continue d'être un élément clé pour le marché parisien et provoque beaucoup de volatilité.

Valeur(s) en vue

Rien ne semble pouvoir arrêter la hausse des cours du pétrole, alimentée par les sanctions visant les raffineries russes, les perturbations dans le commerce maritime et la baisse des stocks américains, tombés à leur plus bas niveau depuis 2018 au terminal de Cushing, principale référence du marché à terme. Le Brent gagne 1,85% à 115,02 dollars le baril après avoir atteint 119,84, son plus haut niveau depuis mai 2012; le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend quant à lui 2,67% à 113,55 dollars après un pic à 116,57, du jamais vu depuis 2008. La hausse du Brent atteint 37% sur les 30 derniers jours.

Vendredi 4 mars (actualisation à venir)

Le fait du jour

L'intensification des combats en Ukraine, désormais doublée d'un risque de mise en danger d'installations nucléaires, et l'absence de progrès apparents de la diplomatie incitent les investisseurs à se replier sur les valeurs refuges, un mouvement accentué par l'approche du week-end.

Valeur en vue

Michelin chute de 4,44%, au plus bas depuis plus d'un an, après avoir annoncé la mise à l'arrêt de plusieurs lignes de production affectées par des difficultés d'approvisionnement liées au conflit en Ukraine.