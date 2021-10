Une semaine sur les marchés : le récap du 27 septembre au 1er octobre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 27 septembre

CAC 40 : +0,19% à 6.650,91 points

Le fait du jour

L'accalmie sur le dossier du géant immobilier chinois Evergrande éloigne l'aversion au risque sur les marchés d'actions. En Europe, les résultats des élections fédérales allemandes viennent également rassurer les investisseurs.

Wall Street est toutefois mitigé face à cette remontée des taux longs (le 10 ans américain a grimpé à 1,51%, soit son plus haut niveau depuis fin juin).

Valeur en vue

Sur fond de tensions sur l'offre dans un contexte de reprise de la demande mondiale, la poursuite de la remontée des cours du pétrole (le baril de Brent flirte avec les 80 dollars), profite au segment pétrolier, dont TotalEnergies.

Mardi 28 septembre

CAC 40 : -2,17% à 6.506,50 points

Le fait du jour

Plutôt rassurant jusqu'à présent, Jerome Powell, le président de la Fed, alimente les craintes d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu. Il souligne que la hausse des prix et les difficultés de recrutement pourraient se révéler "plus persistants qu'anticipé" et que la banque centrale riposterait contre une inflation indésirable en cas de besoin.

Le CAC 40 enregistre sa pire séance depuis juillet. Idem pour les marchés américains, où la pression sur les taux longs et les propos de Jerome Powell font fuir les investisseurs. Le Nasdaq accuse le plus fort recul depuis le 18 mars (-2,83%) et le S&P 500 (-2,04%) depuis le 12 mai.

Valeur en vue

La tech souffre de la remontée des rendements obligataires : Capgemini recule de 5,73% 180,20 euros, STMicro de 4,99%, à 37,59 euros. Pour rappel, le secteur est en effet sensible aux anticipations de hausse des taux d'intérêt puisque leur valorisation repose largement sur les perspectives de résultats, qui tendent à diminuer rapidement quand les taux remontent.

Mercredi 29 septembre

CAC 40 : +0,83% à 6.560,80 points

Le fait du jour

La pression retombe mais la volatilité pourrait persister, les investisseurs restent en effet attentifs aux négociations sur le plafond de la dette à Washington et à la possible flambée des prix de l'énergie.

Valeur en vue

Airbus progresse de 3,48% à 117,30 euros, plus forte hausse de l'indice à la faveur d'un relèvement de la recommandation de Bernstein à "surperformance". Une décision motivée par l'amélioration de la conjoncture et de la visibilité sur le marché du transport aérien.

Jeudi 30 septembre

CAC 40 : -0,62% à 6.520,01 points

Le fait du jour

Après avoir gagné jusqu'à 0,93% en matinée, le CAC 40 a finalement basculé dans le rouge.

Les trois indices de la Bourse de New York enregistrent leur plus mauvaise performance trimestrielle depuis le début de l'année 2020 : le Dow Jones accuse 4,29% de baisse, le S&P 500 de 4,76% (après sept mois consécutifs de hausse !), et le Nasdaq recule de 5,31%. Septembre 2021 se révèle être le pire mois depuis mars 2020 pour ces deux derniers indices.

Valeur(s) en vue

Selon le journal Le Monde, Carrefour et la famille Mulliez (propriétaire d'Auchan) auraient entamé des discussions au printemps dernier en vue d'un rapprochement entre le numéro deux mondial de la grande distribution et son concurrent Auchan. En forte hausse en cours de matinée, l'action de Carrefour s'est finalement retournée à la baisse (-2,69% à 15,55 euros).

L'opérateur de satellites Eutelsat s'envole (+15,02% à 11,90 euros) près avoir indiqué avoir rejeté une proposition de rachat non sollicitée de Patrick Drahi.

Vendredi 1er octobre

CAC 40 : -0,04% à 6517,69 points

Le fait du jour

Les motifs d'inquiétudes qui ont pesé sur les marchés en septembre perdurent, entre la perspective d'un resserrement de la politique monétaire de la Fed, les tensions inflationnistes et les difficultés financières du groupe chinois Evergrande.

L'inflation dans la zone euro a atteint en septembre son plus haut niveau depuis 13 ans, montre la première estimation publiée par Eurostat.

Valeur en vue

A quelques heures de son IPO, Icade suspend finalement le projet de cotation de sa filiale d'immobilier de santé. «Les conditions actuelles des marchés actions ne permettent pas de finaliser l'opération dans des conditions satisfaisantes», a indiqué jeudi soir la foncière dirigée par Olivier Wigniolle dans un communiqué.