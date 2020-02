Une semaine sur les marchés : le récap du 27 au 31 janvier

(Crédits photo : Adobe Stock - Peshkova )

Lundi 27 janvier

Le fait du jour

L'épidémie de coronavirus a pris de l'ampleur durant le week-end et vient plonger les marchés dans l'inquiétude. La Bourse de Paris débute la semaine en plein défiance. Après avoir fini en net rebond vendredi, l'indice CAC 40 lâche 2,68% à 5863 points. L'épidémie est aussi considérée par certains comme un argument pour prendre des bénéfices.

Sans surprise, les valeurs qui dépendent fortement de la consommation chinoise sont les plus touchées. Dans le luxe d'abord. Hermès abandonne plus de 4%, suivis par les poids lourds du CAC 40 Kering -3,89% et LVMH -3,35%.

En outre, les mesures de confinement votées ce week-end par le gouvernement chinois pénalisent fortement les valeurs du transport aérien et du tourisme à l'image d'Air France-KLM (-5,64%). Le groupe hôtelier Accor, qui exploite sous différentes enseignes 15 établissements à Wuhan, est aussi entrainé dans la spirale baissière (-3,48%).

La valeur du jour

Très présent sur le marché chinois, STMicroelectronics affiche la plus forte baisse du CAC40 : -5,77%, à 26,14 euros. Le spécialiste des semi-conducteurs s'était distinguée la semaine dernière avec un gain hebdomadaire de plus de 10%, grâce à des chiffres meilleurs qu'attendu au dernier trimestre 2019.

Mardi 28 janvier

Le fait du jour

Au lendemain de la pire séance depuis octobre dernier, les marchés redressent un peu la tête tout en gardant à l'esprit que l'épidémie de coronavirus s'étend en Chine et dans le monde. Le CAC 40 clôture la séance en progression +1,07% vers les 5925 points.

Du côté des valeurs, après une journée noire pour le luxe, LVMH est reparti à la hausse + 2,49% alors que le groupe allait publier ses résultats 2019 après la clôture de séance. Les autres secteurs exposés au marché chinois repartent à la hausse. Dans l'automobile d'abord avec Peugeot qui gagne 1,97% en séance. Du côté des semi-conducteurs aussi : +3,18% pour STMicro.

La valeur du jour

Le pétrole fait logiquement les frais des inquiétudes sur la croissance suscitées par l'épidémie. Les valeurs du secteur sont sous pression dont le groupe parapétrolier TechnipFMC, plus forte baisse du CAC 40 depuis le début de l'année.

Mercredi 29 janvier

Le fait du jour

Le rebond se poursuit avec un CAC 40 reprend qui grappille quelques nouveaux points de pourcentage : +0,49% pour tenir vers les 5.955 points dans un volume d'échanges moyen de 3,6 milliards d'euros. Les marchés européens ont également limité la prise de risque dans l'attente de la décision de la Fed sur sa politique monétaire. Sans surprise, la banque centrale américaine laisse ses taux inchangés. Optimiste sur les perspectives de l'économie US, Jerome Powell a déclarer faire preuve de vigilance sur le développement de l'épidémie de coronavirus.

La valeur du jour

SES Global a perdu de l'altitude. En cause, le dégonflement des espoirs autour fameuse Bande-C prévue pour déployer la 5G. Le Sénat américain voudrait limiter à 6 milliards de dollars l'argent que recevra la C-band alliance (consortium dont fait partie l'opérateur satellitaire français) pour libérer le spectre de fréquences. Une somme très loin des 77 milliards envisagés par les acteurs du secteur. D'où la sanction sur le titre, qui va d'ailleurs se poursuivre le jour suivant

Jeudi 30 janvier

Le fait du jour

L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre et pèse à nouveau sur le moral des investisseurs. Résultat, le CAC 40 repart dans le rouge, clôturant à -1,40%, vers les 5871 points. Mêmes causes, mêmes effet : les valeurs exposées à la Chine sont à nouveau attaquées, que ce soit TechnipFMC, Arcelormittal ou Total. Outre-Atlantique, aussi l'inquiétude grandit malgré une salve de résultats d'entreprises bien accueillis. Les marchés ont également pris connaissance d'une croissance plus forte qu'attendu au 4e trimestre 2019 +2,1%. Sur l'année écoulée, l'économie américaine manque toutefois l'objectif de 3% fixé par l'administration Trump. Celle-ci ressort finalement à 2,3%, soit son plus bas niveau depuis trois ans.

La valeur du jour

La biotech DBV Technologies est fortement pénalisée après l'annonce d'une augmentation de capital de plus de 150 millions de dollars destinée aux investisseurs américains. De quoi tenir jusqu'au début de l'année 2021 et la commercialisation espérée du Viaskin Peanut, le patch de désensibilisation à l'allergie à l'arachide développé par le français.

Vendredi 31 janvier

Le fait du jour

A la Bourse de Paris, les actifs risqués rebondissent un peu vendredi en début de journée dans le sillage de déclarations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) jugées rassurantes. Mais l'éclaircie est de courte durée, le CAC 40 a finalement basculé dans le rouge. L'indice termine la séance en baisse de -1,11% vers les 5806 points. Il faut dire que les investisseurs ont sanctionné une croissance de la zone euro au dernier trimestre 2019 inférieure aux attentes (+0,1% seulement), notamment plombée par un recul plus fort que prévu en France et en Italie au quatrième trimestre.

Aux Etats-Unis, les investisseurs sont tiraillés entre la crainte de voir l'épidémie de coronavirus s'étendre et le bilan globalement positif du début de la saison des résultats de sociétés. La publication des résultats trimestriels de Caterpillar, d'Exxon Mobil et de Chevron sont les grands temps forts de cette journée. Les investisseurs peuvent se réjouir d'un indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan meilleur que prévu : 99,8 points au mois de janvier, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 99,1 points. Ce qui ne suffit pas pour rassurer les investisseurs ... toujours inquiets de la propagation du coronavirus. Wall Street ouvre la séance en baisse.

Valeur en vue :

Sur le SBF 120, alors que le secteur de la distribution a été malmené par les mouvements sociaux des dernières semaines, Maisons du Monde affiche la plus forte hausse de l'indice. L'action grimpe de 7,47% à 12,08 euros dans la foulée de la publication des revenus 2019. Le spécialiste de mobilier et d'articles de décoration a annoncé une croissance des ventes de 10,3%, sans donner leur montant.

L'agenda

Les principales dates à retenir la semaine prochaine :

Lundi 3 février :

Indice PMI manufacturier de janvier zone euro (résultats définitifs de l'enquête IHS Markit)

Indice ISM manufacturier aux Etats-Unis

Jeudi 6 février :

Résultats annuels de Total, Natixis (après clôture), l'Oréal (après clôture), Société Générale, Publicis

Jean-Marc Chery ( PDG STMicroelectronics) - Invité Ecorama, l'émission web 100% dediée à l'économie en live sur Boursorama

Vendredi 7 février :

Chiffres officiels de l'emploi américain pour janvier

Indice ISM Service