Une semaine sur les marchés : le recap du 26 au 30 septembre

Lundi 26 septembre

CAC 40 : -0,24% à 5769,39 points

Le fait du jour

Alors que le week-end a vu la victoire du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia en Italie, le CAC 40 commence la semaine dans la nervosité et la volatilité, Même ambiance morose à Wall Street avec un Dow Jones qui cède 1,11% et enregistré un nouveau plus bas de l'année en clôture, à 29.260,81 points. L'indice vedette reste sur cinq séances négatives d'affilée et n'avait plus fini à ce niveau depuis novembre 2020.

Valeurs en vue

Après la hausse de 8% de vendredi, le titre M6 recule de 4,37% Marc Ladreit de Lacharrière, Rodolphe Saadé et Stéphane Courbit auraient proposé le prix de 20 euros par action pour le rachat de la participation de Bertelsmann dans la chaine commerciale, selon Bloomberg. Ce prix représente une prime de 39% sur le dernier cours de M6 souligne Invest Securities.

Mardi 27 septembre

CAC 40 : -0,27% à 5753,82 points

Le fait du jour

On y a cru... mais non. Après avoir passé la majeure partie de la journée en territoire positif, la bourse de Paris a finalement cédé dans les dernières minutes sur fond de sabotage de deux gazoducs en Europe. La Bourse de New York termine, elle, en ordre dispersé avec un Dow Jones qui signe une 6e séance de baisse mais un Nasdaq qui termine à +0,25%.

Valeur en vue

Bic termine en tête du SRD : le rebond se poursuit alors que le groupe a repris 20% sur les trois derniers mois.

Mercredi 28 septembre

CAC 40 : +0,19% à 5765,01 points

Le fait du jour

La séance avait mal commencé, le CAC 40 cédant même jusqu'à 1,6% peu après l'ouverture mais l'indice français termine finalement sur un léger rebond en toute fin de séance malgré la contre-performance des valeurs bancaires avec la détente du jour sur les taux. La journée a été aussi marquée par l'intervention surprise de la Banque d'Angleterre sur le marché obligataire. Celle-ci a annoncé qu'elle allait racheter des obligations d'État en circulation pour tenter de stabiliser le marché, qui avait vu le rendement de la dette souveraine britannique à dix ans monter jusqu'à 4,59%, pour la première fois depuis près de quatorze ans.

Valeur en vue

Une séance qui ne casse pas vraiment la baraque pour Nexity (-14%). Le promoteur organisait pourtant une journée investisseurs pour présenter sa stratégie d'opérateur global d'immobilier sur la période 2022-2026. Des objectifs jugés ambitieux par les analystes même si la dette devrait rester élevée. Il confirme notamment ses perspectives pour l'année 2022.

Jeudi 29 septembre

CAC 40 : -1,87% à 5918,50 points

Le fait du jour

Oublié le petit répit d'hier, le CAC 40 repart lourdement à la baisse entre craintes d'une récession et hausse rapide des taux d'intérêt

Valeur en vue

La chute d'Orpea connait une nouvel épisode. Le spécialiste de la dépendance a certes publié une croissance organique de 6,4% de son chiffre d'affaires au premier semestre mais celle-ci s'accompagne d'une perte nette de 269 millions, à comparer à un bénéfice de 102 millions un an auparavant à la même période.

Vendredi 30 septembre

CAC 40 : actualisation à venir

Le fait du jour

La Bourse de Paris tente de résister au choc d'une inflation record dans la zone euro. La hausse des prix à la consommation a atteint 10% sur un an en première estimation de septembre, contre 9,7% anticipé par le marché et 9,1% en août.

Valeur(s) en vue

Le secteur du luxe, Kering et Hermès en tête, ferme la marche des valeurs de l'indice parisien.

