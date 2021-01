Une semaine sur les marchés : le récap du 25 au 29 janvier

(Crédits photo : Unsplash - Matthew Henry )

Lundi 25 janvier

CAC 40 : -1,57% à 5472,36 points

Le fait du jour

La progression du Covid-19 et la perspective d'un reconfinement en France continuent de peser sur la tendance.

Le Dow Jones cède 0,12%, à 30.960 points, le S&P 500 gagne a contrario 0,36%, à 3.855,36 points, le Nasdaq avance de 0,69% à 13.635,99 points.

Valeur(s) en vue

Sur le SBF 120, EDF dégringole (-15,62% à 10,45 euros) sur fond de craintes d'un blocage du projet Hercule de réorganisation de ses activités et de son cadre réglementaire.

Nouvelle chute pour Solutions 30 (-21,92% à 10,58 euros). Dans une lettre adressée au président du directoire et cofondateur du groupe, le fonds d'investissement américain Muddy Waters estime que les allégations anonymes de fraude portées contre Solutions 30 en décembre sont probablement fondées.

Mardi 26 janvier

CAC 40 : +0,93% à 5523,52 points

Le fait du jour

Les craintes concernant le contexte sanitaire sont chassées par des résultats d'entreprises meilleurs que prévu aux Etats-Unis et en Europe. Le relèvement du FMI de sa prévision de croissance de l'économie mondiale et l'annonce de l'Allemagne qui veut renoncer aux limitations de son déficit participent au regain d'intérêt pour les actifs à risques.

Aux Etats-Unis, le Dow Jones lâche 0,07% à 30.937,04 points, le S&P 500 recule de 0,15%, à 3.849,62 points, le Nasdaq perd 0,07%, à 13.626,07 points.

Valeur en vue

Le producteur d'énergies renouvelables Neoen (-7,11% à 62,70 euros) est pénalisé par Citi, qui passe de «neutre» à «vendre» sur le titre et révise son objectif de cours à 43,90 euros. Le broker estime qu'il existe une déconnexion entre les fondamentaux et l'engouement suscité par la thématique ESG.

Mercredi 27 janvier

CAC 40 : -1,16% à 5459,62 points

Le fait du jour

Comme attendu, la Fed a laissé son principal taux d'intérêt et le montant de ses achats de titres inchangés, tout en réaffirmant qu'elle était prête à renforcer si nécessaire son soutien à la reprise économique.

Outre-Atlantique, le Dow Jones cède 2,05% à 30.303,17 points, le S&P 500 recule de 2,57%, à 3.750,77 points, le Nasdaq de -2,61% à 13.270,60 points.

Valeur en vue

Nouvelle envolée de GameStop (+134,84% à 347,51 dollars), conséquence d'une bataille boursière inédite entre des fonds vendeurs à découvert et des investisseurs individuels.

Jeudi 28 janvier

CAC 40 : +0,93% à 5510,52 points

Le fait du jour

Après avoir perdu plus de 1,4% en milieu de matinée, le CAC 40 s'est finalement redressé.

Malgré l'annonce de la plus forte récession économique depuis 1946 l'an dernier aux Etats-Unis, l'indice Dow Jones gagne 0,99% à 30.603,36 points, le S&P 500 0,98%, à 3.787,38 points, et le Nasdaq +0,50%, à 13.337,16 points. Wall Street est néanmoins secoué par la bataille qui fait rage autour de GameStop.

Valeur en vue

Aux Etats-Unis, l'action GameStop chute de 44% (à 193,60 dollars) alors que la valeur du distributeur de jeux vidéo avait été multipliée par plus de dix en une semaine !

Vendredi 29 janvier (actualisation à venir)

CAC 40 :

Le fait du jour

Les turbulences provoquées par la bataille entre investisseurs individuels et vendeurs à découvert à Wall Street l'emportent sur une série de bons résultats de sociétés et des indicateurs économiques moins dégradés qu'attendu.

Valeur en vue

M6 attire tous les regards après une information de Reuters selon laquelle l'allemand Bertelsmann a approché des candidats potentiels dont Vivendi et Altice Europe pour une possible cession de sa participation de contrôle dans le groupe de médias.