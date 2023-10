Une semaine sur les marchés : le recap du 23 au 27 octobre

Une semaine sur les marchés

Lundi 23 octobre

CAC 40 : +0,50% à 6.850,47 points et 2,61 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Cette semaine débute également par un léger rebond, l'indice parisien réussit à maintenir sa position au-dessus des 6.800 points, malgré un franchissement de ce seuil en cours de séance. Cette hausse est due à un repli modéré sur les marchés obligataires, à noter que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé de quelques points pour se stabiliser autour de 4,85%, alors qu'il avait brièvement franchi les 5% en début de journée.



Dans un contexte toujours marqué par les inquiétudes au Proche-Orient, les jours à venir seront caractérisés par une nouvelle série de publications de résultats d'entreprise, ainsi que par une nouvelle intervention de la BCE, prévue ce jeudi.

Valeur en vue

Eurofins Scientific se hisse en haut du tableau avec une performance de 2,52%. Le groupe a fait part de son intention de mettre en place un nouveau programme de rachat d'actions, avec une possibilité d'acquérir jusqu'à 2% de son capital social. Celui-ci débutera le 25 octobre 2023 et s'étendra jusqu'au 24 octobre 2025, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale annuelle prévue en avril 2024. Cependant, la société se réserve le droit d'interrompre ce programme en fonction des conditions du marché ou de son orientation stratégique.

Mardi 24 octobre

CAC 40 : +0,63% à 6.893,65 points et 2,93 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

La Bourse de Paris enregistre une deuxième séance consécutive en hausse, influencée par le calme apparent sur le marché obligataire, marqué par un éloignement du rendement des obligations d'État américaines à dix ans par rapport au pic de 16 ans atteint la veille. En Europe, les rendements des titres allemands et français de même échéance ont reculé à 2,81% et 3,46% respectivement, en grande partie en réaction aux indicateurs publiés plus tôt dans la journée.

L'indice composite PMI S&P, qui agrège les performances des secteurs manufacturier et des services dans la zone euro, a enregistré une baisse en octobre, tombant à 46,5. Cette valeur marque son niveau le plus bas au cours des trois dernières années et se situe en deçà des chiffres de septembre, qui avaient atteint 47,2.

Valeur en vue

Virbac est la surprise du jour en enregistrant une progression de 11,24%.Cette montée en flèche est due à la révision à la hausse des prévisions de l'entreprise pour l'ensemble de l'année 2023. Concrètement, le laboratoire vétérinaire prévoit désormais une croissance annuelle des ventes comprise entre 2% et 4% pour cette période, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à la fourchette antérieure de 0% à 4%. De plus, l'entreprise a substantiellement rehaussé son objectif de rentabilité, ciblant maintenant une marge opérationnelle courante (avant amortissement des acquisitions) située entre 13,5% et 14,5% à taux de change constants, dépassant ainsi largement l'estimation précédente qui oscillait entre 12% et 13%.

Mercredi 25 octobre

CAC 40 : +0,31% à 6.915,07 points et 3 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Le CAC 40 a lutté tout au long de la journée sous un flot de publications d'entreprises, plus ou moins bien accueillies. Mais à la fin de la journée, l'indice tient sa 3e séance de progression dans des volumes qui restent limités...

Outre-Atlantique, le pessimisme l'a emporté. L'indice Dow Jones a cédé 0,32%, à 33.035,93 points et le Nasdaq Composite a même reculé de 2,43% à 12.821,22 points, plombé par Alphabet. Les résultats trimestriels du mastodonte de l'Internet ont pourtant dépassé les attentes mais la croissance dans le cloud a déçu alors qu'à l'inverse Microsoft a battu les anticipations dans ce domaine grâce notamment à son offre enrichie à l'IA. Résultat, le premier a reculé de 9,6% quand le second a gagne 3%.

Valeur en vue

Ce n'est pas une erreur... Worldline a bien perdu 59,2% sur la séance et finit au plus-bas historique. Une sanction très (trop ?) sévère pour le spécialiste des paiements qui a abaissé ses objectifs annuels, tablant désormais sur une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6 à 7% pour 2023, contre 8 à 10% auparavant. Il prévoit aussi une baisse de 150 points de base de sa marge d'excédent brut d'exploitation contre une augmentation de 100 points de base prévue auparavant. Pour expliquer cette contre-performance, Worldline a mis en avant la dégradation de la conjoncture économique, en particulier en Allemagne, et a annoncé le lancement d'un plan de réduction de coûts de l'ordre de 200 millions d'euros en année pleine en 2025.

Jeudi 26 octobre

CAC 40 : -0,38%, à 6.888,96 points et 3,3 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Eh bien c'est encore une séance où ça a bataillé ferme sous un nouveau déferlement de résultats d'entreprises. Le CAC 40 avait clairement pris un mauvais départ mais deux événements ont marqué la tendance à la mi-journée. D'une part, la BCE qui, sans réelle surprise, a laissé ses taux inchangés. Beaucoup d'observateurs semblent désormais parier qu'il n'y aura plus de nouvelle hausse de taux en zone euro. De l'autre, on a pris connaissance de la croissance américaine au 3e trimestre, en première lecture : +4,9%, c'est bien mieux qu'attendu et ça confirme l'insolente santé de l'économie US. De quoi donner la migraine à la Fed sur la politique monétaire à venir... Finalement, le CAC 40 flanche, mais pas tant que ça...

Outre-Atlantique, Wall Street a fini en repli pour une deuxième séance consécutive, après la publication de résultats trimestriels contrastés : le Dow Jones a cédé 0,76%, à 32.784,30 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,76%, à 12.595,61 points.

Valeur en vue

Vendu avant même d'avoir publié ces trimestriels, Nexity s'est rattrapé après la publication des chiffres. Le chiffre d'affaires du promoteur publié à fin septembre 2023 s'établit à 2.7 millions d'euros en normes IFRS, contre 2.7 millions un an auparavant à périmètre constant. Il est stable par rapport aux 9 mois de 2022. Le groupe a confirmé les objectifs annuels communiqués en juillet dernier.

Vendredi 27 octobre

CAC 40 : -1,36%, à 6.795,38 points et 3,58 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Parti proche de l'équilibre, le CAC 40 a rapidement dévissé, lesté notamment par la chute de 18,93% de Sanofi. De l'autre côté de l'Altantique, les publications sur l'inflation PCE sont sans surprises, 3,4% sur un an. Et si l'on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, l'indice est conforme aux prévisions, augmentant de 0,3% sur un mois et de 3,7% par rapport à l'année précédente.C'est l'indice que suit la Fed pour déterminer sa politique monétaire.

Valeur en vue

Plus fort repli de l'indice CAC 40, Sanofi décroche lourdement : lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, le groupe pharmaceutique a annoncé des perspectives décevantes et son intention de séparer son activité Santé Grand Public. Cette opération aura lieu au plus tôt au quatrième trimestre 2024 et se fera via la création d'une entité cotée en Bourse. " La séparation envisagée visera à créer deux entités, chacune mieux équipée pour poursuivre sa propre stratégie commerciale, allouer ses ressources et son capital, et se concentrer sur la croissance long terme de leurs marchés respectifs ", explique la société. Côté perspectives, Sanofi a précise que, du fait de l'augmentation des investissements en R&D, Sanofi s'attend à ce que le BNPA des activités 2024 reste à peu près stable par rapport aux niveaux de 2023.

LG, AM avec Reuters, AOF et AFP (redaction@boursorama.fr)