Une semaine sur les marchés : le recap du 22 au 26 septembre

recap

Lundi 22 septembre

CAC 40 : -0,3% à 7.830,11 points et x milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris démarre la semaine en légère baisse dans une séance sans publication macroéconomique majeure.

Valeurs en vue

Porsche revient en direction de ses planchers historiques après avoir de nouveau abaissé ses objectifs financiers pour 2025, conséquence d'une énième révision à la baisse de ses ambitions dans l'électrique. Le titre du constructeur allemand de voitures de luxe lâche près de 30% depuis le début de l'année et plus de 51% son repli depuis l'introduction en Bourse remontant à septembre 2022. Le constructeur a ainsi annoncé que sa future famille de grand SUV, initialement prévue en version électrique, serait d'abord commercialisée dans des motorisations essence et hybrides, avec une déclinaison 100% électrique devant arriver ultérieurement, mais sans date arrêtée. Plus globalement, le groupe dit avoir l'intention de prolonger la production de ses modèles actuels équipés de moteurs thermiques et hybrides au-delà du calendrier initialement prévu, un ajustement de sa stratégie d'électrification qui survient alors que la demande pour les véhicules électriques tend à s'essouffler.

Si sa prévision de chiffre d'affaires annuel est bien maintenue entre 37 et 38 milliards d'euros, sa marge opérationnelle n'est plus envisagée qu'autour de 2%, contre 5% à 7% précédemment.

Mardi 23 septembre

CAC 40 : +0,54% à 7.872,02 points et 3,2 milliards d'euros échangés

La séance

Le CAC 40 finit dans le vert porté par les valeurs du luxe français soutenues par une note de Bank of America qui table sur une amélioration des revenus du secteur en Europe.

Valeur en vue

L'Oréal et les valeurs du secteur du luxe ont bien progressé ce mardi (L'Oréal et LVMH ont occupé respectivement la première et la seconde place au sein de l'indice CAC 40), soutenues par une note positive des analystes de Bank of America. Selon une source de marché, ces derniers tablent sur une amélioration de 3 points de pourcentage des revenus du secteur européen au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent.

Mercredi 24 septembre

CAC 40 : -0,57%, à 7.827,45 points et 3,3 milliards d'euros

La séance

En l'absence d'événement économique majeur, les marchés se cherchent une direction, sachant que le principal élément moteur du moment, la reprise du cycle d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine, semble désormais bien intégré dans les cours.

Valeur en vue

Emeis a grimpé de plus de 10% après que le groupe a annoncé que les fonds d'investissement Farallon Capital et TwentyTwo Real Estate se sont engagés sur la création d'une foncière dédiée à des actifs immobiliers de santé opérés par le groupe. Ils vont investir 761 millions d'euros autour de la fin d'année, représentant 62 % de la valeur expertisée à fin 2024 des actifs détenus par ce véhicule. Avec cette opération, Emeis va dépasser ses ambitions en matière de cessions, qui étaient de 1,5 milliard d'euros entre mi 2022 et fin 2025. En outre, l'apport de ces investisseurs va permettre de réduire l'endettement net d'Emeis de près de 700 millions d'euros. Parallèlement, l'opération pose également les bases de la stratégie immobilière du groupe à plus long terme et permettra de conserver une part potentiellement significative du bénéfice de la création de valeur future du véhicule, avec la reprise du cycle immobilier sur les actifs de santé qui semble se dessiner aujourd'hui. Le patrimoine de la foncière est composé de 68 actifs, d'une valeur expertisée de 1,22 milliard d'euros à fin 2024, reflétant un taux de rendement moyen de l'ordre de 6 % hors droits.

Jeudi 25 septembre

CAC 40 : -0,41% à 7795,42 points et 2,8 milliards d'euros

La séance

Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, les investisseurs ayant modéré leurs paris sur les prochaines baisses de taux aux États-Unis après une série de données plus solides que prévu, et alors que plusieurs membres de la banque centrale appellent également à la prudence dans un contexte d'inflation toujours élevée.

Valeur en vue

Les investisseurs n'ont pas aimé le courrier envoyé par Quadient . Le spécialiste des solutions de gestion documentaire et de communication client a en effet ajusté à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2025 : il prévoit désormais un léger recul organique de son chiffre d'affaires (contre une accélération attendue initialement), et un résultat opérationnel courant stable à en légère baisse. Au premier semestre, Quadient a dégagé un résultat net part du groupe de 21 millions d'euros , en recul de 13% par rapport aux 24 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Le bénéfice par action ressort à 0,60 euro, contre 0,71 euro au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 517 millions d'euros, en baisse de 3,2% en données publiées et de 3% en organique. Ce repli s'explique principalement par le ralentissement des ventes d'équipements dans l'activité Mail en Amérique du Nord, dans un contexte post-décertification et de report des décisions d'achat côté clients. L'EBITDA atteint 109 millions, en léger retrait de 2% sur un an, soit une marge de 21%, en amélioration de 0,2 point grâce à la solidité de l'activité Mail et aux gains enregistrés dans Lockers. L'EBIT courant ressort stable à 60 MEUR, représentant une marge maintenue à 11,5%. Le free cash flow repasse en territoire négatif, à -8 MEUR contre +5 MEUR au premier semestre 2024. Cette évolution résulte notamment d'une hausse du besoin en fonds de roulement et d'un effet de calendrier sur les paiements d'intérêts et d'impôts. Le groupe a, en revanche, confirmé tous les objectifs financiers à l'horizon 2030 ainsi que les ambitions de marge EBITDA 2026 pour chacune des trois activités (Digital, Mail et Lockers).

Vendredi 26 septembre

CAC 40 : actualisation à venir

La séance

La Bourse de Paris gagne du terrain vendredi, digérant de nouveaux droits de douane américains annoncés par Donald Trump et après la publication des chiffres de l'inflation américaine conforme aux attentes.

Valeur en vue

Le secteur de la santé résiste en Bourse et ce malgré l'annonce par Donald Trump de nouveaux tarifs douaniers de 100% sur les médicaments. Sanofi grimpait de plus 1% à 16h.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP, ZoneBourse et AOF