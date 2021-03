Une semaine sur les marchés : le récap du 22 au 26 mars

(Crédits photo : Rawpixel - )

Lundi 22 mars

CAC 40 : -0,49% à 5968,48 points

Le fait du jour

Prudence en ce début de semaine. La perspective d'une prolongation du confinement en Allemagne n'est pas de bon augure et les investisseurs surveillent attentivement la chute de la livre turque liée au limogeage du gouverneur de la banque centrale du pays.

Outre-Atlantique, la baisse des rendements des emprunts d'Etat américains soutiennt les valeurs technologiques, et Wall Street termine en territoire positif.

Valeur en vue

Le marché sanctionne Kering, plus forte baisse de l'indice : -2,86% à 576,60 euros. Le titre est pénalisé par des informations d'un blog spécialisé relatant une tentative de rapprochement du géant du luxe avec Richemont en janvier dernier. Une proposition qui, selon la même source, aurait été rejetée.

Mardi 23 mars

CAC 40 : -0,39% à 5945,30 points

Le fait du jour

Les inquiétudes sur la reprise économique liées à la persistance du risque sanitaire entraînent un nouvel accès d'aversion au risque.

La Bourse de New York termine en baisse. Les préoccupations sur le coût des dépenses d'infrastructures voulues par le président américain Joe Biden et les possibles hausses d'impôts pour financer le plan de relance de 1.900 milliards de dollars freinent les investisseurs.

Valeur en vue

EssilorLuxottica gagné 1,62% à 131,75 euros, en tête du CAC 40, après le feu vert européen au rachat pour 7,2 milliards d'euros du groupe néerlandais d'optique GrandVision.

Mercredi 24 mars

CAC 40 : +0,03% à 5947,29 points

Le fait du jour

Le CAC 40 continue de souffrir des incertitudes liées au rebond de l'épidémie en Europe.

Le taux de l'emprunt d'Etat américain (T-Bond) à 10 ans revient à 1,61% après avoir plafonné à 1,74% la semaine dernière, au plus haut depuis la fin 2019.

Malgré l'optimise de Jerome Powell, le président de la Fed, Wall Street termine dans le rouge.

Valeur en vue

Carrefour se distingue après avoir annoncé un accord avec Advent International et Walmart en vue de l'acquisition de Grupo BIG Brasil SA, le troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil. Le titre progresse de 2,31% à 15,09 euros.

Jeudi 25 mars

CAC 40 : +0,09% à 5952,41 points

Le fait du jour

La crainte que le rétablissement des restrictions sanitaires vienne freiner le rythme de la reprise économique incitent les investisseurs à la prudence. A cela, la prise de parole de Jerome Powell qui évoque la perspective d'un resserrement monétaire lorsque les objectifs de la Fed auront été atteints sème le trouble ...

Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont reculé la semaine dernière à un plus bas en un an, un signe que l'économie américaine est sur la voie d'une croissance plus solide qu'attendu sur fond d'amélioration de la situation sanitaire et de l'arrivée de températures printanières. Wall Street termine dans le vert en fin de séance.

Valeur en vue

Selon une information de BFM Business, le mandat de Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis, pourrait être prolongé au-delà du 26 mai (date à laquelle il doit expirer). Son maintien à la présidence serait un moyen de contrer les tentatives de rapprochement avec Havas présentées par Vincent Bolloré. Le titre s'offre la plus forte hausse du jour sur le CAC 40 (+3,25% à 52,08 euros).

Vendredi 26 mars (actualisation à venir)

Le fait du jour

Aidée par la clôture positive de Wall Street la veille, la Bourse de Paris a démarré la séance en territoire positif.

Valeur en vue

Et de deux ! EssilorLuxottica a annoncé le rachat du réseau américain de laboratoires Walman, qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 500 millions de dollars.