Une semaine sur les marchés : le recap du 21 au 26 octobre

Une semaine sur les marchés.

Lundi 21 octobre

CAC 40 : -1,01% à 7.536,23 points et 2,5 milliards d'euros échangés.

La séance

La Bourse de Paris a reculé dans l'attente d'une salve de résultats d'entreprises, alors que les taux obligataires remontent à l'approche des élections américaines. Au programme de la semaine notamment: Vivendi, l'Oréal et Eurofins Scientific mardi, avant Kering, Thales et Air Liquide mercredi. Jeudi, on retrouve les publications de Hermès, Dassault Systemes, Renault ou encore Orange. Autre point d'intérêt des investisseurs: la croissance chinoise, dont la banque centrale a annoncé lundi une baisse de deux taux d'intérêt de référence pour relancer l'activité de la deuxième économie mondiale. Les valeurs du luxe, très dépendantes de ce marché, ont fini dans le rouge, les investisseurs étant sceptiques sur l'efficacité de ces mesures, à l'image de Hermès (-1,10% à 2.066 euros), LVMH (-1,96% à 611 euros) et Kering (-2,35% à 232,45 euros). La Bourse de New York a fini en ordre dispersé : l'indice Dow Jones a cédé 0,80%, à 42.931,60 points, le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,27% à 18.540,005 points. Contre la tendance, Boeing a pris 3,10% après la publication d'informations de presse rapportant qu'un accord salarial susceptible de mettre fin à la longue grève était à portée de main.

Valeur en vue

Début de semaine en trombe pour Forvia après la publication ce matin de ses revenus du troisième trimestre et la confirmation de ses objectifs 2024. Plus forte hausse de l'indice SBF 120, l'équipementier automobile avait abaissé ses objectifs annuels le mois dernier. Son titre perd près de 16% sur 3 mois alors que les dernières semaines ont été marquées par la multiplication des avertissements dans le secteur automobile : BMW, Volkswagen, Stellantis… Cette publication rassure d'où le bond de l'action Forvia, qui avait déjà gagné près de 7% vendredi.

Mardi 22 octobre

CAC 40 : -0,01% à 7.535,10 points

La séance

La Bourse de Paris a terminé presque à l'équilibre, les investisseurs digérant des résultats d'entreprises dans un contexte de forte instabilité à l'approche de l'élection présidentielle américaine. De son côté, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé à l'issue d'une séance en dents de scie, seul le Nasdaq terminant dans le vert grâce aux valeurs technologiques tandis que le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement reculé, les investisseurs ayant privilégié la prudence dans l'attente de résultats trimestriels.

Valeur en vue

Grosse sanction pour Eurofins Scientific. Le laboratoire d'analyses a révisé légèrement en baisse son objectif de chiffre d'affaires 2024 et publié dans le même temps un rapport d'audit qui récuse à nouveau des accusations du fonds spéculatif américain Muddy Waters. Pour 2024, Eurofins table désormais sur un chiffre d'affaires "proche de 7 milliards d'euros", contre une prévision initiale de chiffre d'affaires compris entre 7,075 et 7,175 milliards d'euros. Le spécialiste des tests médicaux, alimentaires, environnementaux et de matériaux, a fait état d'un chiffre d'affaires de 5,142 milliards sur les 9 premiers mois de l'année, en hausse de 6,7% par rapport à la même période de l'an dernier.

Mercredi 23 octobre

CAC 40 : -0,5% à 7.497,48 points

La séance

Le CAC 40 a terminé dans le rouge, lestée par des résultats d'entreprises décevants en raison d'une baisse de la consommation chinoise liée à la situation économique du pays. La place parisienne, et surtout son indice vedette du CAC 40, est particulièrement exposée à la consommation chinoise. Le tassement de la croissance de l'empire du Milieu avait déjà ravivé au deuxième trimestre les préoccupations sur une reprise post Covid-19 beaucoup plus poussive que prévu. Des craintes confirmées par le chiffre de la croissance au troisième trimestre à 4,6%, la plus faible depuis un an et demi quand le pays sortait à peine de sa politique sanitaire "zéro Covid" qui avait paralysé l'activité économique. Outre-Atlantique, le Dow Jones a abandonné 0,96% et l'indice Nasdaq 1,60%. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est hissé jusqu'à 4,25%, au plus haut depuis fin juillet, avant de clôturer à 4,23%. Cet envol tient en partie au discours de fermeté de plusieurs membres de la Banque centrale américaine (Fed), ainsi qu'à la bonne santé de l'économie américaine. Coté valeur, Tesla s'est envolé (+9,82%) après la fermeture de Wall Street, soutenue par de bons résultats trimestriels. Le constructeur automobile américain a fait mieux qu'attendu en termes de bénéfices au troisième trimestre, mettant en avant un coût de revient par véhicule à un plus bas historique.

Valeur en vue

L'Oréal a annoncé un chiffre d'affaires en légère hausse de 2,8% au troisième trimestre à 10,28 milliards d'euros, pénalisé par un marché chinois "plus difficile" qu'attendu. "On a eu des choses qui étaient prévues, comme la normalisation du marché de la beauté", par rapport à trois années de rebond post-Covid, a expliqué à l'AFP le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus. Mais "ce qui était moins attendu ou en tout cas (...) plus mauvais qu'espéré, c'est la situation du marché chinois, qui non seulement ne s'est pas améliorée pendant l'été mais a plutôt tendance à être encore plus difficile", a-t-il ajouté. Les ventes du troisième trimestre sont inférieures au chiffre du consensus des analystes de Factset et Bloomberg, qui tablaient respectivement sur 10,52 milliards d'euros et 10,57 milliards d'euros. De janvier à fin septembre, le chiffre d'affaires progresse de 6% à 32,4 milliards d'euros, ce qui fait dire à M. Hieronimus que L'Oréal "fait une croissance solide sur les neuf premiers mois, malgré les turbulences". Les ventes au troisième trimestre en Asie du Nord reculent de 4,4% à 1,95 milliard d'euros.

Jeudi 24 octobre

CAC 40 : +0,08% à 7.503,28 points et 2 milliards d'euros.

La séance

Le CAC 40 aura fini la journée proche de l'équilibre, après avoir digéré une salve de résultats d'entreprises globalement bien accueillis, notamment pour Renault (lire ci-dessous). Cette bonne nouvelle a tiré l'ensemble du secteur, également poussé par le bond de près de 20% de l'Américain Tesla à Wall Street, qui a présenté un bénéfice nettement au dessus des attentes. A Paris, Stellantis a gagné 1,45% à 12,56 euros, OPmobility 2,32% à 9,28 euros et Forvia 0,93% à 8,54 euros. Le luxe a lui aussi été bien orienté, après que le groupe français Hermès a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 10% au troisième trimestre, malgré les difficultés du secteur en Chine. Le titre Hermès a pris 1,07% à 2.083,00 euros. Edenred, société française de services prépayés qui commercialise notamment les Ticket Restaurant s'est de son côté effondrée de 16,65% à 29,37 euros, après avoir averti dans ses résultats qu'un amendement prévoyant le plafonnement des commissions en Italie pourrait lui coûter 60 millions d'euros en 2025. Côté marchés américains, le Dow Jones a cédé 0,33% quand le Nasdaq Composite a grimpé de 0,76%, à 18.415,49 points. Après avoir connu des records supplémentaires, Wall Street a marqué le pas au cours des dernières séances, sur fond d'interrogations à propos de la politique monétaire de la Fed et de la grimpée des rendements obligataires à un record de trois mois. Enfin l'action 100.000 volts c'était Tesla qui a bondi de 21,9% après avoir publié des résultats trimestriels solides et surpris les investisseurs en disant anticiper une croissance de ses ventes de 20 à 30% l'an prochain.

Valeur en vue

Renault s'est distingué de la concurrence en confirmant ses objectifs 2024 après un troisième trimestre marqué par un chiffre d'affaires supérieur aux attentes grâce à ses nouveaux lancements de voitures comme Symbioz ou Duster. Le groupe au losange, dont les ventes mondiales ont reculé de 5,6% à 482.468 véhicules sur le trimestre écoulé, a affiché un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 1,8%, alors qu'un consensus fourni par la société sur la base des réponses de 20 analystes donnait une baisse de 1,5% à 10,35 milliards. A taux de change constants, la croissance atteint 5%. Alors que plusieurs de ses grands concurrents ont revu à la baisse leurs prévisions au cours des semaines passées face à la dégradation du marché automobile, Renault a confirmé viser en 2024 une marge opérationnelle supérieure ou égale à 7,5% et un free cash flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros. Les nouveaux lancements ont représenté 18% des facturations au troisième trimestre, contre 5% au premier semestre. Après dix nouveaux véhicules cette année, Renault prévoit sept lancements supplémentaires en 2025, notamment le SUV Dacia Bigster, grand frère du best-seller Duster. Tirée par sa forte performance en hybride, la marque Renault a vu la part des véhicules électrifiés atteindre 46,8% de ses ventes européennes fin septembre, contre moins de 40% un an plus tôt. En revanche, la part des véhicules purement électriques stagne toujours à 11,6% mais devrait s'améliorer de quelques points d'ici la fin de l'année grâce à la montée en puissance de Scenic et au renfort de la très attendue nouvelle R5.

Vendredi 25 octobre

La séance

Les Bourses européennes ont ouvert proches de l'équilibre vendredi, les investisseurs restant prudents en pleine saison de résultats d'entreprises dans un contexte d'incertitude accrue à l'approche de l'élection présidentielle américaine.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,09%, le Dax de Francfort cédait 0,05%, Milan baissait de quelque 0,01% et Londres gagnait 0,02%.

Valeur en vue

Grosse sanction pour Valeo qui n'évolue désormais plus très loin de son plus-bas historique. L'équipementier automobile a revu à la baisse jeudi son objectif de chiffre d'affaires pour 2024, le groupe citant un marché automobile en dégradation au second semestre, ainsi que des incertitudes autour des volumes de production et de l'adoption des véhicules électriques. Il dit désormais prévoir un chiffre d'affaires annuel à 21,3 milliards d'euros, contre une prévision précédente de 22 milliards d'euros, Valeo indiquant néanmoins confirmer ses objectifs de marges et de cash flow libre pour l'année. Le groupe avait déjà abaissé son objectif de chiffre d'affaires en juillet pour l'ajuster entre 23,5 à 24,5 milliards d'euros contre une fourchette de 24,5 à 25,5 milliards d'euros auparavant. Valeo ajoute également qu'il révisera ses objectifs à l'horizon 2025 afin de "(l'adapter) aux nouvelles conditions de marché".

LG avec Reuters, AFP, Cercle Finance et AOF