Une semaine sur les marchés : le récap du 21 au 25 septembre

(Crédits photo : Rawpixel - )

Lundi 21 septembre

Le fait du jour

Après avoir balayé d'un revers de la main l'hypothèse d'un reconfinement, les marchés prennent conscience, avec les exemples israélien britannique ou espagnol, que ce scénario au nom de la sécurité sanitaire est de l'ordre du possible. Le CAC 40 enregistre sa pire séance depuis le 11 juin et chute de 3,74%, à 4792,04 points.

Outre-Atlantique, la combinaison d'inquiétudes sur les fronts sanitaire et politique (le décès vendredi de Ruth Bader Ginsburg, l'une des neuf membres de la Cour suprême, laisse notamment présager une vive bataille entre Républicains et Démocrates) plombe les marchés américains. Le Dow Jones se replie de 1,84% à 27.147,70 points, le S&P 500 de 1,16% à 3.281,06 points et le Nasdaq limite au final ses pertes en fin de séance, à -0,13%, à 10.778,80 points.

Valeur en vue

Le secteur bancaire est particulièrement affecté par ce retour de l'aversion au risque. Crédit Agricole et BNP Paribas s'enfoncent de plus de 5 et 6%. Le titre de Société Générale signe la plus forte baisse, plombé par la rumeur d'une possible vente de sa filiale de gestion d'actifs Lyxor : -7,66%.

Sur le SBF 120, la perspective d'une restructuration financière qui risque de pénaliser les actionnaires actuels fait lourdement chuter Vallourec (-11,37%).

Mardi 22 septembre

Le fait du jour

La Bourse de Paris peine à rebondir, toujours échaudée par la crainte de reconfinements, même partiels. Le CAC 40 recule de 0,4%, à 4.772,84 points.

A l'issue d'une séance volatile, la Bourse de New York termine en territoire positif. En clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,5%, à 27.288 points, le S&P 500 1,1%, à 3.315 points et le Nasdaq 1,7%, à 10.963 points.

Valeur en vue

Sur le SBF 120, Lagardère profite du feu vert de l'autorité de la concurrence donné à Mediawan pour le rachat de Lagardère Studios. Le titre progresse de 3,85%.

Mercredi 23 septembre

Le fait du jour

Portés par le rebond de Wall Street la veille, les investisseurs ont d'abord décidé de faire fi du contexte. Mais après un vigoureux rebond dans la matinée (+2%), le CAC40 clôture sur un gain plus modeste de +0,62% à 4802,26 points.

Au lendemain d'un rebond de marché, Wall Street rechute lesté par la nouvelle baisse des valeurs de la tech (Apple, Amazon et Netflix ont lâché plus de 4%, Tesla a chuté d'un peu plus de 10%) et déstabilisé par l'aggravation de la crise sanitaire et les incertitudes politiques domestiques. Le Dow Jones cède 1,92% à 26.763,13 points, le Nasdaq 3,02% à 10.632,99 points et le S&P 500 recule de 2,37% à 3.236,92 points.

Valeur en vue

Si le rebond de la matinée n'a pas tenu pour Air France-KLM ni pour les foncières commerciales (Unibail-Rodamco-Westfield, Klépierre, Mercialys), Accor, pénalisé par la mise à l'arrêt du secteur touristique, regagne 4,27%.

Dans le secteur bancaire, Société Générale étudie la création d'une nouvelle banque de détail qui passerait par le rapprochement de ses deux enseignes Société Générale et Crédit du Nord. D'abord bien orienté, le titre a finalement basculé dans le rouge et clôture à -1,18%.

Jeudi 24 septembre

Le fait du jour

Le CAC 40 cumule les (mauvais) records cette semaine et affiche sa plus mauvaise clôture depuis le 1er juin : - 0,83% à 4 762,62 points.

Outre-Atlantique, un timide espoir sur la possibilité d'un accord portant sur de nouvelles mesures budgétaires américaines a soufflé chez les investisseurs stoppé toutefois par la hausse surprise du nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage. A l'issue d'une séance en dents de scie, Wall Street termine modestement dans le vert. Son indice vedette, le Dow Jones gagne 0,20% à 26.815,44 points, le Nasdaq 0,37% à 10.672,27 points et le S&P 500 0,30% à 3.246,59 points.

Valeur en vue

Ça roule plutôt bien pour Trigano. Le fabricant de camping-cars a bondi de 13,13% après la publication des revenus du quatrième trimestre de son exercice 2019-2020.

Vendredi 25 septembre (actualisation à venir)

Le fait du jour

La Bourse de Paris continue de creuser ses pertes. Après un plongeon de plus de 2% vers midi, l'indice tente de réduire ses pertes dans l'après-midi. La semaine devrait toutefois s'achever sur un lourd repli de près de -6%.

Valeur en vue

Décollage pour Lagardère. L'action gagne plus de 30% en séance après l'arrivée de Bernard Arnault, propriétaire du géant du luxe LVMH, à hauteur de 5% dans le capital du groupe.