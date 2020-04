Une semaine sur les marchés : le récap du 20 au 24 avril

(Crédits photo : Unsplash - Chris Liverani )

Lundi 20 avril

Le fait du jour

L'amélioration du contexte sanitaire et la perspective d'une levée progressive du confinement a permis à l'indice phare parisien un démarrage dans le vert. Mais l'effondrement des prix sur le contrat pour livraison en mai du pétrole américain (le WTI) a provoqué un retournement de situation. Le CAC 40 est tombé en territoire négatif avant de se ressaisir à la clôture porté par des résultats d'entreprises : +0,65% à 4528,30 points.

Sonnée par la chute spectaculaire des cours du pétrole, la Bourse de New York a fini en forte baisse lundi. L'indice Dow Jones a chuté de 2,44% à 23.650,44 points, le S&P-500 a perdu 1,79% à 2.823,16 points et le Nasdaq a reculé de 1,03% à 8.560,73 points.

Valeur(s) en vue

Le cours du WTI pour livraison en mai est passé sous le seuil de zéro pour la première fois de son histoire, et enregistre une baisse de 306% à -37,63 dollars. Cela signifie que les vendeurs proposent désormais de payer les acquéreurs potentiels pour ce contrat qui arrive à échéance ce mardi. Le baril pour livraison en juin a quant à lui cédé 18% à 20,43 dollars.

Dans l'actualité des valeurs françaises, Vivendi est en tête de l'indice CAC 40 : +4,02% après avoir présenté un chiffre d'affaires de 3,87 milliards d'euros au premier trimestre. Une hausse de 11,9% par rapport à la même période en 2019 porté par la progression d'Universal Music Group.

Dans les biotechs, Genfit a décollé de 13,06%, à 18,09 euros, les investisseurs accueillant favorablement la perspective de la publication fin mai des données de son étude de phase 3 avec Elafibranor dans la Nash.

Mardi 21 avril

Le fait du jour

Le CAC 40 perd tous ses gains si difficilement regagnés ces derniers jours pour terminer la séance à -3,77% vers les 4357,46 points. La pression sur les prix de l'or noir ajoute de la nervosité sur les marchés actions.

Après le massacre du contrat pour mai sur le WTI, c'est au tour des contrats arrivant à échéance en juin de lourdement chuter : -43% à 8,86 dollars. Par ricochet, le Brent tombe sous les 20 dollars le baril, à son plus bas niveau depuis décembre 2001. Cette nouvelle chute du pétrole met de nouveau en lumière la situation de déséquilibre du marché aggravée par la crise sanitaire

Valeur en vue

Seul le titre Peugeot termine en territoire légèrement positif (+0,26%) sur le CAC 40. Le constructeur automobile est porté par des propos rassurants du directeur financier, Philippe de Rovira (liquidité renforcée et réduction des coûts) et ce en dépit d'un chiffre d'affaires en chute de 15,6% au premier trimestre.

Mercredi 22 avril

Le fait du jour

Certes les inconnues restent multiples concernant les perspectives économiques mondiales post-confinement. Mais le cas 40 se voit revigoré par la remontée des cours du pétrole et par des publications d'entreprises moins catastrophiques que prévu. L'indice phare parisien termine en territoire positif +1,25% vers les 4411,80 points.

Outre-Atlantique, la Bourse de New York souffle un peu après deux jours de forte baisse. Les investisseurs s'appuient sur des signes positifs de sortie de crise : redémarrage de l'activité dans certains Etats, plan complémentaire de soutien à l'économie de près de 500 milliards de dollars. Le Dow Jones gagne 1,99% à 23.475 points, le S&P 500 remonte de 2,29% à 2.799 points tandis que le Nasdaq riche en valeurs technologiques, grimpe de 2,81% à 8.495 points.

Valeur en vue

Dans l'actualité des valeurs, STMicro affiche la plus forte hausse de l'indice : +8,63%. Le fabricant de semi-conducteurs résiste plutôt bien à la crise comme le révèlent ses résultats du premier trimestre. Le chiffre d'affaires affiche une progression de 7,5% à 2,23 milliards de dollars. STMicro a par ailleurs annoncé une réduction de son dividende mais se réserve le droit de l'augmenter en septembre jusqu'à un maximum de 0,24 dollar par action.

Jeudi 23 avril

Le fait du jour

Pour la deuxième journée consécutive, les marchés actions retrouvent un peu de sérénité grâce à l'accalmie sur les cours du pétrole. Le CAC 40 enregistre une deuxième séance consécutive dans le vert +0,89% à 4451 points.

Si les chiffres des inscriptions au chômage aux Etats-Unis se sont révélés moins catastrophiques que prévu et ont permis de redonner un peu le moral aux investisseurs, un article du Financial Times est venu plomber l'ambiance. Le laboratoire Gilead Sciences aurait échoué ses essais cliniques concernant un vaccin pour le coronavirus. Le principal intéressé conteste mais le mal est fait rappelant que la fin de la pandémie est encore loin bien que les débats se concentrent actuellement sur la fin du confinement. A la clôture, le Dow Jones n'a progressé que de 0,17% à 23.515,26 tandis que le S&P500 a perdu 0,05% à2.797,8 points et le Nasdaq a fini quasiment inchangé (-0,01%) à 8.494,75 points.

Valeur(s) en vue

Les valeurs bancaires ont servi de locomotive au CAC 40. Le titre de BNP Paribas affiche la plus forte hausse de l'indice + 6,25%, suivi de Société Générale +5,18%, et Crédit Agricole +4,35%.

La BCE a en effet annoncé mercredi soir qu'elle était prête à accepter les obligations dégradées en catégorie « spéculative" comme garanties pour des crédits accordés aux banques, et ce au minimum jusqu'en septembre 2021.

Vendredi 24 avril

Le fait du jour

La volatilité reste élevée sur les marchés actions. Plusieurs facteurs viennent faire douter les investisseurs : divergences au sein de l'Union européenne sur les modalités d'un plan de relance, nouvelles décevantes concernant le traitement du Covid-19 développé par Gilead Sciences. Résultat, la Bourse de Paris termine la semaine sur un repli de 1,30% à 4393,32 points.

Après avoir ouvert en hausse, Wall Street se montrait plus hésitante à mi-séance. A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones perdait 0,05% et le Nasdaq Composite et le Standard & Poor's 500 gagnaient 0,15%.

Valeur(s) en vue

Après avoir été portées par les mesures de soutien de la BCE pour les banques, les valeurs bancaires terminent la semaine en recul. Société Générale est lanterne rouge de l'indice : -4,88%, BNP Paribas -3,06% et Crédit Agricole -3,20%.

Les investisseurs saluent en outre la résilience de Valeo. Les ventes de l'équipementier automobile ont diminué de 8 % à périmètre et changes constants, à 4,49 milliards d'euros alors que le reste du marché a baissé de 24%. Le titre gagne 7,83%.