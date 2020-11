Une semaine sur les marchés : le récap du 2 au 6 novembre

Lundi 2 novembre

Le fait du jour

Après avoir chuté de 6,4% la semaine dernière, la Bourse de Paris rebondit vigoureusement notamment portée par l'activité manufacturière chinoise qui a atteint en octobre son plus haut niveau depuis près de 10 ans, selon un indice indépendant de référence. L'inquiétude liée à la situation sanitaire marque ainsi une pause. Le CAC 40 termine sur une progression de 2,11% à 4691,14 points.

Outre-Atlantique, après la débâcle de la semaine dernière (plus forte baisse hebdomadaire depuis mars) les trois grands indices de la Bourse de New York se reprennent à la veille de l'élection présidentielle. Le Dow Jones gagne 1,6% 26 925,05 points, le S&P 500 1,23%, à 3 310,24 points et le Nasdaq de 0,42% à 10 957,61 points.

Valeur à suivre

Total sert de locomotive au CAC 40, toujours porté par ses annonces à la suite de la publication des résultats du troisième trimestre. La major pétrolière a en effet renoué, sur cette période, avec un bénéfice net part du groupe et a une nouvelle fois maintenu le niveau de son dividende.

Sur le SBF 120, DBV Technologies flambe (+52,69%) après avoir anoncé la validation du dépôt d'une demande d'autorisation en Europe de son produit phare contre l'allergie à l'arachide, Viaskin Peanut.

Mardi 3 novembre

Le fait du jour

A quelques heures maintenant du scrutin présidentiel américain, les marchés misent sur une victoire du camp démocrate à la Maison Blanche et au Congrès, ce qui serait synonyme de dénouement sur l'adoption d'un vaste plan de relance aux Etats-Unis. La Bourse de Paris s'offre une progression de 2,44% à 4805,61 points.

Du côté de Wall Street, alors que les électeurs se rendent aux urnes, les indices phares continuent de grimper : +2,03% à 27.470,46 points pour le Dow Jones, +1,75% à 3.368,06 points pour le S&P 500 et +1,81%, à 11.156,08 points pour le Nasdaq.

Valeur à suivre

Après avoir maintenu sa prévision de bénéfice net pour 2020 et fait état de résultats pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes, BNP Paribas s'attire les faveurs du marché et gagne 6,12%.

Mercredi 4 novembre

Le fait du jour

Après un démarrage en forte baisse - peut-être un peu sonnée au réveil par l'absence de vague bleue aux Etats-Unis pronostiquée par les analystes - la Bourse de Paris s'offre une nouvelle séance de hausse : +2,44% (comme la veille !) à 4922,85 points.

Aux Etats-Unis, contre toute attente, et alors que le scrutin s'annonce serré entre les deux candidats, Wall Street termine en trombe : le Dow Jones prend 1,34% à 27.847,66 points, le Nasdaq +3,85% à 11.590,78 points et le S&P 500 +2,21% à 3.343,44 points.

Valeur en vue

Teleperformance s'offre la première place de l'indice CAC 40 (+6,46%) au lendemain de résultats meilleurs que prévu et d'objectifs révisés à la hausse. Le spécialiste des centres d'appel a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 1,428 milliard d'euros supérieur de 2% aux attentes du marché.

Jeudi 5 novembre

Le fait du jour

Le «US presidential election rally» se poursuit. La Bourse de Paris gagne sur cette séance 1,24% à 4 983,99 points portée par la tendance haussière à Wall Street. Depuis le début de la semaine, le CAC 40 a grimpé de 8,5%. Etonnement, les investisseurs ont très bien accueilli le pire scénario envisagé pour cette élection américaine avec l'absence de victoire franche d'un des deux candidats. Il faut dire que la perspective très probable d'une cohabitation entre Démocrates et Républicains laisse sous-entendre que la politique mise en place sera très modérée et ne donnera lieu à aucune réforme anti-business majeure.

Alors que le décompte des voix pour départager les candidats à la Maison Blanche se poursuit, Wall Street poursuit son rally haussier. L'indice Dow Jones progresse de 1,95% à 28.390,18 points, le S&P 500 1,95% à 3.510,45 points. Le Nasdaq avance de 2,59% à 11.890,93 points, porté par les nouvelles mesures de confinement à travers le monde qui pousse les valeurs technologiques à la hausse. Les marchés américains s'orientent tout droit vers leur meilleure semaine présidentielle depuis 50 ans...

Valeur à suivre

Après BNP Paribas et Crédit Agricole, c'est au tour de Société Générale de publier des résultats du troisième trimestre, supérieurs aux attentes. Sur cette période, le bénéfice net part du groupe a augmenté d'un peu moins de 1% à 862 millions d'euros, dépassant très largement les attentes : 399 millions d'euros. Le groupe se dit en outre désormais plus optimiste sur sa solvabilité à la fin de l'année. Le titre gagne 3,73%.

Vendredi 6 novembre (actualisation à venir)

Le fait du jour

Après avoir enchaîné cinq séances consécutives de hausse, la Bourse de Paris est pénalisée par des prises de bénéfices.

Aux Etats-Unis, le dépouillement n'est pas encore achevé dans les Etats susceptibles de faire basculer le décompte des grands électeurs.

Valeur à suivre

Pendant que Legrand règne en maître sur le CAC 40 porté par un relèvement de recommandation de conserver à achat par Kepler Cheuvreux, Natixis dévisse sur le SBF 120, pénalisé par des résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

