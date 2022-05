Une semaine sur les marchés : le recap du 2 au 6 mai

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 2 mai

CAC 40 : -1,66% à 6425,61 points

Le fait du jour

Faut-il croire l'adage "sell in may and go away (vends en mai et va t'en !)" ? En tout cas, le CAC 40 commence bien mal la semaine. Des statistiques décevantes sont en plus venues plomber un peu plus la séance à l'image des PMI chinois ou de l'ISM manufacturier américain pour avril : il s'est établi à 55,4 le mois dernier, un plus bas depuis quasiment deux ans, contre 57,1 en mars. Un niveau bien en dessous des attentes du consensus qui tournaient autour de 57,6. A noter aussi un flash krach sur les marchés européens dans la matinée qui serait lié à l'exécution d'un ordre erroné...

Valeur en vue

Airbus a annoncé la confirmation d'une commande de 12 A350-1000, 20 A220 et 20 A321XLR par la compagnie australienne Qantas, un accord s'ajoutant à une commande existante pour 109 appareils de la famille A320neo.

Mardi 3 mai

CAC 40 : +0,79% à 6476,18 points

Le fait du jour

Le CAC 40 s'est relevé après la chute d'hier. On joue toutefois un peu la montre sur le marché français dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux qui tombe mercredi. Idem pour les marchés américains qui ont fini en hausse modérée : +0,2% pour le Dow Jones et le Nasdaq

Valeur en vue

Alstom a été la locomotive du SBF 120. L'équipementier ferroviaire bénéficie d'un conseil à l'achat réaffirmé de Citi qui s'attend à ce que le groupe génère un cash-flow positif au second semestre 2022 et au cours des prochaines années.

Mercredi 4 mai

CAC 40 : -1,24% à 6395,68 points

Le fait du jour

Beaucoup de nervosité sur cette séance à l'approche des conclusions de la Fed. Les investisseurs craignent une hausse de taux plus importante que prévu.

Valeur en vue

Chute de tension sur le titre EDF. Le chiffre d'affaires du producteur d'électricité a bondi de 61% au premier trimestre pour atteindre 35,58 milliards d'euros, mais il s'est montré prudente quant à ses perspectives de bénéfice.

Jeudi 5 mai

CAC 40 : -0,43% à 6368,40 points

Le fait du jour

Après avoir été orienté à la hausse rassuré par le discours du président de la Fed qui a annoncé un relèvement de taux conforme aux attentes du marché, le CAC 40 a finalement basculé dans le rouge dans le sillage de Wall Street.

La Bourse de New York a fini en nette baisse, ses trois grands indices perdant de 3,12% à 5%. Le Nasdaq a enregistré sa pire séance depuis juin 2020, finissant à un plus bas depuis novembre 2020. Le Dow Jones, pour sa part, a connu sa pire séance depuis octobre 2020.

Valeur en vue

CGG dégringole (-18,69%) après l'annonce d'une baisse surprise de son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année alors même que les prix du pétrole ont atteint ces dernières semaines des plus hauts depuis 2008.

CAC 40 :

Le fait du jour

La Bourse de Paris reste dans le rouge au lendemain d'une séance difficile à Wall Street et face aux perspectives économiques mondiales qui inquiètent de plus en plus.

Valeur en vue

L'action de l'assureur Axa est en repli après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel, en hausse mais en deçà des attentes des analystes, une différence que la direction explique par le "contexte incertain lié aux tensions géopolitiques".

