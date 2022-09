Une semaine sur les marchés : le récap du 19 au 23 septembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 19 septembre

CAC 40 : -0,26% à 6061,59 points

Le fait du jour

Le CAC 40 ouvre la semaine sur une nouvelle séance de repli et se rapproche petit à petit de la barre des 6000 points, seuil qu'il a enfoncé en cours de journée avant de remonter dans la foulée de l'ouverture de Wall Street et des indices américains qui ont terminé dans le vert grâce à un rebond plus technique que convaincu après une semaine cauchemardesque : le Dow Jones termine à +0,64% et le Nasdaq à +0,76%,

Valeurs en vue

Séance éprouvante pour Valneva alors que la biotech a détaillé les conséquences financières de la suspension de la production de son vaccin anti-Covid. Valneva a mis fin à son partenariat avec l'allemand IDT Biologika, le sous-traitant qui produisait la substance active du vaccin, et doit l'indemniser à hauteur d'une quarantaine de millions d'euros. Le titre aperdu 19,5% en une journée.

Mardi 20 septembre

CAC 40 : -1,39% à 6245,69 points

Le fait du jour

Le graphique intraday du CAC 40 montre une grosse cassure à 14h30. Cette cassure, c'est le résultat de la publication de l'indice CPI qui mesure l'inflation aux Etats-Unis. Stable en juillet, il est reparti à la hausse en août : +0,1% sa hausse sur un an s'établit à 8,3% quand les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse des prix de 0,1% sur un mois et une inflation de 8,1% en rythme annuel. Si le CAC 40 limite la casse, les indices américains chutent plus lourdement, le Nasdaq lâchant carrément 5%...

Valeur en vue

Air France-KLM survole la séance de baisse. Pour l'hiver 2022-2023, sa filiale Air France a déclaré prévoir un niveau d'activité proche de celui de 2019, avant l'apparition de l'épidémie de Covid-19. Une nouvelle rassurante qui permet au titre de gagner 4,36%.

Mercredi 21 septembre

CAC 40 : +0,87% à 6031,33 points

Le fait du jour

Malgré un trou d'air du début de séance, la bourse de Paris achève la séance dans le vert, marquant une pause après plus d'une semaine passée dans le rouge. Mais après la clôture parisienne, la décision de la Fed sur les taux tombe. La banque centrale américaine relève de 0,75 point de pourcentage son taux directeur pour le porter à une fourchette allant de 3% à 3,25%. Mais davantage que ce nouveau tour de vis, Wall Street a été surprise par les nouvelles projections des banquiers centraux : les deux tiers des membres de la Fed voient désormais le taux directeur monter au-dessus de 4,50% l'an prochain, alors que les opérateurs le voyaient jusqu'ici majoritairement rester en dessous de ce seuil. Les banquiers centraux de Washington écartent aussi la possibilité d'une baisse de ce taux avant 2024, alors que les investisseurs tablaient eux sur une détente durant le second semestre 2023. Résultat, les indices américains terminent dans le rouge.

Valeur en vue

Vallourec grimpe de 6%. Le spécialiste du tube sans soudure a signé un accord, d'une durée de dix ans, avec la compagnie pétrolière Saudi Aramco pour la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services. Cet accord comprend la fourniture de tubes de cuvelage premium ainsi que des services de gestion des stocks.

Jeudi 22 septembre

CAC 40 : -1,87% à 5918,50 points

Le fait du jour

On repasse dans le rouge et pas qu'un peu à Paris après la Fed. Le CAC 40 enfonce à nouveau les 6000 points dans un contexte de baisse généralisée en Europe, avec -1.8% à Francfort et sur l'Euro Stoxx 50 et -1,2% à Londres.

La chute de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board a douché les investisseurs : cet indice dit précurseur a reculé de 0,3% à 116,2 en août, après avoir déjà baissé de 0,5% en juillet, alors que les analystes anticipaient un repli plus limité de 0,2%. Un repli ce qui confirme le scénario d'un net ralentissement de la croissance aux Etats-Unis.

Valeur en vue

Après avoir été secoué à cause de l'échec de la fusion avec TF1, le titre M6 prend plus de 6%. RTL Group, qui détient 48,26% de la chaîne, chercherait à se séparer rapidement de sa participation. Selon le Financial Times, Bertelsmann a demandé à recevoir des offres indicatives d'ici vendredi. "Nous testons le marché. C'est sur la base de ce test que nous déciderons de vendre ou non", a confirmé au quotidien financier Thomas Rabe, le directeur général de Bertelsmann.

Vendredi 23 septembre

CAC 40 : -

Le fait du jour

Pas d'accalmie pour finir la semaine : le CAC 40 cède même 2% dans l'après-midi et l'euro s'enfonce face au dollar. La publication des dernières enquêtes PMI sur l'activité du secteur privé en Europe n'a rien fait pour arranger la tendance. Wall Street est aussi attendu dans le rouge...

Valeur en vue

Avec le regain d'inquiétude sur une récession en Europe, les équipementiers auto sont à nouveau sous pression : Valeo et Faurecia reculent de près de 10%.

