Une semaine sur les marchés : le récap du 19 au 23 octobre

Lundi 19 octobre

Le fait du jour

Début de semaine mouvementé sur les marchés européens à cause d'un problème technique chez l'opérateur boursier Euronext. La séance a été interrompue trois heures dans la matinée, puis nouvel incident en fin de journée avec un indice CAC 40 qui chute brutalement de près de 60 points et des négociations qui se sont poursuivies après l'heure limite. La Bourse de Paris clôture finalement sur une hausse de 0,14% à 4942,62 points. Si l'origine de cette avarie technique n'a pas encore été déterminée, Euronext a indiqué que tous les ordres passés après 17h30 ont été annulés.

D'abord optimistes en début de journée, les investisseurs ont ensuite été rattrapés par leurs doutes sur la signature d'un accord au Sénat pour une relance économique avant le scrutin présidentielle. A la clôture, l'indice Dow Jones cède 1,44% à 28.195,42 points, le S&P 500 recule de 1,63%, à 3.426,96 points et le Nasdaq de 1,65% à 11.478,88 points.

Valeur à suivre

La direction d'Unibail-Rodamco-Westfield contre-attaque face à l'offensive menée par le patron d'Iliad, Xavier Niel, et l'ancien PDG d'Unibail (Léon Bressler) et défend le choix d'une augmentation de capital comme la seule façon de garantir l'avenir de la foncière commerciale, déclare dans une interview au journal Le Figaro Christophe Cuvillier, le président du directoire du géant de l'immobilier commercial.

Mardi 20 octobre

Le fait du jour

L'espoir d'une entente sur un plan de relance aux Etats-Unis s'amenuise et le contexte sanitaire en Europe pousse à la prudence. Le CAC 40 termine sur une baisse de 0,27%, à 4929,28 points.

Outre-Atlantique, le marché consolide en attendant plus de clarté. La Bourse de New York termine sur une petite hausse : +0,40% à 28.308,79 points pour le Dow Jones, +0,33% à 11.516,49 points pour le Nasdaq et +0,47% à 3.443,12 points pour le S&P 500.

Valeur à suivre

Le groupe de vins et spiritueux Rémy Cointreau a annoncé avoir relevé sa prévision de résultat opérationnel courant pour son premier semestre 2020-2021 après être parvenu à limiter le repli de ses ventes au deuxième trimestre. Le titre est néanmoins pénalisé par des prises de bénéfices (-2,35%).

Mercredi 21 octobre

Le fait du jour

Prise en étau par une série d'incertitudes sur le front sanitaire et sur les semaines à venir aux Etats-Unis, la Bourse de Paris achève cette séance sur un repli de 1,53% à 4.853,95 points.

Après une ouverture en hausse, les actions américaines voient rouge. Les doutes sur l'issue des discussions en vue d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis limitent les prises d'initiatives. Le Dow Jones se repli de 0,35% à 28.210,82 points, le S&P 500 de 0,22%, à 3.441,90 points et le Nasdaq de 0,28% à 11.484,69 points.

Valeur en vue

Vivendi s'offre la plus forte hausse de l'indice CAC 40 (+1,57%) après une hausse de son chiffre d'affaires de 1,3% au troisième trimestre et l'annonce de son intention d'introduire sa division musicale Universal Music Group (UMG) en Bourse dès 2022.

Jeudi 22 octobre

Le fait du jour

La perspective de voir le Congrès adopter des mesures avant l'élection présidentielle du 3 novembre se fait de plus en plus floue. La Bourse de Paris achève la séance quasiement à l'équilibre (-0,05%, à 4851,38 points).

A quelques heures du dernier débat entre les candidats avant l'élection présidentielle, et dans l'attente (toujours) de l'adoption d'un plan de relance, les marchés américains terminent dans le vert. Le Dow Jones progresse de 0,54% à 28.363,66 points, le S&P 500 de 0,52%, à 3.453,49 points et le Nasdaq de 0,19% à 11.506,01 points.

Valeur à suivre

Quelques jours après son concurrent LVMH, c'est au tour d'Hermès de dévoiler des résultats au dessus du consensus grâce à un redressement de ses performances commerciales au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires progresse de 7% après une chute de 42% au trimestre précédent, porté par le rebond sur le marché asiatique. Sur neuf mois, il reste toutefois en recul de 14%, à 4,3 milliards d'euros. Le titre s'offre une progression de 1,65%. L'action s'échange à 813,60 euros après avoir atteint un plus haut à 824 euros.

Vendredi 23 octobre

Le fait du jour

La bonne surprise sur l'activité du secteur manufacturier en Allemagne au mois d'octobre (indice IHS Markit à 58 contre 55,1 attendu par les analystes) permet à la Bourse de Paris d'aller de l'avant (+1,09% à 4904,18 points).

Valeur à suivre

L'Oréal a annoncé jeudi soir un rebond de ses ventes au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,6% en données comparables sur la période juillet-septembre. Le groupe refuse pour l'heure de donner des prévisions pour le quatrième trimestre mais se dit confiant sans sa capacité à afficher une rentabilité solide au deuxième trimestre. Le titre progresse de 1,44% à 10h.

En revanche, Kering recule (-2,26% à 10h) après avoir annoncé un ralentissement de la performance de son navire amiral Gucci au troisième trimestre. La marque, qui contribue pour près de 80% aux résultats du groupe, a vu ses ventes reculer de 8,9% à taux de change constants, à 2,09 milliards d'euros.