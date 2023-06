Une semaine sur les marchés : le recap du 19 au 23 juin

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 19 juin

CAC 40 : -1,01%% à 7314,05 points et 2,6 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 était privé de sa boussole américaine aujourd'hui alors que les marchés US étaient fermés pour la journée de commémoration de la fin de l'esclavage. Résultat, l'indice français clôture la journée, dépourvue d'indicateurs économiques majeurs, en net repli.

Valeur(s) en vue

-12,8%, c'est plutôt rare pour Sartorius Stedim et c'est lié à l'avertissement sur résultat de vendredi. Le fournisseur de l'industrie des biotechnologies s'attend désormais à une marge brute d'exploitation courante d'environ 30% alors qu'il tablait auparavant sur un niveau similaire à celle de l'année précédente, soit 35%. Le chiffre d'affaires devrait lui désormais se replier de 10 à 15% contre l'estimation précédente d'une hausse comprise en 0 et 5%. Dans la foulée, JP Morgan a abaissé son objectif de cours à 345 contre 400 euros.

Mardi 20 juin

CAC 40 : -0,27% à 7294,17 points et 2,9 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Nouveau repli pour le CAC 40 dans une actualité toujours restreinte. Même mouvement au sortir d'un long week-end outre-Atlantique avec un Dow Jones qui se replie de 0,72% et un Nasdaq a -0,16%

Valeur en vue

Ca souffle dans le bon sens pour Neoen. Le producteur d'énergie renouvelable a rehaussé son objectif d'excédent brut d'exploitation ajusté pour l'exercice 2025, ce dernier devrait "dépasser 700 millions d'euros" contre une estimation précédente à 600 millions. Dans la foulée, Stifel a réitéré sa recommandation "achat" sur le titre tout en rehaussant son objectif de cours de 36 à 38 euros.

Mercredi 21 juin

CAC 40 : -0,46% à 7260,97 points et 2,6 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Nouvelle séance de repli pour l'indice français dans une journée marquée par l'intervention de Jerome Powell devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. Le président de la Fed a confirmé ce que beaucoup avaient déjà compris : le chemin sera long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%. Il s'attend de facto à ce que la Réserve fédérale procède à de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Résultat, le Dow Jones a cédé 0,30% à 33.951,52 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,21% à 13.502,20 points.

Valeur en vue

Elles ne sont pas si nombreuses en ce moment : Osmosun, spécialiste des solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, a annoncé le lancement de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.

Jeudi 22 juin

CAC 40 : -0,79% à 7203,28 points et 2,8 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Et de quatre ! Une nouvelle séance de repli pour le CAC 40 dans la foulée des déclarations de Powell la veille. La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée jeudi, le Dow Jones clôturant proche de son seuil d'équilibre alors que l'indice Nasdaq a progressé de 0,95%, notamment soutenu par Amazon (+4,26%), qui a annoncé investir 100 millions de dollars dans un programme de relations clients dédié à l'intelligence artificielle (IA) dite générative, pour les aider à créer et gérer des applications de l'IA.

Valeur en vue

Que se passe-t-il sur SES Imagotag ? Le titre a été suspendu jeudi de cotation après à la publication d'une note par le fonds spéculatif Gotham City Research, qui estime que les comptes financiers du groupe français sont "trompeurs, incorrects et incomplets". "Nous avons identifié des irrégularités comptables, qui nous amènent à penser que les états financiers de (SES Imagotag) devront être rectifiés", a indiqué Gotham City Research, spécialisé dans le vente à découvert. "Le chiffre d'affaires sur la période 2020-2022 est surévalué d'au moins 7% à 13% et l'Ebitda de 2022 de 106%." Le groupe a réagi dans la soirée expliquant que le rapport de Gotham Research comprenait "de nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions, auxquelles la société répondra dans les prochains jours ". SES Imagotag confirme d'ores et déjà que l'ensemble des opérations entre SES-imagotag et BOE, son principal actionnaire, " ont été correctement portées à la connaissance des investisseurs et conclues à des conditions de marché ".

Vendredi 23 juin (actualisation à venir)

CAC 40 : -

Le fait du jour

L'indice français va-t-il signer une semaine entièrement rouge ? C'est en tout cas ce qui se dessine à 9h30 avec un CAC 40 en repli de 0,3%

Valeur en vue

A venir

LG, AM (redaction@boursorama.fr)