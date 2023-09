Une semaine sur les marchés : le recap du 18 au 22 septembre

(Crédits photo : - L. Grassin )

Lundi 18 septembre

CAC 40 : -1,39% à 7.276,14 points et 3,1 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Pour ce début de semaine, la prudence prévaut en raison de l'escalade des prix du pétrole, qui flirte avec les 95 dollars le baril. Cette montée rapide des prix préoccupe les investisseurs, d'autant plus que la Réserve fédérale américaine tiendra sa réunion ce mercredi. Malheureusement pour ce premier jour de négociation, la Bourse de Paris a effacé plus de la moitié de ses gains de la semaine précédente.

Valeur en vue

Sous la direction de Slawomir Krupa, la Société Générale a dévoilé son plan stratégique à horizon 2026. Malgré cela, l'action de la banque chute de 12,05% à 23,28 euros. Le groupe prévoit une croissance des revenus entre 0% et 2% par an, avec une augmentation des encours pondérés par les risques de moins de 1% par an, tout en adoptant une allocation de capital plus stricte.

Mardi 19 septembre

CAC 40 : +0,08% à 7.282,12 points et 2,6 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La séance a été disputée jusqu'au bout mais le CAC 40 finit quand même symboliquement dans le vert dans une actualité peu fournie à la veille de la décision de la Fed sur les taux, les investisseurs regardent monter avec une nervosité croissante les prix du brut avec un Brent qui dépasse désormais les 95 dollars le baril. De son côté, Wall Street a fini en baisse : l'indice Dow Jones a cédé 0,31%, à 34.517,73 points, quand le Nasdaq Composite reculait, de son côté, de 0,23%, à 13.678,19 points. Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 ont fini la séance dans le rouge, dont l'énergie. A noter, le repli de Walt Disney après l'annonce d'un plan massif d'investissement pour accroître la capacité de ses parcs d'attraction au cours des dix prochaines années.

Valeur en vue

Profitant de la montée du brut, TotalEnergies inscrit un plus-haut historique en séance, à 63,25 euros en séance. Par ailleurs, le PDG de la major pétrolière Patrick Pouyanné a annoncé qu'il refusait de vendre à perte ses carburants et "ne descendra pas plus bas" que le prix actuel de 1,99 euro par litre fixé actuellement dans les stations-service de TotalEnergies en France.

Mercredi 20 septembre

CAC 40 : +0,67% à 7.330,79 points et 3 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 a abordé avec la réunion de la Fed avec optimisme clôturant dans le vert alors que le pétrole corrigeait un peu. Sans réelle surprise, la Fed a, comme attendu, maintenu l'objectif des taux des "fed funds" dans une fourchette de 5,25%-5,50%, le niveau le plus élevé depuis 16 ans, citant une inflation toujours importante. Cette décision a été prise à l'unanimité. Les projections économiques publiées avec la décision de politique monétaire montrent que les membres du conseil des gouverneurs de la Fed tablent sur une nouvelle hausse de 25 points de base d'ici fin 2023. Les responsables de la Fed prévoient également une baisse du taux directeur à 3,9% d'ici à la fin de 2025, contre 3,4% auparavant, et à 2,9% d'ici à la fin de 2026. Un credo "Higher for longer" de la banque centrale US qui n'est pas vraiment du goût des marchés. Le Dow Jones a cédé 0,22% et le Nasdaq Composite 1,53% alors que de nombreux observateurs étaient déjà à guetter des signaux de baisse des taux à la mi-2024...

Valeur en vue

Ubisoft accélérait aussi sur le SBF 120 (+2,23%) alors que son jeu de course automobile The Crew Motorfest a connu un bon démarrage commercial. Selon l'éditeur, c'est même la meilleure première semaine pour cette franchise "en termes de ventes totales d'unités, de dépenses globales des consommateurs et de taux d'adoption du season pass".

Jeudi 21 septembre

CAC 40 : -1,59% à 7.213,90 points et 3,3 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Suite à la réunion de la Réserve fédérale américaine, les préoccupations se renouvellent sur cette séance entraînant un recul des places boursières européennes. Le CAC 40 a notamment franchi à la baisse le seuil des 7 300 points. Cette tendance s'est bien évidemment propagée à la Bourse de New York, avec une baisse de 1,82% pour le Nasdaq et de 1,08% pour le Dow Jones. Parallèlement, les taux de rendement des obligations du Trésor américain à 2 ans et à 10 ans ont atteint des niveaux record sur plusieurs années.

Valeur en vue

Lors de cette séance de négociation, les valeurs en hausse étaient rares, et le secteur du luxe a subi des pertes notables. Une note d'Oddo BHF a mis en évidence un "ralentissement touchant l'ensemble des acteurs" de ce secteur. En particulier, les attentes à l'égard d'Hermès et de Moncler ont été réduites par les analystes, ce qui s'est traduit par une contreperformance de 5,85% pour le groupe du luxe français.

Vendredi 22 septembre (actualisation à venir)

CAC 40 : -0,53% à 7.175,80 points et 0,7 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

En ce début de séance, la Bourse de Paris continue de décliner en raison de signes indiquant une contraction de l'activité économique dans la zone euro au troisième trimestre. Les indices PMI, restent en dessous du seuil critique de 50 points, indiquant une faiblesse persistante.

Valeur en vue

Sur le SBF 120, Solutions 30 décroche de 16,41% à mi-séance. Au cours du premier semestre 2023, le groupe spécialisé dans le déploiement technologique a enregistré un résultat net part du groupe de -14,4 millions d'euros, comparé à -12,3 millions l'année précédente, avec une marge d'EBITDA ajusté en baisse, passant de 6,7% à 5,3%. Néanmoins la société a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires, atteignant 519,1 millions d'euros, soutenue par une performance solide au Benelux, en Pologne et au Royaume-Uni.

LG, AM avec Reuters et AOF (redaction@boursorama.fr)